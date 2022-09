Che cosa dice il memo del Dipartimento di Stato americano sui fondi russi

Tutti i dettagli del New York Times sul cablo del Dipartimento di Stato americano

La Russia ha donato segretamente almeno 300 milioni di dollari a partiti, funzionari e politici in più di due dozzine di Paesi dal 2014 e ha in programma di trasferire altre centinaia di milioni, con l’obiettivo di esercitare influenza politica e influenzare le elezioni, secondo una sintesi del Dipartimento di Stato di una recente revisione dell’intelligence statunitense. Lo riporta il New York Times.

Secondo il documento, la Russia ha probabilmente dato ancora più di quello che è stato rilevato.

“Il Cremlino ha trasferito questi fondi nel tentativo di plasmare gli ambienti politici stranieri a favore di Mosca”, si legge nel documento. Gli Stati Uniti utilizzeranno i canali ufficiali di collegamento con i Paesi interessati per condividere informazioni ancora riservate sulle attività russe che hanno come obiettivo i loro ambienti politici”.

Il documento del Dipartimento di Stato è stato inviato lunedì alle ambasciate americane di tutto il mondo sotto forma di cablogramma per riassumere i punti di discussione per i diplomatici statunitensi nelle conversazioni con i funzionari stranieri.

Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha confermato in una conferenza stampa martedì che le conclusioni sulla Russia sono il risultato del lavoro delle agenzie di intelligence statunitensi. Ha aggiunto che l’ingerenza russa nelle elezioni è “un assalto alla sovranità”, simile alla guerra Russa contro l’Ucraina. “Per combatterlo, dobbiamo puntare i riflettori su quanto avvenuto”, ha affermato.

Il cablogramma del Dipartimento di Stato e la pubblicazione di alcuni risultati dell’intelligence rappresentano un primo sforzo da parte dell’amministrazione Biden di utilizzare il materiale di intelligence per esporre la portata dell’interferenza russa nei processi politici globali e nelle elezioni, e per mobilitare altre nazioni nel contribuire a combatterla.

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno stabilito che la Russia ha interferito nelle elezioni presidenziali del 2016 a favore di Donald J. Trump, il candidato repubblicano che ha sconfitto Hillary Clinton, la candidata democratica. I metodi includevano l’uso di operazioni informatiche per diffondere disinformazione online. I funzionari dell’intelligence statunitense hanno anche scoperto che il presidente russo Vladimir V. Putin ha autorizzato una campagna per cercare di danneggiare la candidatura di Joseph R. Biden Jr.

Il nuovo documento afferma che una serie di agenzie e individui russi svolgono le operazioni globali, tra cui il Servizio di sicurezza federale e altre agenzie di sicurezza, oltre a figure commerciali. Il documento nomina due uomini, Yevgeny Prigozhin e Aleksandr Babakov, entrambi stretti collaboratori di Putin, come coinvolti nelle campagne di influenza o interferenza. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Babakov, che è anche un legislatore russo, e altri due cittadini russi di aver cospirato per violare le sanzioni statunitensi e di aver cospirato per commettere frodi sui visti, gestendo una “rete internazionale di influenza e disinformazione estera per promuovere gli interessi della Russia”.

L’anno scorso, secondo il documento, un uomo d’affari russo stava cercando di utilizzare i think tank filorussi in Europa per sostenere i partiti nazionalisti di estrema destra. Il documento avverte che nei prossimi mesi la Russia potrebbe utilizzare il suo “kit di strumenti di influenza occulta”, tra cui il finanziamento politico segreto, in ampie zone del mondo per cercare di minare le sanzioni americane contro la Russia e per “mantenere la sua influenza in queste regioni nel contesto della guerra in corso in Ucraina”.

Sebbene le agenzie di intelligence statunitensi stiano studiando da anni le interferenze e l’influenza russa sulle elezioni globali, la revisione dell’intelligence è stata ordinata da alti funzionari dell’amministrazione quest’estate, hanno detto i funzionari statunitensi. Alcuni dei risultati sono stati recentemente declassificati in modo da poter essere ampiamente condivisi. La revisione non ha esaminato l’interferenza russa nelle elezioni statunitensi, che le agenzie di intelligence hanno esaminato in altre indagini, ha detto un funzionario statunitense.

I funzionari affermano che uno degli obiettivi della campagna statunitense per rivelare i dettagli sull’interferenza e l’influenza politica russa è quello di rafforzare la resistenza democratica in tutto il mondo, un pilastro della politica estera del Presidente Biden. I funzionari dell’amministrazione sono concentrati nel garantire che le nazioni che hanno preso parte al Summit per la democrazia dello scorso anno, organizzato da Biden a Washington, possano rafforzare i loro sistemi democratici. L’amministrazione intende convocare presto un secondo vertice.

Il riassunto del Dipartimento di Stato elenca le misure che gli Stati Uniti e i Paesi partner potrebbero adottare per mitigare le campagne di interferenza politica della Russia, tra cui l’imposizione di sanzioni economiche e di divieti di viaggio nei confronti di noti “sostenitori finanziari” e “attori dell’influenza”.

Il Dipartimento ha inoltre raccomandato ai Paesi di coordinare la condivisione dell’intelligence, di migliorare lo screening degli investimenti esteri, di rafforzare le capacità investigative sul finanziamento estero di partiti e campagne politiche e di applicare ed espandere le norme sulla registrazione degli agenti stranieri.

I governi dovrebbero inoltre espellere i funzionari dell’intelligence russa che risultano aver preso parte a operazioni di finanziamento occulto.

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato nella sintesi di aver esortato i governi a vigilare contro il finanziamento politico occulto “non solo da parte della Russia, ma anche da parte della Cina e di altri Paesi che imitano questo comportamento”.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di Epr Comunicazione)