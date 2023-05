Chi è Teodoro Valente, il nuovo presidente dell’Asi al posto di Saccoccia

L’attuale direttore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Cnr, Teodoro Valente, subentra a Giorgio Saccoccia nel ruolo di presidente dell’Asi (Agenzia spaziale italiana). Ecco il curriculum integrale di Teodoro Valente

È Teodoro Valente il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

La decisione è stata presa dal Comitato per le Politiche Aerospaziali (Comint). Presieduto da Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy con delega ai programmi spaziali e aerospaziali, il Comitato ha approvato la nomina del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Asi.

A prendere il posto di Giorgia Saccoccia al vertice dell’Asi, in carica dall’aprile 2019 all’aprile 2023, è Teodoro Valente, attuale direttore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale Ricerche (Cnr).

“Valente, che subentra a Giorgio Saccoccia, vanta una pluriennale esperienza come professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma ed ha prestato servizio anche presso la Direzione Ricerca e sviluppo della Commissione UE. Il neo-Presidente ha svolto anche esperienze lavorative nel settore privato”, è scritto nella nota dell’Asi.

Fra il 1990 e il 1992 Valente ha lavorato infatti per la Snamprogetti e per Tecnolyte. Dopodiché dal 1992 ha iniziato la carriera universitaria come ricercatore presso la Sapienza fino a diventare nel 1998 professore associato alla Sapienza e dal 2001 professore ordinario nella stessa università.

Tutti i dettagli.

IL NUOVO CDA

Oltre al presidente Valente, il Comint ha nominato anche il nuovo board dell’Asi composto da: Giuseppe Basini, Marica Branchesi, Stefano Gualandris, Marco Lisi, Luisa Riccardi e Elda Turco Bulgherini.

LE PAROLE DEL MINISTRO URSO

Quindi il ministro Urso ha ringraziato il precedente Presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, quindi ha salutato il presidente e il nuovo CdA.

“Sono particolarmente soddisfatto della piena sinergia con gli altri dicasteri con i quali abbiamo condiviso nomine di alto profilo professionale e scientifico – ha affermato il Ministro – che consentiranno all’Asi di meglio affrontare le impegnative sfide che attendono la nostra Agenzia anche sul piano bilaterale e multilaterale. Impegni che riguardano anche un efficace e significativo utilizzo degli ingenti finanziamenti assegnati all’ASI, sia come trasferimenti ai programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, sia sul fronte interno con i fondi ordinari e quelli messi a disposizione dal Pnrr. L’Italia – ha proseguito il Ministro – è leader globale nel settore spaziale e siamo pronti a confermare tale leadership a beneficio della filiera industriale italiana e della ricerca e sviluppo ad essa collegati”.

IN ARRIVO LEGGE SULLO SPAZIO

Infine, è arrivo la legge nazionale sullo spazio.

Come recita la nota dell’Asi, il ministro Urso ha ricordato che è avviato il dibattito con gli attori pubblici e privati del settore per l’elaborazione di un progetto di DDL che definirà in tempi brevi l’intera “governance” nazionale sullo Spazio. “L’Italia – ha sottolineato Urso – al contrario di altri Paesi UE e globali, manca di tale essenziale inquadramento normativo, e contiamo di ovviare a tale lacuna entro gli inizi del prossimo anno”.

IL CV DI TEODORO VALENTE, NEO PRESIDENTE ASI, TRATTO DAL SITO DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2001-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità Professore Ordinario

• Date (da – a) 1998-2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità Professore Associato

• Date (da – a) 1996-1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale XII – CE, Bruxelles

• Tipo di azienda o settore Ricerca e Sviluppo – Commissione Europea

• Principali mansioni e responsabilità Esperto nazionale distaccato per le Azioni di Cooperazione Scientifica e Tecnologica denominate COST nel settore della ricerca sui Materiali e Segretario Scientifico del Comitato Europeo “COST ad hoc Technical Committee on Materials”

