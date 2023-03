Anche la Grecia ha scoperto spie russe

Cosa sappiamo di “Irena A.S.”, la spia russa che viveva in Grecia usando l’identità di una bambina morta.

I funzionari dell’intelligence della Grecia hanno annunciato alla fine della scorsa settimana di aver scoperto l’identità di una spia russa che viveva nel centro di Atene usando una serie di documenti d’identità falsi.

Secondo il Greek National Intelligence Service (NIS/EYP), il caso è sotto inchiesta da parte di diverse agenzie di intelligence occidentali. Inoltre, sembra esserci una connessione con il Brasile, dove il marito della spia russa viveva fino a poco tempo fa, usando documenti d’identità falsi.

CHI ERA “IRENA A.S.”

In un articolo pubblicato venerdì, il quotidiano greco Kathimerini ha identificato la donna come “Irena A.S.”.

In questo articolo si afferma che era arrivata in Grecia da un paese latinoamericano non specificato nel 2018. Poco dopo, assunse una nuova identità di copertura, usando il certificato di nascita di una bambina greca di nome Maria Tsalla. Si ritiene che la bambina sia morta nel sobborgo nord-orientale di Atene di Marousi nel dicembre 1991, pochi giorni dopo la nascita.

Secondo il rapporto, gli agenti NIS/EYP hanno scoperto che il certificato di morte archiviato del bambino morto nel municipio di Marousi era stato rimosso da persone sconosciute, dando ai funzionari l’impressione che Maria Tsalla fosse ancora viva.

Poco dopo aver assunto la sua identità di copertura, Irena A.S. si è registrata come residente ad Aliveri, un comune in gran parte rurale nell’isola greca centrale di Eubea. Meno di un anno dopo, usando il nome Maria Tsalla, ha aperto un negozio di maglieria nel quartiere centrale di Atene di Pagrati, dove ha anche affittato un appartamento. Si ritiene che avesse assunto un dipendente e avesse un fidanzato greco, nessuno dei quali sapeva che non era greca. Secondo l’articolo di Kathimerini, il NIS/EYP deve ancora scoprire le prove che Irena A.S. fosse in contatto con i funzionari dell’ambasciata russa ad Atene.

IL RITORNO IN RUSSIA DALLA GRECIA

Per ragioni che rimangono poco chiare, Irena A.S. ha lasciato la Grecia in fretta nel gennaio di quest’anno, lasciandosi alle spalle la maggior parte dei suoi effetti personali. Alla fine ha contattato i proprietari del suo negozio e del suo appartamento, informandoli che non sarebbe tornata in Grecia a causa di alcuni problemi di salute. Nelle settimane successive, si assicurò che tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti dei suoi proprietari e dipendenti fossero soddisfatti.

Si ritiene che anche il marito di Irena A.S., anch’egli cittadino russo, che ha vissuto in Brasile usando credenziali di copertura falsificate e andando con il nome di copertina “Daniel Campos”, sia scomparso nel gennaio di quest’anno. È molto probabile che entrambi siano tornati in Russia, forse per paura che la loro copertura saltasse.