Governo tra carceri e lockdown

Fatti, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

CARCERI

Provvedimenti del governo per limitare la diffusione del contagio nelle carceri. A beneficiarne saranno 2 mila detenuti in semilibertà che la sera potranno dormire a casa e almeno 3 mila detenuti comuni: in tutto 5 mila, poco meno del 10% della popolazione carceraria (Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

CASA GIALLOROSSA, INTERNO GIORNO

RIUNIONE DI MAGGIORANZA "Di fronte a Conte che continuava a dipingere un quadro tutto sommato confortante, Delrio ha detto: «Se pensate che le cose vadano bene sono ancora più preoccupato perché significa che non avete la percezione della realtà»". (Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

LOCKDOWN ALL’ORIZZONTE

LE PROSSIME MOSSE DI GOVERNO E REGIONI "Lockdown territoriali limitati ai centri urbani più colpiti che, su richiesta dei governatori, potranno essere isolati. Quindi, la chiusura dei confini regionali. Infine l’estensione della didattica a distanza a tutta la scuola". (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

CONTE E DE MICHELI NON SI PARLANO?

METTETEVI D'ACCORDO… "È evidente che ci sia un’oggettiva difficoltà di assicurare che le misure di sicurezza e distanziamento siano rispettate nel corso dell’intera giornata", dice Conte, invece De Micheli dice il contrario…https://t.co/SBJ8Lbd0M3 — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

2 PESI E 2 MISURE…

Non ho visto in questi giorni contro il ministro dei Trasporti la stessa canea subita dal ministro dell'Istruzione settimane prima — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 28, 2020

LE FATICHE DI DI MAIO

GIGGINO ASCOLTA, CAPISCE E LAVORA "Gentile Direttore, ho scelto di rimanere in silenzio per qualche giorno e l’ho fatto perché in questa fase credo sia più importante ascoltare, capire e lavorare". (Lettera di Luigi Di Maio a Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

FACILE A DIRLI…

BUS TURISTICI INUTILIZZABILI IN CITTA', dice Fedriga (Lega) "I privati con cui abbiamo fatto convenzioni per le tratte

extraurbane hanno mezzi per uso turistico che non si addicono alle corse e alle fermate nei grandi centri", dice Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 29, 2020

IL MARGHERITINO