• Date (da – a) 1992-1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore

• Date (da – a) 1992-1992

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnolyte SpA, Roma

• Tipo di azienda o settore Società operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti tecnici per l’illuminazione

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per le tematiche di ricerca, sviluppo e controllo qualità relative alla produzione di sistemi tecnici di illuminazione

• Date (da – a) 1990-1992

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Snamprogetti SpA, San Donato Milanese (MI)

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria del gruppo ENI

• Principali mansioni e responsabilità Contratto di consulenza biennale con il compito di svolgere una ricerca finalizzata al reperimento di materiali refrattari per altissime temperature (>1700°C) per preriscaldatori d’aria, in impianti di potenza di tipo magnetoidrodinamico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991-1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università LUISS di Roma

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Master in Business Administration, con stage presso Finmeccanica SpA finalizzato alla elaborazione di due progetti dal titolo: 1) Il processo di pianificazione strategica nelle holding: il caso Finmeccanica SpA; 2) Realizzazione del quadro strategico della SBU memorie ottiche del gruppo Finmeccanica SpA.

• Qualifica conseguita Diploma MBA – Classe di Merito A

• Date (da – a) 1984-1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Sapienza Università di Roma

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Ingegneria Meccanica, votazione 110/110 e lode, tesi di laurea sulla termospruzzatura al plasma per la realizzazione di materiali compositi a matrice metallica (nel mese di Aprile 1990 ha superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere)

• Qualifica conseguita Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE /FRANCESE

• Capacità di lettura Eccellente/Ottimo

• Capacità di scrittura Eccellente/Discreto

• Capacità di espressione orale Eccellente/Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

L’attività ad oggi condotta, oltre che per la parte scientifica di pertinenza dell’inquadramento come Professore Universitario a tempo pieno, è caratterizzata da un assiduo impegno nella gestione, Direzione e/o Presidenza anche di rilevanti strutture assimilabili ad Organismi di Ricerca Pubblici e Pubblico-Privati affiancata al coordinamento di grandi progetti ed alla responsabilità scientifica ed operativa di attività di ricerca.

Ha promosso e coordinato iniziative per la formazione sia in ambito regionale che internazionale, tramite la stipula di accordi con il Kyoto Institute of Technology e l’identificazione, nonché la disposizione, delle forme di supporto per periodo di stage all’estero di giovani ricercatori.

Ha inoltre svolto attività di valutazione indipendente di strutture e di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’ingegneria industriale e della scienza e tecnologia dei materiali, sia nazionali che internazionali, con la partecipazione all’azione di valutazione degli Istituti CNR promossa dall’Ente nonché come componente di Panel e – in qualità di esperto singolo – tramite la valutazione di proposte di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere su fondi regionali e nazionali.

Ha rivestito/riveste i seguenti incarichi:

– Presidente del Centro Nazionale di Competenza Cyber 4.0

– Coordinatore del CdS per il settore ERC PE per il bando FARE 2020

– PRO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA PER LA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

– DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA – ROMA (ICMA)

– PRESIDENTE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM) PARTECIPATO DA 46 ATENEI ITALIANI

– MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TELMA SAPIENZA SCARL

– VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE FINALIZZATO ALLE AZIONI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CON ATTUALE COMPAGINE SOCIALE COMPOSTA DA FILAS SPA, BIC LAZIO SPA, UNICREDIT SPA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

– VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO MISTO PUBBLICO-PRIVATO MATRIS COSTITUITO TRA CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

– RESPONSABILE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE “INGEGNERIA DEI TRATTAMENTI SUPERFICIALI” DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO INSTM

– MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO MATELIOS – DISTRETTO TECNOLOGICO SUI MATERIALI AVANZATI PER LE ENERGIE RINNOVABILI – REGIONE CALABRIA

– PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO PRODOTTI DI ATENEO

– MEMBRO DELLO STEERING COMMITTEE DI AIRI/NANOTEC IT, FOCAL POINT NAZIONALE PER INDUSTRIA PER L’ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLE NANOTECNOLOGIE E LE ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI (KETS)

– MEMBRO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANAZATI (SSAS) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, PER LA CLASSE DI SCIENZE E TECNOLOGIE

– MEMBRO DELLO SCIENTIFIC ADVISORY BOARD DI MATERIAS SRL

– VICEPRESIDENTE DI GRINT SCARL, GRUPPO DI RICERCA INNOVAZIONE NANOTECNOLOGIE TOSCANO

– PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SC09D1 “SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI”

– PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELL’ATENEO ROMA LA SAPIENZA “COMMISSIONE INNOVAZIONE DELLA RICERCA E DELLE TECNOLOGIE”

– PRESIDENTE DEL COMITATO SPIN OFF DELL’ATENEO ROMA LA SAPIENZA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE BREVETTI DELL’ATENEO ROMA LA SAPIENZA

– DIRETTORE SCIENTIFICO DI ROMA CAPITALE INVESTMENT FOUNDATION

– MEMBRO DI PANEL DI VALUTAZIONE ISTITUITI DA REGIONI PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE, AIUTI ALLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO, L.598/94; PER LE INIZIATIVE “POLI DI INNOVAZIONE” (POR FESR) E GIÀ MEMBRO DEL PANEL DI ESPERTI SCIENTIFICI DEL MIUR PER LA II FASE DELLA VALUTAZIONE E PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE PRESENTATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013”; PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA MISE – CNR SULLA RICERCA DI SISTEMA, CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – CSEA

– DELEGATO DEL MIUR PER LE AZIONI ERA-NET SUI MATERIALI

– MEMBRO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO SUI MATERIALI NANOSTRUTTURATI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

– MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA DEI MATERIALI (AIMAT)

– MEMBRO DELLA SEZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA FONDAZIONE ROMA SAPIENZA

– MEMBRO DEL MANAGEMENT BOARD DELLA PIATTAFORMA A4M.IT – ALLIANCE FOR MATERIALS ITALIA

– CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ RETE VENTURES SCARL (2006-2008) E MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL CNR PER IL RIASSETTO DELLA SOCIETÀ

– DELEGATO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE (AIRI) PER I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ

– PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA DEI MATERIALI (AIMAT, 2005-2009)

– ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE XII DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LE AZIONI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DENOMINATE COST, NEL SETTORE DELLA RICERCA SUI MATERIALI. NELLO STESSO PERIODO HA RICOPERTO ANCHE L’INCARICO DI SEGRETARIO SCIENTIFICO DEL COMITATO EUROPEO “COST AD HOC TECHNICAL COMMITTEE ON MATERIALS”

– MEMBRO DEL PANEL DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AREA DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

Dall’1.11.2001 è Professore Universitario di Ruolo di Prima Fascia presso la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali”.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Docente di “Scienza e Tecnologia dei Materiali”, per il corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Roma “La Sapienza”, di “Materiali Aeronautici e Spaziali/Aerospace Materials” per la Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica e Spaziale.

È stato docente di riferimento e membro del Comitato Organizzatore del corso di Alta Formazione in Innovazione e valorizzazione della ricerca “Research Enhancement & Development” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e co-Direttore del corso di Alta Formazione “Project Management and Innovation” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Già docente dei corsi di “Materiali” per il corso di Laurea in Ingegneria Chimica, “Analisi Chimica Strumentale”, “Ingegneria delle superfici e film sottili”, “Scienza dei Materiali II” e “Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici” presso la Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano.

Già docente in diverse Scuole Nazionali e Master (Scuole AIMAT, Scuole di Scienza dei Materiali INSTM-CNR, Master CIVEN – Coordinamento Interuniversitario Veneto per le nanotecnologie).

