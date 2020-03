Coronavirus: numeri veri e consigli utili in 4 tweet di Cartabellotta

La situazione del Coronavirus in Italia (e come combatterlo) nei tweet del medico Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE

#Coronavirus: mappa geografica casi al 3 marzo

– Lombardia 61% casi: non ancora chiaro se focolaio a Bergamo

– In Emilia Romagna maggior parte casi collegati al focolaio lombardo (60% a Piacenza)

– Solo Valle d'Aosta senza casi#Covid_19 #coronarvirusitalia #COVID19italia pic.twitter.com/RV2Ikc2Rng — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 4, 2020

#coronavirus: per tutti quelli che credono che il #COVID19italia sia confinato solo in #Lombardia #EmiliaRomagna e #Veneto

Misure di distanziamento sociale in tutto il Paese da normare (Stato e Regioni), fare osservare (enti locali) e seguire (cittadini)#Covid_19 pic.twitter.com/O6s7UJy66x — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 3, 2020

Vogliamo iniziare a prendere coscienza che #Lombardia è come #Whuan è #Italia come #Hubei?

I dati parlano chiaro: per contenere la diffusione del #COVID19italia bisogna estendere misure di distanziamento sociale a tutto il Paese#coronavirusitalianews #COVID19italia #Coronavid19 https://t.co/QNjQSlTUiC — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 2, 2020

Nino Cartabellotta

Specializzato in Gastroenterologia e in Medicina Interna, nel 1996 ha fondato il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE), con l’obiettivo di diffondere in Italia l’Evidence—based Medicine. Dopo 15 anni di attività nazionali e internazionali, nel 2010 ha promosso la costituzione della Fondazione GIMBE, di cui è presidente. (qui il cv completo)