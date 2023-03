Perché l’economia cinese rischia grosso

La riapertura non basterà, da sola, a risollevare l’economia cinese: il paese deve risolvere la crisi del settore immobiliare. L’analisi di Daleep Singh, Chief Global Economist di PGIM Fixed Income

Dopo che il resto del mondo ha abbandonato le restrizioni e i blocchi pervasivi, la Cina ha abbandonato le sue drastiche restrizioni molto più rapidamente del previsto e lo ha fatto nel bel mezzo di un’epidemia stagionale della variante omicron. A prescindere dalla gravità dell’epidemia nelle settimane e nei mesi a venire, è probabile che le autorità cinesi abbiano poca voglia di tornare alle politiche del passato e di applicare nuovamente delle restrizioni severe.

I MODELLI OCCIDENTALI NON SI APPLICANO ALL’ECONOMIA CINESE

Nonostante un simile cambiamento, non riteniamo che i modelli economici associati alla riapertura nel resto del mondo si applichino alla Cina, poiché il settore industriale del Paese non ha mai interrotto completamente la produzione. Per questo motivo, i settori industriale e manifatturiero dovrebbero registrare solo un limitato rimbalzo della riapertura. Nel frattempo, le famiglie non hanno ricevuto grandi trasferimenti di denaro e quindi non hanno un elevato eccesso di risparmio da spendere complessivamente. Tuttavia, i servizi chiave, come la ristorazione e l’intrattenimento, nonché i viaggi e il turismo, hanno subito un forte calo negli ultimi tre anni e ci aspettiamo che il settore dei servizi sia il principale beneficiario della riapertura dell’economia.

IL PROBLEMA DEL SETTORE IMMOBILIARE

Nel complesso, siamo scettici sul fatto che la riapertura da sola possa portare il Paese a una traiettoria di crescita significativamente più elevata. Perché ciò accada, è necessario arrestare la caduta libera del settore immobiliare, in gran parte frutto della politica delle “Tre linee rosse” varata a metà del 2021. Da novembre e dicembre dello scorso anno, la politica è stata attivamente invertita e ci aspettiamo un ulteriore sostegno al settore.

Oltre alla riapertura dell’economia, la stabilizzazione del settore immobiliare e lo stimolo fiscale nelle infrastrutture (che sembra essere in fase di attivazione) dovrebbero essere sufficienti a far rimbalzare l’economia nel 2023 e ci atteniamo alla nostra previsione superiore al consenso di una crescita media annua del 5,7%, che attenuerà in qualche misura i freni alla crescita globale provenienti dai mercati sviluppati. Al di là del breve termine, tuttavia, non vediamo altro che venti contrari – ciclici e strutturali – per la seconda economia mondiale. Dal punto di vista ciclico, la domanda esterna, l’ultimo motore di crescita rimasto in Cina lo scorso anno, si sta arrestando, mentre i consumatori globali stringono la cinghia.

LE PROSPETTIVE DI LUNGO PERIODO

I venti contrari strutturali rappresentano una sfida ancora maggiore per la crescita nel lungo periodo. In passato, l’investimento nel settore immobiliare, trainato dal debito, è stato un motore di crescita fondamentale e non ci aspettiamo ritorni. Inoltre, l’eccesso di investimenti si estende a molti altri settori, rendendo improbabile un ulteriore accumulo di capitale come motore di crescita. Inoltre, la crescita della forza lavoro è in calo a causa del rapido invecchiamento della popolazione. Tuttavia, l’aspetto più preoccupante della crescita a lungo termine della Cina è la forte riduzione della crescita della produttività totale dei fattori (TFP). Se la storia insegna qualcosa, l’aumento della TFP cinese è rallentato a un ritmo che sembra insufficiente per uscire dalla trappola del reddito medio.