Co-Direttore delle Scuole AIMAT “Advances in materials science and technologies” (2012), “Advances in Materials & Biomaterials: Prospettive nella ricerca e nel trasferimento tecnologico” (2011, Scuola AIMAT-SIB), “Bio-Nano-Meta materiali: le piattaforme tecnologiche disponibili” (2010, Scuola AIMAT-SIB), “Energia e sostenibilità” (2009), “Materiali Innovativi e Nanotecnologie per il Made in Italy” (2008, Scuola AIMAT-Poli.Design)

Attualmente membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Ingegneria dei Elettrica, dei Materiali e Nanotecnologie presso Sapienza Università di Roma

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca ha coperto diversi settori relativi alla Scienza e Tecnologia dei Materiali, alla Chimica Applicata ed ai Fondamenti Chimici delle Tecnologie dei Materiali tra cui:

– materiali, tecnologie, processi per impieghi spaziali ed aeronautici, inclusi compositi ceramici per applicazioni su velivoli da rientro e materiali ablativi di nuova generazione;

– degrado e protezione dei materiali, tecnologie di ingegneria delle superfici, materiali e rivestimenti nanostrutturati per applicazioni strutturali e funzionali;

– metodologie di modellizzazione di processo/prodotto e di ottimizzazione di processi produttivi e di tecnologie di trattamento/trasformazione dei materiali:

– studio e sviluppo di tecnologie innovative e materiali per la realizzazione di manufatti, relative analisi di sostenibilità tecnico-economica-ambientale finalizzate anche al risparmio/efficienza energetica nell’ottica della sostenibilità.

In sintesi, l’attività di ricerca sviluppata nel corso degli anni si è essenzialmente focalizzata sulla ideazione e preparazione di materiali e rivestimenti con caratteristiche adatte a possibili impieghi nelle tecnologie avanzate (KeT), con particolare riferimento al settore dello spazio, dell’aeronautica e della meccanica avanzata e allo sviluppo di tecnologie di fabbricazione innovative quali l’additive manufacturing e di materiali/tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento dell’efficienza energetica di prodotto/processo.

Tra gli altri, è (è stato) responsabile scientifico di progetto o di unità operativa per:

– contratti di ricerca con Enti Privati ed Aziende Nazionali ed Internazionali nel settore dei materiali avanzati per l’aeronautica e lo spazio;

– responsabile del Working Package “Surface Functionality and Composites “ e del sottoprogetto “Aeroengines”, nell’ambito del Progetto Integrato “Structural Ceramic Nanocomposites for top-end Functional Applications (NANOKER), Finanziato dalla Comunità Economica Europea nell’ambito del VI Programma Quadro, Priority Thematic Area: 3: Nanotechnology and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, new production processes and devices, NMP Research Area: 3.4.2. Knowledge-based Multifunctional Materials, 3.4.2.2. Technologies associated with the production, transformation and processing of knowledge-based multifunctional materials and biomaterials, 3.4.2.2-2 Development of Nanostructured Materials, FP6-2003-NMP-NI-3. Membro del Comitato Esecutivo del progetto;

– progetti di R&S finanziati da ASI/ESA anche in collaborazione con CIRA e Thales Alenia Space su Materiali Ceramici UHTC per RLV’s e Materiali Ablativi;

– responsabile scientifico nell’ambito del CLUSTER/MIUR Aerospazio per Sapienza Università di Roma nell’ambito dell’azione progettuale in capo al dipartimento DICMA

– referente scientifico degli accordi quadro tra Sapienza e ASI, ENEA, CNR;

– responsabile di unità di ricerca nell’ambito del progetto “Sviluppo e Qualifica di un prototipo di pannello fotovoltaico polimerico per applicazioni su Piattaforme Stratosferiche” approvato per il finanziamento a Medel Srl da parte del Ministero della Difesa;

– responsabile di unità di ricerca nell’ambito del progetto PON “Ambition Power” capofila ST Microelectronic;

