Covid-19, perché Uruguay e Paraguay si differenziano dal Brasile

Non c’è solo il caso negativo del Brasile in Sud America: altri Paesi si stanno distinguendo per le politiche anti contagio

L’America Latina è diventata il nuovo centro della pandemia mondiale di coronavirus, ma due piccoli paesi, Uruguay e Paraguay, si sono opposti alla tendenza regionale e possono vantare una vittoria quasi totale contro il virus, scrive The Guardian. Anche se sono stranamente diversi – l’Uruguay è un’enclave progressista con il più basso indice di povertà dell’America Latina, mentre il Paraguay ha stime di povertà del 30-50% e la corruzione è endemica – entrambe le nazioni hanno mantenuto i loro tassi di mortalità da coronavirus sorprendentemente bassi.

Ci sono stati solo 13 morti in Paraguay e solo 25 in Uruguay fino ad ora, nonostante i confini terrestri porosi che entrambi i Paesi condividono con il Brasile, dove la pandemia ha causato più di 50.000 morti. Libero dalla corruzione endemica e dalle lotte politiche che hanno afflitto la maggior parte delle altre nazioni latinoamericane negli ultimi decenni, a marzo l’Uruguay è passato indolore da 12 anni di amministrazione di centro-sinistra all’amministrazione di centro-destra del suo nuovo presidente, Luis Lacalle Pou, che ha mantenuto i progressi sociali della precedente amministrazione. Gli uruguaiani possono indicare la loro lunga storia di politiche sociali progressiste – tra cui un’ampia copertura sanitaria pubblica e quasi il 100% di accesso all’acqua corrente – come un fattore chiave per contenere il virus.

L’Uruguay sta ora gradualmente riaprendo le scuole e i centri commerciali, anche se con distanziamenti sociali, maschere facciali e test di massa. “La chiave del nostro successo è stata una risposta rapida nel rilevare e isolare i casi”, ha detto Rafael Radi, uno dei consiglieri capo del governo Covid-19, Rafael Radi. I test sono così aggressivi che l’Uruguay è al quarto posto nel mondo dopo Nuova Zelanda, Australia e Thailandia nel numero di test condotti per ogni nuovo caso confermato.

L’Uruguay conduce 1.610 test per ogni nuovo caso. A titolo di confronto, gli Stati Uniti e il Regno Unito conducono rispettivamente solo 52 e 21 test.

Invece di cercare solo i contatti dei casi confermati, l’Uruguay invia squadre speciali per testare blocchi di città a caso e settori di lavoro critici come quello degli operai edili, effettuando finora più di 57.000 test – circa l’1,6% della sua popolazione di 3,5 milioni di abitanti. Con soli 882 casi positivi dall’arrivo del virus il 13 marzo, il successo dell’Uruguay si è guadagnato il confronto con la Nuova Zelanda, senza il vantaggio di essere un’isola circondata da un vasto oceano. L’Uruguay è inserito tra le due nazioni più grandi del Sud America, il Brasile e l’Argentina, dove i numeri stanno salendo vertiginosamente.

Il suo confine settentrionale “arroventato” con il Brasile è un motivo di particolare preoccupazione. “Il Brasile è la grande spada di Damocle che pende sulle nostre teste”, ha detto Radi. Il confine di 1.000 chilometri ha città e cittadine accampate proprio su di esso.

A ovest, tra Brasile, Argentina e Bolivia, c’è il Paraguay che ha ottenuto un successo simile nel contenere la pandemia. Il paese senza sbocco sul mare, con 7 milioni di abitanti, ha registrato finora solo 1.392 casi e 13 morti. Il dottor Antonio Arbo, epidemiologo ed ex ministro della salute, ha detto che la chiave del successo del Paraguay è stata la puntualità, le severe misure governative, accompagnate da un buon comportamento da parte della maggioranza della popolazione. “La chiusura delle frontiere, l’allontanamento sociale e una fase iniziale di blocco hanno avuto successo quando abbiamo analizzato i dati”, ha detto. Il governo del presidente Mario Abdo Benítez è stato uno dei primi nella regione ad attuare misure di contenimento dopo il secondo caso confermato di Covid-19 il 10 marzo. Ora è passato alla fase tre di un piano di riapertura in quattro fasi con l’economia notevolmente riattivata. Come in Uruguay, la prevenzione del passaggio del virus dal Brasile è stata una priorità. Il Paraguay ha militarizzato sezioni chiave della sua frontiera, notoriamente porosa, e ha fornito centri di quarantena obbligatori per il ritorno dei paraguaiani. Più della metà dei casi di Covid-19 del Paraguay sono stati collegati a cittadini di ritorno dal Brasile.

Nonostante i risultati invidiabili ottenuti finora, le critiche all’amministrazione di Abdo Benítez sono forti. Una forte protesta pubblica per i molteplici scandali che hanno comportato l’uso improprio di alcuni dei fondi destinati a gestire la crisi ha portato a diverse dimissioni di alto profilo.

(Tratto dalla rassegna stampa estera di Eprcomunicazione)