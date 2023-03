Rinnovabili e carbone: ecco come procede la transizione energetica della Cina

Xi Jinping vuole dare impulso allo sviluppo verde della Cina. Ma il desiderio dichiarato di ridurre le emissioni di CO2 si scontra con le sfide della crescita economica e della sicurezza energetica. L’articolo di Le Monde

Al termine della sessione plenaria del parlamento cinese, riunitasi dal 5 al 13 marzo, non ci sono più dubbi sul fatto che Xi Jinping sia riuscito a concentrare tutti i poteri nelle mani di pochi fedelissimi e che lo sviluppo verde della Cina sia una delle sue priorità. Dobbiamo “promuovere uno sviluppo economico e sociale a basse emissioni di carbonio e verde”, ha detto il presidente cinese nel suo discorso conclusivo del 13 marzo. Gli obiettivi di Pechino sono chiari – scrive il corrispondente di Le Monde – raggiungere il picco delle emissioni di CO2 entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060. Ma è anche chiaro che la Cina sta lottando per tenere il passo con la traiettoria.

Nel 2022, secondo il rapporto preparato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e presentato al Parlamento, le emissioni di CO2 per unità di PIL sono diminuite dello 0,8%, ma il consumo di energia per unità di PIL è diminuito solo dello 0,1%. Questi risultati sono ben lontani dagli obiettivi quinquennali fissati per la riduzione dell’intensità energetica (-13,5% tra il 2020 e il 2025) e dell’intensità di carbonio (-18% nel settore energetico), soprattutto perché la priorità rimane la crescita economica e la sicurezza energetica.

Il documento della Commissione per lo Sviluppo e le Riforme sottolinea la capacità installata di energia rinnovabile, che ha superato la soglia di 1,2 miliardi di kilowatt, così come i 6,9 milioni di veicoli ibridi ed elettrici venduti nel 2022, una cifra che è balzata del 93,4% rispetto al 2021. “Negli ultimi otto anni, la Cina ha guidato il mondo nel volume di produzione e vendita di veicoli a nuova energia”, si legge nel documento. Un quarto dei veicoli in circolazione in Cina sono ora ibridi o elettrici.

Obiettivi provinciali irraggiungibili

Per il 2023, alla Cina non mancano le ambizioni. “Sarà necessario accelerare la transizione ecologica della modalità di sviluppo; approfondire la lotta all’inquinamento; perseguire attivamente e con prudenza le nostre azioni in termini di raggiungimento del picco delle emissioni di CO2 e della neutralità del carbonio; applicare una strategia di economia a tutto campo; coordinare le azioni di ristrutturazione industriale, trattamento dell’inquinamento, protezione dell’ecosistema e controllo del cambiamento climatico; far progredire sinergicamente la riduzione delle emissioni di carbonio, la riduzione dell’inquinamento, la promozione dello sviluppo verde e il mantenimento della crescita”, si legge nel rapporto della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. Ma alla fine viene indicato solo un obiettivo numerico: ridurre “il consumo di energia per unità di PIL di circa il 2%”.

Non si tratta di un obiettivo facile da raggiungere: dopo essere stati scoraggiati per tre anni dal viaggiare all’interno del loro Paese o all’estero, i cinesi sono chiaramente intenzionati a recuperare quest’anno. Se il consumo di petrolio tornasse ai livelli pre-Covid, gli esperti hanno calcolato un aumento dell’1,4% delle emissioni di CO2. Allo stesso modo, non è detto che l’aumento delle energie rinnovabili previsto per quest’anno (+ 165 GW di energia solare ed eolica previsti) sia sufficiente a coprire l’aumento del consumo di elettricità.

Dopo le interruzioni di corrente nell’estate del 2021, causate da obiettivi ecologici irraggiungibili fissati per le province, e poi nell’estate del 2022 a causa di una siccità eccezionale, il carbone ha riacquistato un certo credito presso le autorità. Per la prima volta dal 2005, nel 2022 il consumo di carbone è cresciuto più del PIL (+3,3% contro +3%). Nel suo discorso del 5 marzo, il premier uscente Li Keqiang ha riconosciuto che il carbone ha svolto un ruolo essenziale, sia per garantire la produzione che per contenere l’inflazione. Entro il 2022, “abbiamo sfruttato appieno il carbone, che rimane la nostra principale risorsa energetica; la produzione delle moderne centrali elettriche a carbone è stata aumentata”. È stato dato più sostegno ai produttori di elettricità e ai fornitori di riscaldamento. Di conseguenza, siamo riusciti a mantenere i prezzi relativamente bassi in Cina, una vera sfida vista la situazione nel resto del mondo”, ha dichiarato il Primo Ministro.

Contrastare il piano anti-inflazione degli Stati Uniti

Per il 2023, il governo intende perseguire azioni per ridurre il consumo di CO2 “attivamente e con attenzione”. “Dovremo fare affidamento sulle risorse energetiche di cui il nostro Paese è dotato, seguendo il principio che “il vecchio va distrutto solo quando il nuovo è pronto a sostituirlo””, si legge nel testo.

Tuttavia, secondo gli esperti di Natixis, la “transizione verde” sarà uno dei settori sostenuti finanziariamente dal governo, insieme alle tecnologie avanzate e ai servizi per gli anziani. “Ci saranno aiuti per l’energia verde, come quella solare ed eolica. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la Cina eliminerà gradualmente i sussidi per l’acquisto di veicoli, che dovrebbero terminare nel 2023 (…), ma il sostegno alla produzione di veicoli elettrici e alle relative catene di fornitura di batterie rimarrà importante per contrastare l’impatto dell’Inflation Reduction Act statunitense [un ambizioso programma di sussidi per l’industria verde presentato da Joe Biden nell’agosto 2022]”, affermano gli analisti della banca francese.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)