– PF Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate II (1998-2000), Sottoprogetto SP1: Materiali ceramici e Metallici, Relativi Compositi, “Sviluppo di Materiali Compositi a Matrice Metallica e Metodi di Lavorazione”;

– progetto di ricerca di interesse nazionale, Cofin MURST 1998 “Studio degli effetti di sollecitazioni indotte da cicli termici sulle proprietà di compositi con rinforzo particellare”;

– progetto di ricerca “Materiali compositi e Tecnologie Innovative per l’industria del tempo libero”, Legge 95/95, Linea 6a “Materiali Compositi e Tecnologie Innovative per l’industria dello sci”;

– progetto di ricerca “Rivestimenti ceramici per applicazioni in condizioni estreme di temperatura”, finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Agenzia 2000;

– progetto di ricerca finanziato dal MIUR sul Fondo integrativo speciale per la ricerca, FISR – tema “Modellistica Molecolare”;

– progetto di ricerca finanziato dal MIUR, Legge n.449/97, “Materiali strutturali per impieghi che richiedono specifiche prestazioni strutturali o termiche”;

– progetto di ricerca finanziato dal MIUR sul Fondo integrativo speciale per la ricerca, FISR/Programma Strategico “Nuovi sistemi di produzione e gestione dell’energia”, Progetto Obiettivo “Celle a Combustibile”;

– PRIN 2008 “Studio e modellizzazione delle proprietà di tessuti nanofunzionalizzati”, responsabile nazionale prof. Alberto Cigada;

– responsabile di unità operativa nell’ambito del progetto “ALADIN – Nuova Generazione di sistemi di illuminazione/segnalazione intelligenti ad alta efficienza che incorporano generazione ed accumulo energetico”, finanziato sulla misura Industria 2015, Bando Bando PII, Programma n. EE01_00003, azienda responsabile Centro Ricerche Plast-Optica SpA.

Autore di più di 150 lavori pubblicati su Riviste Internazionali/Nazionali ed Atti di Convegni Internazionali/Nazionali, di due brevetti internazionali su materiali per applicazioni spaziali e due nazionali. La produzione scientifica censita dalle banche dati internazionali risulta in un valore di h-index pari a 23 con 1563 citazioni (fonti Scopus).

PREMI E RICONOSCIMENTI

– Premio Marco Polo della Scienza Italiana conferito dall’Istituto Italiano di cultura ad Osaka con il patrocinio dell’Ambasciata italiana a Tokyo, 2013;

– Vincitore del Donald Julius Groen Prize (IMECHE PRIZE), con il lavoro “Advanced thermal spray coatings for tribological applications by thermal spray”, 2007

ALTRE ATTIVITÀ

– Editor in Chief della rivista “Journal of applied biomaterials and functional materials”

– Dal 1997 già membro dell’Associazione Euroscience

– Già membro dell’American Society of Materials e della Thermal Spray Association (USA)

– Dal 1999 allo scioglimento membro del Comitato Editoriale della Rivista “Materials Engineering”, Mucchi Ed.

– Reviewer per le riviste internazionali Journal of Thermal Spraying Technology (Ed ASM International, OH – USA), Surface and Coatings Technology (Ed. Elsevier), Journal of Materials Science (Ed. Springer)

– Invited speaker per “The First China and Italy Bilateral Forum on Materials Science”, tenutosi a Shangai a Novembre 2011, organizzato dalla Chinese Academy of Science e Shangai Institute of Ceramics

– Invited speaker alla Tavola Rotonda Italia-Russia “Chemical Technologies: Perspectives of development”, presso Ivanovo State University of Chemistry and Technology (2012), nell’ambito delle iniziative organizzate dall’addetto scientifico dell’Ambasciata Italiana in Russia.

INDICATORI BIBLIOMETRICI

– Fonte dati Scopus – Febbraio 2019

Documents: 100

Citations: 1659 by 1445 documents

h-index: 23

Co-authors: 145