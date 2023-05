Tutto su Giuseppe Zafarana, nuovo presidente Eni

Informazioni e curiosità su Giuseppe Zafarana, nuovo presidente di Eni. Ecco il curriculum integrale



Due lauree, in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, e un master alla Bocconi. Cattolico, molto religioso, Zafarana negli anni ha fatto cinque volte il cammino di Santiago di Compostela, lungo 800 chilometri.

Ecco in estrema sintesi biografia e curriculum di Giuseppe Zafarana, nuovo presidente dell’Eni per volontà del governo.

CHE COSA HA DECISO L’ASSEMBLEA DI ENI SU ZAFARANA

Via libera al bilancio 2022, fissazione del dividendo e nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il cui presidente sarà Giuseppe Zafarana: sono alcune tra le principali decisioni prese dall’assemblea ordinaria e straordinaria di Eni. Il nuovo Cda è composto da 9 membri che rimarranno in carica per 3 esercizi, fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: oltre a Giuseppe Zafarana, presidente, ne fanno parte i consiglieri Claudio Descalzi, Elisa Baroncini, Massimo Belcredi, Roberto Ciciani, Carolyn Adele Dittmeier, Federica Seganti, Cristina Sgubin, e Raphael Louis L. Vermeir.

È il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, classe 1963, il nuovo presidente dell’Eni. Claudio Descalzi, riconfermato dal governo Meloni, resta amministratore delegato del gruppo energetico.

ECCO CHI È ZAFARANA

Zafarana, 55 enne piacentino, Zafarana ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: dal 2001 al 2003 ha retto l’ufficio del comandante generale, per cinque anni – dal 2003 al 2008 – è stato comandante provinciale di Roma, l’anno successivo è stato a capo dell’ufficio personale ufficiali e per altri 4 anni, dal 2009 al 2013, ha diretto il I reparto del comando generale.

Dopo aver comandato l’Accademia delle Fiamme Gialle per due anni ed essere stato comandante regionale in Lombardia, a novembre del 2018 ha assunto l’incarico di capo di Stato maggiore del comando Generale della Guardia di Finanza.

IL CV DI ZAFARANA TRATTO DAL SITO ENI