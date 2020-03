Ecco come fare davvero la guerra al Coronavirus. Report Nature (lodato da Burioni)

In un tweet il virologo Burioni auspica un salto di qualità nella ‘linea dura’ alla lotta contro il coronavirus. E lo fa citando un articolo di Nature sulle “tre cose che tutti i governi e i loro consulenti scientifici dovrebbero fare”.



“Tracciare, testare, trattare. E soprattutto isolare”. In un tweet il virologo Roberto Burioni auspica un salto di qualità nella ‘linea dura’ alla lotta contro il coronavirus. E lo fa citando un articolo di Nature sulle “tre cose che tutti i governi e i loro consulenti scientifici dovrebbero fare”.

“‘Alcune delle scelte più importanti sulla salute fisica di una nazione sono fatte, o non fatte, da una manciata di uomini, in segreto’. Sessant’anni fa, il chimico, scrittore e funzionario pubblico Charles Percy Snow rivelò nel suo libro Science and Government (Scienza e governo) che tutti i consigli scientifici dati ai governi durante la Seconda Guerra Mondiale erano privi di prove. E mentre il mondo si trova ora sull’orlo di una delle peggiori epidemie infettive da un secolo a questa parte, le sue osservazioni sono altrettanto rilevanti oggi – si legge su Nature -. In tutto il mondo, i paesi stanno rispondendo alla pandemia di coronavirus con misure adottate solo in tempo di guerra. Le frontiere si stanno chiudendo. Le comunità sono in quarantena, gli incontri sono stati cancellati, i ristoranti sono stati chiusi, le fabbriche e le camere d’albergo sono state requisite. Eppure in molti Paesi, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito, i governi hanno preso decisioni cruciali in segreto e fatto annunci prima di pubblicare le prove su cui si basano le loro decisioni. Non è così che i governi dovrebbero lavorare. La segretezza deve finire”.

LA LEZIONE DELL’OMS È DA SEGUIRE

“Mentre l’Europa diventa il nuovo epicentro dell’epidemia e i casi continuano ad aumentare in quasi tutti i paesi colpiti, tre cose devono accadere con urgenza”, sostiene Nature e cioè seguire i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Né gli Stati Uniti né il Regno Unito hanno detto perché non hanno seguito il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che è quello di testare, tracciare e isolare il maggior numero possibile di casi di COVID-19 in modo aggressivo. Questi paesi sostengono di essere stati consigliati da alcuni dei migliori virologi ed epidemiologi di malattie infettive del mondo. Questo è vero. Ma allo stesso tempo, nessun governo può eguagliare l’esperienza cumulativa sul campo dell’OMS – e le lezioni apprese – nell’affrontare le epidemie, dalla sindrome respiratoria acuta grave (SARS) all’Ebola. L’agenzia sottolinea che le misure note come ‘contenimento’ sono essenziali, insieme al distanziamento sociale e alla rapida assistenza clinica, nei luoghi in cui la trasmissione è in corso”.

CINA E COREA DEL SUD HANNO CONTENUTO L’EPIDEMIA

Infatti, evidenzia Nature, “la sperimentazione aggressiva dei casi e la messa in quarantena dei contatti non è ancora una priorità politica dichiarata per gli Stati Uniti, dove gli sforzi sono ostacolati dalla carenza di test diagnostici di coronavirus COVID-19 e dall’assenza di un sistema sanitario pubblico unificato. Anche il Regno Unito, dove la sanità pubblica è gestita in modo più centralizzato, ha implementato test limitati, anche se ora li sta incrementando, come altri Paesi. Al contrario, sebbene le rispettive misure di mitigazione siano state diverse, la Cina e la Corea del Sud hanno utilizzato fin dall’inizio un contenimento molto più aggressivo, e continuano a farlo. Entrambi i Paesi hanno ora meno nuovi casi al giorno rispetto a quando il virus era al suo apice”.

LA CRITICA DELL’OMS E COSA BISOGNA FARE: TROVARE, ISOLARE, TESTARE E TRATTARE OGNI CASO

È raro che l’OMS critichi i Paesi membri che sono tra i suoi maggiori donatori, ma il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus è stato inequivocabile quando ha detto la scorsa settimana: ‘L’idea che i paesi debbano passare dal contenimento alla mitigazione è sbagliata e pericolosa’. E ha aggiunto: ‘Non puoi combattere un virus se non sai dove si trova. Ciò significa una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e trattare ogni caso, per spezzare le catene di trasmissione’”.

