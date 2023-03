Gli investitori stanno impazzendo per l’intelligenza artificiale tipo ChatGPT

Spuntano come funghi e gli occhi degli investitori sono puntati su tutte le ultime novità che riguardano i chatbot come ChatGPT basati sull’intelligenza artificiale, ma chi farà davvero il botto? L’articolo dell’Economist

Da quando Chatgpt è stato lanciato a novembre, è sorta una nuova mini-industria che ha saputo sfidare il generale crollo del settore tecnologico. Non passa settimana senza che qualcuno sveli un’intelligenza artificiale (IA) “generativa” sostenuta da modelli di “fondazione”, i grandi e complessi algoritmi che danno a Chatgpt e ad altre IA simili la loro intelligenza.

Il 24 febbraio Meta, la società madre di Facebook, ha presentato un modello chiamato LLaMA. Questa settimana è stato riferito che Elon Musk, il miliardario capo di Tesla e Twitter, vuole creare una IA meno “woke” di Chatgpt. Un catalogo, gestito da Ben Tossell, un imprenditore tecnologico britannico, e condiviso in una newsletter, è cresciuto di recente fino a includere, tra gli altri, Ask Seneca (che risponde a domande basate sugli scritti del filosofo stoico), Pickaxe (che analizza i vostri documenti) e Issac Editor (che aiuta gli studenti a scrivere documenti accademici).

Di Chatgpt e dei suoi colleghi chatbot si parla molto (Chatgpt potrebbe avere più di 100 milioni di utenti). Ma la newsletter di Tossell lascia intendere che la vera azione della IA generativa si concentrerà sempre più su tutti i tipi di servizi meno “loquaci” abilitati dai modelli di base – scrive The Economist.

Ciascun modello viene addestrato su pile di testo, immagini, file audio o qualsiasi altro ammasso di dati. Ciò consente loro di interpretare, reagire e creare affermazioni in linguaggio naturale, nonché arte, musica e qualsiasi altro tipo di contenuto trovato su Internet. Anche se l’industria dei capitali di rischio (venture capital) è in preda ai postumi di una sbornia gigantesca dopo che il recente crollo tecnologico ha messo fine a un paio di anni spumeggianti, gli imprenditori che sperimentano l’ai generativa non hanno problemi ad attrarre investimenti. A gennaio è stato riferito che Microsoft ha versato altri 10 miliardi di dollari in Openai, la startup dietro Chatgpt, oltre a un precedente investimento di 1 miliardo di dollari. Un foglio di calcolo gestito da Pete Flint di Nfx, una società di venture capital, elenca attualmente 539 startup generative-ai. Senza contare Openai, finora hanno raccolto collettivamente più di 11 miliardi di dollari in capitale. Mike Volpi di Index Ventures, un’altra società di venture capital, la definisce una “esplosione cambriana”.

Diversi sono i fattori che la stanno determinando. Sebbene i modelli di base esistano da tempo, Volpi spiega che è stato necessario un servizio rivolto ai consumatori come Chatgpt per catturare l’immaginazione del mondo e degli investitori. Ciò è avvenuto proprio quando i venture capitalist, delusi dal crollo delle criptovalute e dal vuoto del metaverso, erano alla ricerca della prossima grande novità. Inoltre, ancor più dei browser web e degli smartphone che li hanno preceduti, i modelli di fondazione consentono di costruire facilmente nuovi servizi e applicazioni su di essi. “È possibile aprire il proprio laptop, ottenere un account e iniziare a interagire con il modello”, afferma Steve Loughlin di Accel, un’altra società di vc.

La domanda che si pongono i venture capitalist è quali piattaforme per l’IA generativa faranno il botto. Per il momento, questo è l’oggetto di molti grattacapi negli ambienti tecnologici. “Sulla base dei dati disponibili, non è chiaro se ci sarà una dinamica di successo a lungo termine nel settore dell’IA generativa”, hanno scritto Martin Casado e colleghi di Andreessen Horowitz, un’altra società di vc, in un recente post sul blog. Molte startup propongono idee “me-too“, molte delle quali rappresentano una funzionalità piuttosto che un prodotto. Col tempo, anche i modelli di fondazione ad alta intensità di risorse potrebbero finire per diventare una commodity a basso margine: sebbene i modelli proprietari come gpt-3.5 di Openai, che alimenta Chatgpt, siano ancora leader, alcuni modelli open-source non sono lontani.

Un’altra fonte di incertezza è il campo minato dal punto di vista legale in cui l’IA generativa si muove in punta di piedi. I modelli di fondazione spesso sbagliano. E possono uscire dai binari. Il chatbot che Microsoft sta sviluppando sulla base dei modelli di OpenAI per il suo motore di ricerca Bing ha insultato più di un utente e ha professato il suo amore ad almeno un altro (Sydney, come si chiama il chatbot di Microsoft, è stato poi messo a tacere). Le piattaforme generative-IA potrebbero non godere della protezione legale dalla responsabilità che protegge i social media. Alcuni detentori di diritti d’autore di contenuti basati sul web, sui quali i modelli esistenti vengono addestrati a casaccio, senza chiedere il permesso o senza pagare un compenso, sono già in rivolta. Getty Images, un archivio di fotografie, e singoli artisti hanno già intentato cause contro generatori di ai art come Stable Diffusion. Le organizzazioni giornalistiche, i cui articoli vengono saccheggiati per ottenere informazioni, potrebbero fare lo stesso.

OpenAI sta già cercando di gestire le aspettative, sminuendo il lancio entro l’anno di gpt-4, l’attesissima nuova versione del modello di fondazione alla base di Chatgpt. È improbabile che questo possa attenuare l’appetito dei vc per l’IA generativa. Per gli investitori più avversi al rischio, la scommessa più sicura al momento è quella sui fornitori dell’ampia potenza di elaborazione necessaria per addestrare ed eseguire i modelli di base. Il prezzo delle azioni di Nvidia, che progetta chip utili per le applicazioni di IA, è salito del 60% quest’anno. Anche i servizi di cloud computing e i proprietari di centri dati si stanno sfregando le mani. Qualunque sia la piattaforma di ai che si affermerà, non si potrà sbagliare vendendo picconi e pale in una corsa all’oro.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)