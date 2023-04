Perché sbagliamo a sottovalutare il rame. Report Economist

Il rame è l’ingrediente segreto della transizione energetica, fondamentale per l’espansione della rete elettrica. Ma gli stati riusciranno a procurarsene abbastanza? L’approfondimento dell’Economist

A 76 anni, Richard Adkerson è un anziano statista dell’industria del rame. Per due decenni è stato amministratore delegato di Freeport-McMoRan, uno dei maggiori produttori di rame al mondo, valutato 55 miliardi di dollari. Ne ha viste di tutti i colori, dai boom e bust a breve termine al superciclo guidato dalla Cina, dalla frammentazione del settore al consolidamento. La stessa Freeport è stata pioniera di alcune tendenze.

Nel 2007, quando ha pagato 26 miliardi di dollari per Phelps Dodge, una società con sede in Arizona che risale ai tempi del selvaggio West del XIX secolo, è stata la più grande transazione mineraria di sempre. Fu anche un colpo da maestro. Non così la sfortunata diversificazione dell’azienda nel settore del petrolio e del gas meno di mezzo decennio dopo, che secondo lui non era una sua idea. Questa operazione ha causato un’esperienza quasi mortale e ha dovuto essere rapidamente annullata dopo il crollo dei prezzi dell’energia e dei metalli nel 2016 – scrive The Economist.

Come si conviene a un dirigente dell’industria mineraria, ha una voce roca, che usa per fare congetture su una potenziale crisi del rame. Le pressioni dello sviluppo industriale nei Paesi emergenti, così come i progressi dell’elettrificazione e della decarbonizzazione nell’ambito della transizione energetica, probabilmente aumenteranno la domanda di metallo rosso. La società di consulenza S&P Global prevede che il consumo di rame raddoppierà fino a 50 milioni di tonnellate entro il 2035.

L’OFFERTA DI RAME TERRÀ IL PASSO CON LA DOMANDA?

Tuttavia, a meno che i prezzi non aumentino bruscamente, è improbabile che l’offerta riesca a tenere il passo. A parte le nuove miniere di rame che stanno entrando in funzione in Mongolia e nella Repubblica Democratica del Congo, i progetti di questo tipo sono scarsi, afferma Adkerson. Le preoccupazioni per l’ambiente e i diritti delle popolazioni indigene rendono più difficile ottenere l’approvazione. Inoltre, sia in Cile che in Perù, che insieme producono quasi il 40% del rame mondiale, l’attività mineraria è vulnerabile alle politiche nazionali.

Come afferma Adkerson, non si tratta di un problema di approvvigionamento che il denaro da solo può risolvere. “Oggi nel mondo c’è solo una scarsità di opportunità di investimento praticabili”, afferma. Saggiamente, non si spinge fino a suggerire che il mondo stia esaurendo il rame. Racconta invece una storia che risale agli inizi della sua carriera, quando era consulente dell’industria petrolifera. Uno dei suoi amici era Matthew Simmons, un banchiere d’investimento texano famoso per aver promosso la teoria del “picco del petrolio”, secondo la quale il mondo era a corto di petrolio. Uno dei suoi clienti era George Mitchell, che in seguito è diventato famoso come il padre della rivoluzione dello scisto che ha messo in ridicolo il mantra del picco del petrolio. È stata una lezione salutare, dice ridendo. Tiene sempre d’occhio la possibilità di un equivalente del petrolio di scisto nel settore del rame.

RAME E PETROLIO: UN CONFRONTO

Il confronto tra il settore petrolifero e quello del rame è utile. Aiuta a illustrare le complessità dell’estrazione del metallo. E suggerisce anche come superare le carenze. Si parte dalle differenze tra le due materie prime.

