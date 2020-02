Che cosa c’è di nuovo per gli ultra 50enni nel mercato del lavoro Usa

L’approfondimento di Axios su un aspetto del mercato del lavoro negli Stati Uniti

L’irrigidimento del mercato del lavoro sta aprendo nuove opportunità per una pletora di lavoratori americani trascurata: gli ultracinquantenni. Secondo quanto riferisce Axios, alcuni studi hanno dimostrato che i lavoratori ultracinquantenni spesso vengono allontanati dal posto di lavoro anche se hanno le giuste qualifiche. Ma ora sembra che qualcosa stia per cambiare.

LE COSE STANNO PER CAMBIARE

Con l’invecchiamento della società, la popolazione anziana diventerà sempre più fondamentale per la crescita economica globale, sia come lavoratori sia come consumatori. “Quasi tutta la crescita dell’occupazione nel G7 proviene dai lavoratori anziani”, dice Andrew Scott, un economista della London Business School. Negli Stati Uniti, secondo l’AARP (un gruppo di interesse senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti la cui missione dichiarata è autorizzare le persone a scegliere come vivere invecchiando), le persone oltre i 50 anni costituiscono 8.000 miliardi di dollari di domanda dei consumatori.

QUANTO CONTANO GLI ANZIANI

Secondo un rapporto della società di servizi professionali Marsh & McLennan nel 2015, i lavoratori con più di 50 anni hanno contribuito all’economia americana per 7,6 trilioni di dollari, e si prevede che nel 2032 arriveranno a 13,5 trilioni di dollari. Ma il lavoratore più anziano medio negli Stati Uniti svolge un lavoro che è automatizzabile per oltre il 50% – il che significa che oltre la metà dei compiti inclusi nel lavoro possono essere svolti da una macchina. Queste occupazioni comprendono tutto, dai lavori di produzione pesante ai lavori di ufficio e di back-office.

La maggior parte dei programmi di upskilling e reskilling – sia nei college della comunità che nei campi di addestramento – sono rivolti ai più giovani. Ma in realtà è più economico formare lavoratori anziani che hanno decenni di esperienza nella forza lavoro che non formare neolaureati, è stata la scoperta dei ricercatori. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo spende circa 840 dollari per ogni studente di età compresa tra i 25 e i 49 anni, rispetto ai circa 420 dollari per ogni studente di età compresa tra i 50 e i 74 anni.

COME CAMBIA IL MODO DI FARE OCCUPAZIONE

Per Axios la coincidenza delle tendenze demografiche e occupazionali sta spingendo le aziende ad adattarsi. ‘C’è molta discriminazione da superare, ma con un mercato del lavoro ristretto e meno giovani lavoratori, sta cominciando a cambiare’, dice Scott.

L’occupazione negli Stati Uniti è aumentata di 22 milioni dal 1998 – e i lavoratori oltre i 55 anni rappresentano il 90% di tale aumento, sottolinea Quartz. La crescita si sta verificando alle estremità ad alta e bassa qualificazione, aggiunge Scott.

Per esempio, l’anno scorso, McDonald’s ha annunciato una partnership con l’AARP per assumere 250.000 lavoratori anziani.

Mentre i professionisti ben pagati possono godere del vantaggio di poter lavorare anche in età avanzata, altre persone che hanno lavori di fascia più bassa rimangono nella forza lavoro perché costretti, non potendosi permettere di andare in pensione.

CITIBANK, IBM E IKEA HANNO MESSO IN CAMPO CAUSE LEGALI LEGATE ALL’ETÀ, HA RIFERITO FORBES.

E il quadro non è del tutto roseo. Molti americani più anziani, ammette Axios, percepiscono di aver perso il lavoro a causa dell’invecchiamento, e molti altri stanno intraprendendo azioni legali. Nell’ultimo anno, aziende di punta come Citibank, IBM e IKEA hanno messo in campo cause legali legate all’età, ha riferito Forbes.

“Abbiamo ignorato il modo in cui l’invecchiamento sta cambiando – ha spiegato Scott -. Le persone stanno invecchiando meglio che in passato, in media, e questa è un’opportunità fantastica”. Ma “molte aziende americane non si sono adattate su come trarre vantaggio da questa situazione, invece di vederla come una cosa negativa”, ha detto ad Axios Carl Van Horn, professore di politica pubblica alla Rutgers University.