Questa settimana ha ribadito il punto: “Il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è spezzare le catene di trasmissione. E per farlo, è necessario testare e isolare. Non si può combattere il fuoco con gli occhi bendati. E non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto” da coronavirus.

ABBRACCIARE UNA RICERCA ‘APERTA’ SUL CORONAVIRUS

Fin dall’inizio dell’epidemia, i ricercatori di tutto il mondo hanno aperto la strada alla condivisione di ricerche e dati. Anche Nature – insieme ai colleghi di tutta l’editoria di ricerca internazionale – “si è impegnata a rendere aperte tutte le ricerche e i dati relativi ai coronavirus. La condivisione dei dati – che vanno dalle sequenze di geni virali agli studi epidemiologici – è necessaria per tracciare come il virus si sta diffondendo e come potrebbe essere arginato”.

“I leader della ricerca che lavorano per – e consigliano – i governi devono fare lo stesso. Una ricerca aperta e condivisa è una ricerca migliore, perché consente a un gruppo più ampio di esperti di verificare le ipotesi, verificare i calcoli, interrogare le conclusioni e individuare e contestare gli errori. Purtroppo, quando si tratta delle prove che stanno alla base dei consigli scientifici dei governi, questo non accade abbastanza”, ammonisce Nature.

E le conseguenze della mancata pubblicazione delle prove sono evidenti come nel caso della decisione del Regno Unito di ritardare la chiusura della scuola dell’obbligo e del posto di lavoro che altri paesi stanno attuando. “Parte del ragionamento iniziale, come spiegato dal capo consulente scientifico Patrick Vallance, includeva la premessa che, per le persone sane, l’insorgenza di una malattia lieve contribuirebbe a rafforzare la loro immunità – e che, se più persone diventano immuni, si riduce la trasmissione del virus. Secondo questo ragionamento, una tale mossa ritarderebbe – e ridurrebbe – il picco delle infezioni. Ma le prove alla base di questo approccio non sono state rivelate. Non inaspettatamente, l’approccio è stato messo in discussione dagli scienziati, compresi gli epidemiologi e altri specialisti in malattie infettive, e non fa più parte della politica del Regno Unito”, ha ricordato il magazine scientifico.

“I ricercatori comprendono che saranno necessari cambiamenti improvvisi nella politica in una situazione in rapida evoluzione in cui ci sono molte incognite. Ma i governi rischiano di perdere la loro fiducia annunciando queste politiche prima che i dati, i modelli e le ipotesi sottostanti siano stati resi noti – ammette Nature -. I ministri e i loro consulenti scientifici sembrano essere tornati al modello della seconda guerra mondiale di prendere decisioni in gruppi relativamente piccoli e poi rilasciare documenti e dichiarazioni, rilasciare interviste o scrivere articoli. I politici e i loro consulenti scientifici devono stare al passo con i tempi e abbracciare la ricerca aperta. Dovrebbero sfruttare le competenze collettive – ora accessibili anche attraverso i social media – di virologi, epidemiologi, ricercatori comportamentali e altri che possono aiutarli a interrogare meglio i loro modelli, e quindi a migliorare le loro decisioni. Questo è imperativo ora, quando prendono decisioni da cui dipende il futuro della vita e dell’economia”.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SALVERÀ DELLE VITE

“È difficile per i consulenti scientifici e medici del governo sostenere un approccio più collettivo e trasparente quando alcuni dei loro leader – in particolare il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione – sono scettici sul valore della cooperazione internazionale e prendono invece decisioni unilaterali. La decisione degli Stati Uniti di vietare i voli dalla Cina e dall’Iran, e successivamente dai Paesi europei, è stata presa senza consultare la maggioranza di questi paesi – e senza pubblicare le prove di come i divieti di volo possano rallentare la diffusione di un virus che già circola all’interno di un Paese”, evidenzia il magazine.

“Ma i consiglieri devono perseverare. Devono convincere i loro leader che un’azione collettiva coordinata è nell’interesse di tutti. Se, per esempio, non sono d’accordo con l’analisi dell’Oms, allora dovrebbero spiegarne il motivo. Per sconfiggere una pandemia in un mondo interconnesso, i paesi devono fornire prove complete e trasparenti a sostegno delle loro decisioni, ed essere disposti a condividere tali prove in modo da poter sconfiggere insieme il virus”, ha concluso Nature.