Come spiega Adkerson, la tecnologia per trovare il rame non è efficace come i test sismici utilizzati per identificare i giacimenti di idrocarburi, perché i depositi di rame sono distribuiti su vaste aree. Sono necessari anni di perforazioni esplorative. Inoltre, molte esplorazioni petrolifere vengono effettuate nell’oceano, ma l’estrazione in acque profonde è ancora in fase nascente e delicata dal punto di vista ambientale. Adkerson fa notare che la Lockheed Martin, un’azienda americana produttrice di armi che aveva sostenuto l’estrazione in acque profonde, ha appena venduto una controllata con licenze per l’esplorazione di parte dell’Oceano Pacifico. In pratica, sta abbandonando il progetto.

Ci sono anche forti differenze nella produzione. Non solo l’estrazione del rame è più concentrata per regione rispetto alla perforazione petrolifera. Mentre ci vogliono anni per passare dalla concessione di una licenza alla messa in funzione di un pozzo di petrolio, può essere necessaria una generazione per sviluppare una miniera di rame “greenfield”. Il premio di consolazione è che le miniere di rame non si esauriscono così rapidamente come i pozzi di petrolio. Alcune delle miniere di Freeport risalgono a più di 100 anni fa.

Consideriamo poi le analogie. Durante il superciclo delle materie prime fino alla metà degli anni ’90, entrambe le industrie hanno sperperato il denaro degli azionisti in progetti eccessivamente ambiziosi, che li hanno fatti finire nel dimenticatoio. Anche quando le preoccupazioni per le forniture di petrolio e rame sono aumentate, gli investitori hanno richiesto il pagamento degli azionisti piuttosto che rischiare il capitale su grandi progetti di capitale. Questa situazione è stata esacerbata dalle pressioni per ridurre l’estrazione di risorse da parte degli investitori preoccupati per le questioni ambientali, sociali e di governance (esg).

Tuttavia, l’umore potrebbe iniziare a cambiare. Nel settore petrolifero, i prezzi elevati del greggio hanno indotto società come Shell e Bp a ripensare il ritmo con cui ridurre la produzione di petrolio. Allo stesso modo, i minatori di rame stanno diventando più coraggiosi. In aprile Bhp, un gigante minerario diversificato, presenterà agli azionisti di Oz Minerals la sua proposta da 6,4 miliardi di dollari per rilevare la miniera di rame australiana. Se approvata, sarà la sua più grande acquisizione dal 2011. Freeport ha dichiarato che quest’anno aumenterà le spese in conto capitale a 5,2 miliardi di dollari, rispetto ai 3,5 miliardi del 2022, soprattutto per espandere lo sviluppo sotterraneo della sua miniera indonesiana, Grasberg. Adkerson sottolinea che parte di questo aumento è dovuto all’incremento dei costi. Ma percepisce anche un nuovo stato d’animo tra gli investitori. “Oggi, quando parlo con i nostri azionisti, ci chiedono da dove verrà la crescita”.

DUE POSSIBILI SOLUZIONI

Le risposte possibili sono due. La prima è quella di raddoppiare i siti “brownfield” dove esistono già delle miniere. Freeport ha 22 milioni di tonnellate di riserve di rame solo in America. Lo sviluppo di questi progetti richiede dai sei ai dieci anni e l’attuale grave carenza di manodopera potrebbe renderlo ancora più difficile. Ma è più promettente che partire da zero. La seconda risposta è la tecnologia. Secondo Adkerson, Freeport ha circa 17 milioni di tonnellate di rame residuo nei suoi processi di lisciviazione. Egli spera che i nuovi reagenti e le nuove tecniche operative che utilizzano l’analisi dei dati possano recuperarne una parte in modo meno costoso rispetto allo scavo di una nuova miniera, con minori emissioni di carbonio e meno ostacoli normativi.

Il veterano del settore minerario non pensa che questo avrà un impatto così impressionante sulla fornitura di rame come la rivoluzione dello scisto ha avuto sul petrolio. Ma è convinto che maggiore è la scarsità percepita, maggiore è il valore delle riserve di Freeport e maggiore è il valore della sua azienda. Lo si può quasi sentire mentre si sfrega le mani per questa prospettiva.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)