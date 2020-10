Dpcm in cottura, l’aplomb di De Luca, Palù anti isteria, Speranza poco speranzoso

Fatti, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

PROSSIMO DPCM

Possibilità di uscire di casa solo per lavoro, scuola, attività produttive e acquisto di beni. Negozi aperti, palestre chiuse. Lezioni online per le superiori, anche al 100%, classi in presenza per elementari e medie. Coprifuoco notturno per bar e ristoranti (Rep.)

