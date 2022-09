Chi critica e perché la Commissione Ue su gas e nucleare. Report Ft

La Commissione europea sta affrontando le sfide legali di due organizzazioni ambientaliste in merito all’etichettatura di gas e nucleare come “verdi”. L’approfondimento del Financial Times

Il gruppo di attivisti Greenpeace e un’alleanza separata di enti ambientalisti, tra cui Client Earth e il World Wildlife Fund, hanno dichiarato di aver richiesto una revisione legale della decisione che ha applicato etichette “fintamente verdi”, incompatibili con le leggi dell’UE sul clima.

Le classificazioni della cosiddetta tassonomia UE sono state stabilite nel 2020 per contribuire a spingere il blocco verso l’obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.

Ma la Commissione non ha incluso il gas e il nucleare nella sua legislazione originale per istituire il sistema di classificazione finanziaria, e ha deciso di aggiungerli a gennaio dopo le consultazioni.

La contestazione del gruppo Client Earth riguarda solo l’etichetta verde per il gas, “un potente combustibile fossile che minaccia la sicurezza energetica europea e ha portato a prezzi energetici alle stelle in tutta Europa”.

I rischi associati all’energia nucleare sono stati citati da Greenpeace per opporsi alla sua inclusione. “Il gas è una delle principali cause del caos climatico ed economico, mentre non esiste ancora una soluzione al problema delle scorie radioattive nucleari e il rischio di incidenti nucleari è troppo significativo per essere ignorato”, ha dichiarato Ariadna Rodrigo, responsabile della campagna per la finanza sostenibile di Greenpeace UE.

Entrambi i gruppi hanno chiesto alla Commissione di riconsiderare formalmente la propria decisione, per la quale ha a disposizione tra le 16 e le 22 settimane. Se non dovesse essere d’accordo, hanno dichiarato che presenteranno il caso alla Corte di giustizia europea.

Le argomentazioni legali sono state avanzate sulla base del fatto che la Commissione non ha tenuto conto del parere degli esperti, che hanno espresso un parere negativo sulla proposta, e che la legge non segue la scienza climatica fondamentale.

Bruxelles ha affermato che le attività legate al gas e al nucleare possono essere considerate “verdi” solo se soddisfano determinati criteri. Devono essere utilizzati solo come strumento di transizione dai combustibili fossili più sporchi, come il carbone e il petrolio, e i progetti relativi al gas devono funzionare solo con emissioni limitate e con la possibilità di convertirsi in energia rinnovabile entro il 2035.

L’energia nucleare può essere finanziata solo se rispetta determinati standard per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Il dibattito è diventato più acceso durante la crisi energetica provocata dalla manipolazione delle esportazioni di gas da parte della Russia come ritorsione per il sostegno dell’UE all’Ucraina. I governi nazionali dell’UE hanno investito miliardi di euro per trovare altri combustibili, aprire terminali di gas naturale liquefatto e, in alcuni casi, allungare la vita delle centrali nucleari.

I legislatori del Parlamento europeo hanno avuto l’ultima parola sull’inclusione del gas e del nucleare nella tassonomia a luglio, ma non sono riusciti a impedirlo con un margine di 75 voti.

Anche i deputati dei Verdi e della sinistra stanno spingendo affinché il Parlamento intraprenda un’azione legale, ma il processo sarà probabilmente più difficile in quanto richiederà l’approvazione di una maggioranza parlamentare, cosa improbabile dato il precedente deficit.

Anche Austria e Lussemburgo stanno preparando un’azione legale per contestare l’inclusione degli investimenti nucleari nella tassonomia. L’azione è guidata dall’Austria, che ha una storia di scetticismo nei confronti dell’energia nucleare. Secondo le persone a conoscenza del processo, il caso dovrebbe essere presentato all’inizio di ottobre.

La controversia sulla classificazione ambientale ha spinto la Commissione a ritardare la prevista “tassonomia sociale”, che avrebbe lo scopo di spingere gli investimenti verso imprese “socialmente utili”.

Secondo una lettera inviata a Mairead McGuinness, commissario finanziario dell’UE, visionata dal Financial Times, questa settimana gli esperti di cinque gruppi ambientalisti e di consumatori hanno lasciato il gruppo tecnico consultivo dell’UE sulla finanza sostenibile.

La Commissione ha dichiarato di aver ricevuto le richieste di revisione formale della decisione sulla tassonomia e che risponderà “a tempo debito”. Ha aggiunto che “riconosce il lavoro” dei membri del gruppo consultivo e “prende atto che alcuni … hanno deciso di dimettersi”.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)