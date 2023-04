L’energia nucleare fa alzare la tensione tra Francia e Germania. Report Le Monde

Le tensioni tra Francia e Germania non sono mai state così alte, e la colpa – scrive Le Monde – è dell’energia nucleare

Sabato 15 aprile, alle 23.45, la Germania ha staccato i suoi ultimi tre reattori nucleari. Alcune centinaia di manifestanti hanno celebrato l’evento alla Porta di Brandeburgo di Berlino, su invito di Greenpeace. Si conclude così un’avventura iniziata nel 1955 dal Cancelliere Konrad Adenauer. Il suo lontano successore, Angela Merkel, ha confermato la fine nel maggio 2011, due mesi dopo l’incidente di Fukushima in Giappone. La Francia, invece, ha appena rilanciato un programma per sei reattori ad acqua pressurizzata (EPR), che segna la continuazione di una politica iniziata dal generale de Gaulle alla fine della Seconda guerra mondiale. Verità sotto il Reno, errore oltre? Queste scelte opposte confermano almeno che la politica energetica – in particolare quella nucleare – resta uno dei principali dissidi nella “coppia” franco-tedesca.

Per vent’anni, tuttavia, i due Paesi hanno fatto fronte comune. Alcuni sognavano addirittura un “Airbus energetico” che avrebbe saldato la Francia alla Germania riunificata. Negli anni ’90, Framatome e Siemens hanno sviluppato l’EPR. Il colosso di Monaco arrivò a detenere il 34% di Framatome (allora Areva NP) – senza mai ottenere da Parigi un biglietto d’ingresso nel capitale della società madre, Areva. Ha imposto il divorzio nel 2009, prima di impegnarsi brevemente con la russa Rosatom, per poi liquidare l’attività due anni più tardi, dopo che Berlino aveva annunciato di voler abbandonare l’energia nucleare.

L’alleanza non poteva durare con una Germania determinata ad abbandonare questa energia. In Germania, dove l’energia nucleare non ha mai rappresentato più di un terzo della produzione di elettricità, una grande maggioranza della popolazione era contraria. I Verdi si sono strutturati nella lotta antinucleare (e pacifista). Sono saliti al potere come parte della coalizione “rosso-verde” nel 1998 e hanno avuto una grande influenza sulla politica energetica dell’ultimo quarto di secolo. La versione tedesca dello slogan “Atomkraft? Nein danke” ha reso popolare la lotta di tutti gli antinuclearisti degli anni Settanta e Ottanta.

Doppio imperativo

Al contrario, l’energia nucleare fa parte del DNA politico della Francia, se non dei francesi. Dobbiamo risalire al 1945, quando l’ordinanza creò il Commissariat à l’énergie atomique (CEA) “in vista del suo utilizzo in vari campi della scienza, dell’industria e della difesa nazionale”. Fin dall’inizio furono previste tutte le applicazioni della fissione atomica, dall’energia alla bomba, al punto che è difficile dissociare il nucleare civile da quello militare.

La convergenza di vedute tra gollisti e comunisti, la centralizzazione politica, lo sviluppo di una tecnoscienza controllata dallo Stato e il monopolio dell’EDF, tutte eccezioni francesi sconosciute in Germania, spianarono la strada anche all’atomo civile. Tutto era pronto, già alla fine degli anni ’60, per accelerare la costruzione di centrali dopo la prima crisi petrolifera del 1973 e per raggiungere il 75% di elettricità da fonti nucleari. Senza tornare a un programma ambizioso come il piano Messmer del 1974, Emmanuel Macron ha scelto un franco rilancio.

Per la Germania si volta pagina, per la Francia si scrive un nuovo capitolo. La controversia, tuttavia, non è destinata a finire. In un’Europa che deve rispondere a un doppio imperativo – combattere il riscaldamento globale e accedere a nuove risorse energetiche dopo la guerra in Ucraina – le tensioni franco-tedesche non sono mai state così alte. La Francia non è sola in questa lotta. All’indomani della chiusura degli impianti tedeschi, la Finlandia ha lanciato l’EPR di Olkiluoto (con tredici anni di ritardo). Ma la Brexit l’ha privata del suo principale sostenitore, il Regno Unito, e i progetti in una dozzina di Paesi dell’Unione Europea non possono farci dimenticare che il clima politico in quei Paesi non è favorevole al nucleare.

Vista da Parigi, Berlino esercita una pressione incessante per ridurre le ambizioni francesi e imporre a Bruxelles il suo modello di transizione energetica. Questa pressione incessante è incarnata dal vicecancelliere verde per l’economia e il clima, Robert Habeck, degno successore dell’intrattabile Jürgen Trittin degli anni 2000. La Francia ritiene che il Presidente della Commissione europea, che dovrebbe difendere la “neutralità tecnologica” delle varie fonti energetiche a basso contenuto di carbonio, abbia la spiacevole tendenza ad allinearsi agli interessi del suo Paese.

Recuperare la sovranità industriale

Ursula von der Leyen ritiene che il nucleare non sia “strategico per il futuro”, a differenza di solare, eolico, idrogeno e batterie. Due sono state le recenti dimostrazioni di ciò. Nella tassonomia verde, un’etichetta molto utile per attrarre capitali, l’atomo è elencato come semplice energia di “transizione”, anche se non emette CO2; è stato certamente riconosciuto per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, ma solo con tecnologie nucleari non ancora disponibili: i reattori modulari, in cui la Francia è in ritardo, e i reattori a neutroni veloci, che seppellirà nel 2019 con Astrid.

Parigi dovrà lottare a lungo per convincere i cittadini che il nucleare è un’arma nella lotta al cambiamento climatico. E anche per il ruolo cruciale che può svolgere nel recupero della sovranità industriale dell’Europa, uno dei principali obiettivi della Commissione dal 2019. Può il Vecchio Continente dipendere da pannelli solari, batterie, materie prime e metalli raffinati importati massicciamente dalla Cina, quando il mercato globale delle tecnologie a bassa emissione di carbonio triplicherà entro il 2030? Il 30 marzo, la signora von der Leyen ha tenuto un importante discorso a Bruxelles – senza concessioni a Pechino o allineamenti con Washington – per difendere la sua “strategia di riduzione dei rischi attraverso l’economia”. Il governo francese non ha mancato di sottolineare le “incongruenze” tra le sue ambizioni eco-industriali e il suo rifiuto del nucleare. La battaglia nucleare tra Parigi e Bruxelles è destinata a continuare.

