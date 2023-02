La guerra in Ucraina ha prosciugato le scorte di armi in Europa. Report Financial Times

In Europa le scorte di armi si stanno svuotando, e i governi si interrogano per quanto potranno continuare a sostenere l’Ucraina. L’articolo del Financial Times

Jens Stoltenberg sceglie con cura le parole. Il severo segretario generale norvegese della Nato è famoso per la sua capacità di attenersi rigidamente ai punti di vista. Così, quando questa settimana ha avvertito che il settore della difesa occidentale, “sotto pressione”, ha “un problema”, ha fatto sul serio. Come scrive il Financial Times, la guerra della Russia contro l’Ucraina ha quasi un anno. Le vittime sono decine di migliaia. Secondo l’Istituto Kiel, i governi occidentali hanno fornito a Kiev un sostegno di oltre 110 miliardi di dollari, di cui 38 miliardi sotto forma di armi.

L’EUROPA NON HA PIÙ ARMI DA DARE ALL’UCRAINA?

Ma in molte capitali, i ministri della Difesa vengono informati dai loro generali che è rimasto ben poco da dare. I magazzini e le discariche sono spogli. La Danimarca ha dato all’Ucraina tutti i suoi obici Caesar. L’Estonia ha fornito così tanti cannoni d’artiglieria da 155 mm da non averne più.

Per questo motivo, le conversazioni tra i ministri della Difesa occidentali che si sono incontrati presso il quartier generale della NATO questa settimana e che si riuniranno alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco questo fine settimana sono piene di sopracciglia aggrottate e sguardi ansiosi: per quanto tempo possiamo sostenere questo livello di supporto, e con cosa?

Su di loro incombe l’offensiva di primavera della Russia, che Stoltenberg ha dichiarato essere già iniziata. Si prevede che comporterà un’ondata massiccia di truppe appena mobilitate, un livello di potenza aerea non ancora dispiegato da Mosca e il lancio quotidiano di tanti proiettili di artiglieria quanti ne produce l’Europa in un mese.

“È preoccupante quello che sta per accadere”, ha ammesso Kajsa Ollongren, ministro della Difesa olandese.

Ha descritto “un senso di urgenza” tra i suoi colleghi ministri della NATO questa settimana. “È un momento critico per quello che vediamo accadere sul campo e per quello che ci aspettiamo che accada nei prossimi mesi”.

“Inoltre, pensando un po’ più avanti, uno scenario serio è che questa guerra si trascini per molto tempo”, ha aggiunto.

L’Europa ha risposto all’invasione del presidente russo Vladimir Putin con iniziale incredulità. Le capitali che in precedenza avevano dichiarato che non aveva intenzione di farlo, hanno poi debitamente previsto che Kyiv sarebbe caduta in pochi giorni.

Ma questo ha rapidamente lasciato il posto a un livello di unità e di sostegno che ha sfidato sia le aspettative che il passato. Gli eserciti, affamati di finanziamenti da parte di governi che avevano a lungo respinto l’idea di una guerra in Europa, hanno scavato a fondo e in poche settimane le armi sono affluite a est attraverso il confine polacco-ucraino (mentre i rifugiati affluivano dall’altra parte).

LA PRESSIONE SULL’INDUSTRIA EUROPEA DELLA DIFESA

Ma quasi 12 mesi di guerra estenuante, in cui le truppe di Putin hanno preso di mira sia le infrastrutture civili che gli obiettivi militari, hanno esercitato una pressione immensa sul settore della difesa europeo, mal preparato.

Le fabbriche europee sono a malapena in grado di produrre un numero di proiettili sufficiente a coprire il fabbisogno dell’Ucraina per una settimana. I tempi di attesa per alcune munizioni sono più che raddoppiati.

Le scorte di equipaggiamento sovietico detenute dagli Stati orientali della Nato, che i soldati ucraini sanno usare, sono esaurite. Le decisioni di inviare nuovi tipi di armi di fabbricazione occidentale – come i veicoli corazzati – sono accolte con entusiasmo, ma sono seguite da settimane e mesi di ritardi quando gli eserciti si rendono conto della necessità di rimetterli a nuovo.

“Non sta andando bene per gli ucraini. Sono a corto di tutto”, ha dichiarato Judy Dempsey, senior fellow non residente di Carnegie Europe. “L’Ucraina ha davvero bisogno di mezzi [per reagire], ma non li sta ottenendo”.

“Gli europei sostengono pienamente gli ucraini. Ma non è sufficiente”, ha detto Dempsey. “Non è in discussione la volontà politica di sostenere l’Ucraina, ma la capacità effettiva di fornire abbastanza, e abbastanza velocemente”.

GROSSI CONTRATTI CON I PRODUTTORI DI ARMI

La risposta, secondo la maggior parte degli ufficiali, è rappresentata da grandi contratti a lungo termine con i produttori di difesa, inizialmente per lo sforzo bellico, ma con l’impegno da parte dei governi europei di continuare a comprare anche quando la pace arriverà in Ucraina. Anche a Monaco di Baviera si terranno conversazioni di questo tipo.

Questa settimana il ministro della Difesa dell’Estonia ha proposto alle sue controparti che i Paesi donatori si uniscano per firmare un contratto da 4 miliardi di euro per l’acquisto di 1 milione di proiettili d’artiglieria, come banco di prova per acquisti congiunti che diano agli appaltatori della difesa la sicurezza di investire in nuove capacità.

Sette Paesi europei, tra cui Regno Unito, Norvegia e Danimarca, hanno annunciato mercoledì un pacchetto di contratti diretti, finanziati congiuntamente, tra l’Ucraina e i produttori di difesa occidentali per forniture, tra cui munizioni per artiglieria e pezzi di ricambio per carri armati.

La NATO, da parte sua, alla fine dello scorso anno ha ordinato a tutti i suoi membri di effettuare un controllo rapido delle proprie scorte. Ora sta usando i risultati per colpire i singoli governi e spingerli a firmare nuovi contratti di produzione.

“Non ce ne staremo fermi a guardare”, ha detto Stoltenberg questa settimana, suggerendo che le fabbriche aggiungano turni e “lavorino anche durante i fine settimana”.

Il problema, ovviamente, è che l’economia di guerra russa è in funzione da almeno un anno. L’Europa, nel frattempo, si sta appena mettendo in moto.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)