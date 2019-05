Elezioni europee, chi ha vinto e chi ha perso in Francia, Germania, Spagna e Ungheria secondo gli exit poll

Destre in gran spolvero in Francia, Germania e Ungheria in base ai primi exit poll per le elezioni europee 2019. Ecco tutti i dettagli

ECCO GLI EXIT POLL IN FRANCIA

Il Rassemblent national di Marine Le Pen sarebbe il primo partito in Francia. E’ quanto emerge da un primo exit poll diffuso dopo la chiusura delle urne, secondo cui l’Rn avrebbe ottenuto il 24% dei voti, contro il 22,5% della lista Renaissance, che fa riferimento al presidente Emmanuel Macron. Terzo partito, secondo l’exit poll condotto dall’istituto Harris, sarebbe Europa Ecologia-I Verdi di Yannick Jadot, al 12,5%. Se questi primi dati venissero confermati, l’Rn di cui è capolista Jourdan Bardella avrebbe al Parlamento europeo tra i 22 ed i 26 seggi, la lista Reinassance che fa capo a Nathalie Loiseau tra i 20 ed i 24, mentre i Verdi tra 11 e 14.

CHE COSA DICONO GLI EXIT POLL IN GERMANIA

In Germania volano i Verdi: raddoppiano i consensi e diventano il secondo partito. In testa, ma in netto calo, c’è la Cdu di Angela Merkel, con i democristiani mai così deboli nella cattolica Baviera, mentre la destra dell’Afd crescono. Crolla invece l’Spd: sorpassata dagli ambientalisti come seconda forza del Paese, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale perde anche il comune di Brema. E’ il quadro disegnato dagli exit poll delle elezioni europee in Germania, in base al quale ora qualcuno comincia a tenere per la tenuta del governo a Berlino.

ECCO I DETTAGLI PARTITO PER PARTITO IN GERMANIA

L’Unione Cdu-Csu è sì il primo partito con il 27,5%, ma perde ben il 7,8% delle preferenze. Peggio fa l’Spd: ottiene il 15,6%, ben l’11,9% in meno rispetto alle scorse europee del 2014. I Verdi volano invece al 20,5%, con un clamoroso +9,8%, ben oltre le attese che li davano al 17. L’ultradestra di AfD è segnalata al 10,5%: cresce del 3,4% ma non si avvicina nemmeno al 13% che i sondaggi attribuivano ai populisti, danneggiati probabilmente anche dallo scandalo che ha travolto i loro gemelli austriaci dell’Fpoe. Quanto alle altre liste, la Linke sarebbe al 5,5% (-1,9) ed i liberali della Fdp al 5,5 (-0,6%).

CHI VINCE E CHI PERDE IN UNGHERIA

Alle europee in Ungheria il partito di Viktor Orban, Fidesz, si conferma in testa ai primi exit poll con un netto 56%. Emerge dai numeri resi noti da Europe Elects. Il risultato è superiore di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014. Molto lontani da Fidesz tutti gli altri partiti: socialisti (Mszp) e social-liberali (Dk) sono entrambi dati al 10%, sostanzialmente invariati rispetto alle precedenti europee. Gli ultra-nazionalisti di Jobbik otterrebbero invece il 9% dei consensi contro il 14% del 2014, seguiti dai liberali di Momentum al 7%. Indietro i Verdi (Lmp), con il 3% (5,4 nel 2014).

TUTTI I PRIMI EXIT POLL IN SPAGNA

Alle Europee in Spagna i socialisti del premier Pedro Sanchez si apprestano a vincere con un distacco di oltre dieci punti, secondo l’ultimo sondaggio di oggi. Il Psoe, in attesa dei primi exit poll, è dato al 28,9% e 18 seggi, 11 in più rispetto ai popolari, che crollano, come alle politiche di aprile, ottenendo circa il 17,3% dei voti. In Spagna si vota anche per il rinnovo di 12 parlamenti regionali e di migliaia di comuni.

ECCO I RISULTATI IN OLANDA

In Olanda al Parlamento europeo i laburisti del PvdA di Frans Timmermans ottengono il 18,10%, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte al 15%, mentre i Cristiano democratici (CDA) sono al 12,3%. Sono le prime stime ufficiali del Parlamento europeo basate sugli exit poll. Il partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell’esordiente Thierry Baudet è all’11%, mentre è scivolone per il Pvv di Geert Wilders al 4,10.

(articolo aggiornato alle ore 20)