Cosa hanno detto Trump e Biden sul cambiamenti climatici

Per la prima volta nella storia dei confronti presidenziali negli Stati Uniti i cambiamenti climatici sono diventati argomento di primo piano.

Non più messo da parte ma esaltato e discusso. Il cambiamento climatico è diventato un argomento assunto come dato di fatto nell’ultimo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden che segnano così un piccolo primato: è la prima volta nella storia dei confronti presidenziali negli Stati Uniti che il clima diventa argomento di primo piano. Sancendo, di fatto, l’ingresso del problema nel tessuto della società.

Fino ad ora, il cambiamento climatico era stato del tutto assente dalle elezioni presidenziali generali o il dibattito si era concentrato fugacemente, al massimo sul fatto se fosse reale o meno: lo è, gli esseri umani sono il fattore trainante e la maggior parte degli scienziati concorda su questo assunto.

LE POSIZIONI NEGAZIONISTE DI TRUMP SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Negli anni, il presidente Trump ha in gran parte negato la scienza e assunto persone con opinioni simili per dirigere il governo federale, impattando notevolmente sulla politica americana. Durante il confronto, la moderatrice Kristen Welker della NBC ha chiesto come i candidati hanno intenzione di creare posti di lavoro affrontando anche il cambiamento climatico e come combattere per ottenere giustizia ambientale.

“Quest’ultimo è il dilemma che le comunità di colore che spesso vivono più vicino alle strutture inquinanti, affrontano e che riceve rinnovata attenzione poiché il paese si concentra maggiormente sul razzismo di sistema sulla scia della brutalità della polizia nei confronti delle persone di colore ma non su questi aspetti”, ha evidenziato Amy Harder di Axios.

COSA HANNO DETTO I DUE CANDIDATI

“Amo l’ambiente”, ha detto Trump, citando un programma federale per piantare alberi e un calo delle emissioni di carbonio, secondo quanto riferito da Reuters. Ma ha aggiunto anche che non era disposto a danneggiare le imprese per aiutare l’ambiente. Biden, dal canto suo, hareplicato che il suo piano per una transizione verso un’economia più rispettosa del clima creerebbe posti di lavoro ben pagati e stimolerebbe le imprese statunitensi. “Il riscaldamento globale è una minaccia esistenziale per l’umanità”, ha detto Biden. “Abbiamo l’obbligo morale di affrontarlo e tutti i principali scienziati del mondo ci dicono che non abbiamo molto tempo”.

Trump ha poi accusato il suo rivale di aver pianificato di distruggere l’industria petrolifera, inducendo Biden a rispondere sul fatto che il paese dovrebbe sostituire il petrolio con l’energia solare, eolica e altre forme di potere non inquinante. “Farei una transizione dell’industria petrolifera perché l’industria petrolifera inquina in modo significativo”. Un’affermazione che il presidente Usa ha colto al volo per affermare: “Sta per distruggere l’industria petrolifera. Ricorderai il Texas? Ricorderai Pennsylvania, Oklahoma, Ohio?”.

LA QUESTIONE DEL FRACKING

Il confronto dei candidati sull’opportunità o meno di Biden di opporsi al fracking ha poi fatto un’altra apparizione che ha indotto il moderatore a chiedere se Biden avrebbe escluso o meno il divieto di fracking. “Escludo il divieto del fracking”, ha ammesso il candidato Dem che ha comunque aggiunto di volere vietare il fracking di petrolio e gas nelle terre federali. Il suo piano, infatti, vieta la nuova locazione di petrolio e gas su terre federali ma non la produzione attuale.

LA PANDEMIA E IL LAVORO HANNO SUPERATO LA QUESTIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

“Gli ambientalisti si sono lamentati per anni del fatto che le opinioni dei candidati sul cambiamento climatico non fossero state enfatizzate nei dibattiti presidenziali – si legge su Reuters -. Ma le ondate di caldo e gli incendi negli Stati Uniti occidentali e le tempeste straordinariamente alte che hanno colpito altre parti del paese hanno messo sotto i riflettori i problemi climatici. Per molti elettori, tuttavia, il clima è stato superato dalla pandemia COVID-19, dalle richieste di lavoro, dall’economia e dalla giustizia razziale come questioni di massima importanza nella scelta di un candidato alla presidenza, come mostrano i sondaggi Reuters / Ipsos. ‘Il clima è una preoccupazione a lungo termine, al contrario della disoccupazione o di una pandemia, che rappresentano l’oggi’, ha detto il politologo Larry Sabato, che dirige il Center for Politics dell’Università della Virginia”.