Ecco come la Corea del nord ha infiltrato i sindacati del sud

Che cosa succede in Corea del sud tra governo, sindacati e spie della Corea del nord. L’articolo di Giuseppe Gagliano

I procuratori sudcoreani hanno accusato quattro membri anziani di uno dei più grandi sindacati del paese di spionaggio per conto della Corea del Nord. La mossa, che è vista come molto controversa dall’opposizione liberale della Corea del Sud, è arrivata pochi mesi dopo che l’amministrazione conservatrice del presidente Yoon Suk Yeol ha lanciato quella che alcuni commentatori hanno descritto come la più grande operazione di controspionaggio della Corea del Sud in oltre 30 anni.

L’OPERAZIONE CONTRO I SINDACATI SUDCOREANI

L’operazione è venuta alla luce il 18 gennaio, quando centinaia di agenti di polizia, guidati da agenti del National Intelligence Service (NIS), hanno condotto incursioni in una serie di uffici regionali della Confederazione coreana dei sindacati (KCTU). Fondata a metà degli anni ’90, la KCTU rappresenta oltre 1,1 milioni di membri. La maggior parte dei suoi membri è composta da sostenitori del Partito Democratico di Corea (DPK), una coalizione liberale di centro-sinistra che ha governato la Corea del Sud fino all’anno scorso.

Dalla sua istituzione nel 2014, il DPK è stato impegnato in un’aspra rivalità politica con il Partito del Potere Popolare (PPP), una coalizione conservatrice che attualmente governa la Corea del Sud.

QUATTRO FUNZIONARI ACCUSATI DI SPIONAGGIO PER CONTO DELLA COREA DEL NORD

Mercoledì, quattro funzionari della KCTU, tutti uomini, di età compresa tra i 48 e i 54 anni, sono stati accusati di diverse violazioni della legge sulla sicurezza nazionale della Corea del Sud, tra cui lo spionaggio per conto della Corea del Nord e l’incontro illegale con gli ufficiali dell’intelligence nordcoreana. I pubblici ministeri del governo sudcoreano accusano i quattro di incontrarsi più volte con i loro presunti gestori nordcoreani. Anche i presunti incontri si svolgono durante i viaggi all’estero in Vietnam e Cambogia tra il 2017 e il 2019.

Mentre erano all’estero, le quattro presunte spie sono state presumibilmente addestrate e hanno ricevuto istruzioni per stabilire ciò che i pubblici ministeri descrivono come “un’organizzazione sotterranea [operante] con il pretesto di attività sindacali legali”. I quattro uomini sarebbero stati presumibilmente incaricati di guidare la KCTU verso azioni che erano contro gli Stati Uniti e il Giappone. È stato anche chiesto loro di aiutare a organizzare raduni dei lavoratori contro le politiche del PPP. In altri casi, le presunte spie hanno fotografato installazioni militari americane situate in Corea del Sud.

L’opposizione DPK ha condannato fermamente le accuse, descrivendole come un ritorno ai giorni del dominio militare di destra, che la Corea del Sud ha vissuto fino al 1987.

Il NIS rimane molto controverso tra i sudcoreani di centro-sinistra, molti dei quali lo vedono come un’entità statale corrotta che è politicamente allineata con il PPP conservatore. Tra il 2018 e il 2022, il governo liberale DPK ha guidato quella che ha descritto come una “campagna anticorruzione” all’interno del NIS.

Come risultato di quella campagna, tre ex direttori NIS sono stati accusati – e alla fine condannati- per aver deviato segretamente i fondi dal bilancio clandestino dell’agenzia. I fondi sono stati infine utilizzati per aiutare la campagna di rielezione dell’allora presidente sudcoreano, Park Geun-hye. Il loro obiettivo apparente era impedire al DPK di arrivare al potere, temendo che il partito left-of-center fosse troppo vicino a Pyongyang. Il presidente Park è anche andato in prigione per aver accettato tangenti dal NIS.