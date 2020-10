Conte e Fracchia (mentre il Cts fa la festa al governo)

Fatti, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

COME E' UMANO LEI…

"Ho proposto un patto ai cittadini. Noi ci impegniamo a non adottare misure più severe di quelle necessarie a prevenire e tenere sotto controllo la curva del contagio". Ma tutti devono rispettarle per "evitare un lockdown generalizzato".

"Non c’è alcuna «evidenza scientifica» che la limitazione del numero di invitati a feste e banchetti sia utile. È il parere del Cts trasmesso al governo prima del nuovo Dpcm. Il Comitato ha «preso atto» della scelta ma non l’ha condivisa" (Corsera)

Trasporti pubblici: "Regioni e governo hanno aumentato la capienza massima all’80% e gli scienziati ritengono che sia questa una delle cause di risalita della curva epidemica" (Fonte: Corsera)

Per il governo il 75% dei contagi avviene in famiglia, il Cts dice altro…

SU BUS E METRO COME SARDINE, EPPURE…

LA SINTESI DEL PRESIDE

«A scuola stanno come in carcere, poi quando escono di qui, e salgono stipati su treni e autobus, vanno in trincea»: sintetizza così la situazione Carlo Braga, preside dell’istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. (Fonte: Corsera)

