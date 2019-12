Cosa possono fare Saipem, Fincantieri e non solo a Taranto

Caro premier Conte. Per Taranto, serve una Struttura tecnica di missione a Palazzo Chigi, molto agile. Sono disponibile a collaborare a titolo gratuito. Lettera aperta del prof. Federico Pirro al presidente del Consiglio

Signor Presidente,

la cittadinanza di Taranto e della Puglia deve esserLe molto grata per l’impegno e la determinazione da Lei profusi sulle complesse questioni del possibile assetto dell’ex Gruppo Ilva e del sistema produttivo del capoluogo ionico che incide sull’economia dell’intero Paese.

Per il futuro del Siderurgico e degli impianti di Genova e Novi Ligure connessi ‘a valle’ non ci si vuole soffermare in questo intervento sul serrato confronto in corso con Arcelor Mittal, condividendo in pieno la Sua impostazione, ovvero l’obiettivo degli 8 milioni di tonnellate, il drastico contenimento di eventuali esuberi, l’introduzione di forni elettrici, l’impiego del preridotto di ferro, l’ingresso di capitale pubblico in joint-venture con l’azionista francoindiano.

Si vuole richiamare invece la Sua attenzione su alcuni punti della bozza del decreto per Taranto che – pur prevedendovi interventi di indubbia utilità – avrebbero tuttavia bisogno di essere integrati da un obiettivo di respiro strategico per il sistema economico dell’hinterland e dalla strumentazione idonea a raggiungerlo. Esso può essere così sintetizzato: a Taranto e nella sua provincia bisognerebbe in primo luogo ampliarne la base manifatturiera: 1) insediando nuove fabbriche; 2) ampliando quelle esistenti; 3) dispiegando l’intera capacità imprenditoriale pubblica; 4) lavorando per attrarvi capitali privati italiani ed esteri.

Al riguardo, se qualcuno affermasse che la congiuntura in Italia e in Europa è in fase di rallentamento, e che pertanto non sarebbe possibile promuovere azioni di marketing territoriale, è appena il caso di ricordare che con l’istituzione della Zona economica speciale ionica – il cui Comitato di indirizzo peraltro si è già insediato – l’attrazione di investimenti bisognerebbe farla comunque.

Allora, nel Piano di sviluppo strategico di questa ZES vi sono indicazioni di dettaglio sui settori che si potrebbero sviluppare, in quanto non esistenti, e comparti che invece si potrebbero rafforzare perché già presenti nel territorio. Se ne indicano alcuni:

a) a Taranto, ad esempio, si potrebbe avviare la costruzione di grandi gru da banchina da destinarsi al mercato mondiale. In Italia esiste già un’azienda di grandi dimensioni, da invitare a valutare la possibilità di localizzare nell’area un suo presidio produttivo;

b) vi si potrebbe avviare anche la costruzione e la manutenzione di container, che produce una grande industria italiana, leader europea in termini di capacità produttiva e range di tipologie per il trasporto di carichi secchi nella realizzazione di tali manufatti;

c) ma anche la Saipem potrebbe trasferire su Taranto costruzioni su cui coinvolgere, in logiche di mercato, imprese locali che abbiano le qualifiche idonee per eseguirle, o che potrebbero acquisirle. La Saipem ha dichiarato ad ottobre di avere commesse – comprese quelle di società non consolidate – di 23,7 miliardi, dei quali 4,7 riguardano engineering&construction off-shore; 17,7 miliardi di engineering&construction on-shore; 821 milioni nel drilling off shore; 492 milioni nel drilling on-shore;

d) anche la Fincantieri – che ha comunicato al 30 settembre un portafoglio di commesse pari a 32,3 miliardi con backlog di 96 unità da consegnare entro il 2027 e softlog da 3,9 miliardi – potrebbe valutare ogni possibile impiego dell’Arsenale della Marina Militare – già impegnato nel dual use – e delle sue capacità, previa accurata verifica delle sue dotazioni tecnologiche e della percorribilità del canale navigabile;

e) anche il settore della costruzione delle macchine utensili può essere sviluppato sull’area di Taranto. Il recente successo del MECSPE – il salone della meccanica specializzata che si è svolto a Bari a fine novembre e al quale hanno partecipato 620 espositori, la maggior parte dei quali del Nord – ha dimostrato che i produttori di macchine utensili sono venuti a Bari ben sapendo che nell’Italia meridionale vi è mercato per quei macchinari, ma non ve ne è produzione. Perché allora non censire aziende con le quali aprire confronti finalizzati a favorirne l’insediamento in loco ?

f) ma anche l’intero settore delle tecnologie per il contenimento delle emissioni nocive si potrebbe sviluppare, dialogando in proposito con il polo Magna Grecia che ha accumulato know-how in proposito;

g) inoltre nello studio a suo tempo compiuto dalla Camera di Commercio per il rilancio della piattaforma Agromed si sono indicate anche le tipologie di macchine agricole che si potrebbero costruire su Taranto o nel suo hinterland;

h) anche una vasta gamma di bio ed elettromedicali si potrebbero produrre a Taranto – ove già opera qualche piccola azienda del comparto – perché entro qualche anno la città ospiterà strutture ospedaliere fra le più avanzate in Italia e pertanto la loro dotazione di alcune apparecchiature potrebbe essere prodotta in loco; ma anche in questo caso guardando al mercato internazionale.

Insomma, le imprese attraibili sull’area tarantina per irrobustirne e diversificarne il manifatturiero sono numerose. Quale struttura allora potrebbe essere investita del compito di calamitare investimenti industriali ? Una Struttura tecnica di missione da istituirsi a Palazzo Chigi, molto agile, da costituirsi con esperti realmente capaci di dialogare con imprese italiane ed estere. Lo scrivente ha già compiuto in passato tale esperienza con successo e sarebbe disponibile a ripeterla come puro volontariato a titolo gratuito.