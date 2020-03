Errori e colpe nella gestione dell’emergenza Covid-19

La Covid-19 conferma che le scelte sanitarie fatte negli ultimi dieci anni hanno contribuito all’attuale emergenza sanitaria. Il post di Stefano Biasioli, nefrologo

Non ci possiamo esimere dall’affermare che la triste vicenda del Covid-19 conferma che le scelte sanitarie fatte negli ultimi dieci anni (dal Governo Monti in poi) con tagli secchi alla sanità (pari a 35 miliardi in 10 anni), il taglio di migliaia di posti letto ospedalieri, la mancata programmazione degli organici medici e sanitari (che già da dieci anni si sapevano sarebbero stati carenti nel futuro immediato), il prolungato blocco contrattuale (con stipendi ora nettamente inferiori alla media europea) e l’esplosione della burocrazia sanitaria sono pesantemente responsabili dell’attuale emergenza sanitaria.

Mancano posti letto di rianimazione e di malattie infettive, mancano presìdi sanitari e terapeutici essenziali (letti , mascherine, camici, materiali disposable di ogni genere, apparecchi per test automatizzati…) per colpa di chi la Consip ha voluto e di chi la Consip gestisce.

Un esempio su tutti.

La Consip non è stata neppure in grado di allestire un deposito adeguato dei farmaci e dei presidi sanitari essenziali.

In data 28/03/20, dopo un mese dal primo Dpcm urgente (quello che fissava l’emergenza fino al 30/06/20), in Veneto mancano mascherine protettive, tamponi, reagenti per gli esami, respiratori automatici. E, poichè la Consip si è rivelata inadeguata, Zaia (con i soldi dei veneti!) ha comperato milioni di mascherine, 90 respiratori, 100.000 Kits e 11 macchine per la diagnosi urgente.

Non solo, ma Zaia e C. hanno allestito -con le sole forze venete- ben 400 posti di terapia intensiva e 740 posti letto per pazienti positivi, in 7 ospedali dedicati al Covid-19.

E la Consip, dov’era? E il Commissario Borrelli, cosa ha dato al Veneto, dal 28 gennaio ad oggi? Ancora, dopo i tagli decennali al personale sanitario, sono stati assunti, dalla Regione Veneto, 564 sanitari: 123 medici, 239 infermieri e 56 OSS.

I RITARDI DELL’AIFA

Da medici, diciamo che in una situazione emergenziale si devono usare -per stato di necessità!- tutte le armi terapeutiche esistenti, quelle certe (poche, date le caratteristiche di questa virosi) e quelle non certe, ma potenzialmente utili.

Oltre 8.000 morti in Italia e 313 morti in Veneto (ad oggi) impongono l’uso di tutto il potenziale terapeutico possibile: ossigenatori, farmaci, plasma, emoperfusioni e tecniche dialitiche di ogni tipologia.

A partire dalla Clorochina ai domiciliari in peggioramento, agli antivirali – con tutto il resto- ai ricoverati: fase del triage, fase nel reparto infettivi, fase in terapia intensiva.

E, invece, l’Aifa, per settimane, ha continuato a dare segnali discordanti e a prendere tempo. In attesa di dare il via a studi clinici che daranno risposte attendibili solo dopo almeno 3 mesi dall’avvio…

Ma le persone muoiono, per insufficienza respiratoria, per insufficienza renale acuta, per encefalite. Muoiono, affogate dall’interleuchina 6.

Ogni perdita di tempo è colpevole!

E la colpa non è certo dei meravigliosi medici (41 morti, ad oggi) e dei fantastici infermieri…No, la colpa è dei soliti burocrati di Roma e dintorni.

Di quelli che teorizzano la medicina bocconiana e difendono un sistema organizzativo insufficiente, per le necessità attuali.

Ne riparleremo. Ma una morale la possiamo già trarre.

MORALE

L’emergenza odierna conferma quanto da noi sempre sostenuto: l’emergenza sanitaria va affrontata con una organizzazione autonoma, con una breve linea di comando (Commissario medico nazionale, Commissari regionali) e con una capacità di spesa adeguata e priva di passaggi burocratici.

Dopo la Covid-19, la sanità italiana dovrà pesantemente ristrutturarsi, ripartendo da ciò che di buono questa virosi ci ha insegnato.