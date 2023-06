Tutte le slurpate di Forbes di Iervolino ad Ammaturo per l’Espresso

Elogio amorevole di Forbes di Danilo Iervolino al nuovo socio dell’Espresso, Donato Ammaturo, coinvolto da Iervolino nell’avventura editoriale dello storico settimanale. Leggere per credere

Amorevolezze giornalistiche tra editori all’ombra dell’Espresso sulle colonne di Forbes diretto da Alessandro Rossi (nella foto).

Come ha scritto qualche giorno fa Prima Comunicazione, Danilo Iervolino, imprenditore e editore di BFC Media (Forbes, Cosmo, Bike, ecc…), “dopo qualche mese di gestione del settimanale L’Espresso ha capito che il mondo dell’editoria è molto complicato e impegnativo e necessita di alleanze e capitali, così ha deciso di trovare un partner amico e facoltoso come Donato Ammaturo, importante imprenditore campano nel campo energetico e della moda, fondatore, ad e presidente di Ludoil Energy, azienda integrata dell’energia, nata a Nola, che controlla tra l’altro grosse infrastrutture di stoccaggio di approvvigionamento, e Luce, holding degli investimenti green del gruppo”.

COSA SCRIVE FORBES DI IERVOLINO SU AMMATURO, AMICO DI IERVOLINO

E proprio Forbes saluta l’arrivo del nuovo socio del proprio editore con queste parole: “La storia dell’energia in Italia porta impresso il nome di Donato Ammaturo”. Un imprenditore illuminato, insomma, ma dato che il gioco di parole poteva quasi suonare uno sfottò, sul giornale di punta di BFC diretto da Alessandro Rossi (che ha preso il posto di Lirio Abbate alla direzione dell’Espresso) si limitano a definirlo “visionario” essenzialmente per aver “trasformato un’azienda familiare, fondata nel 1954 da suo nonno, anche lui Donato, in uno dei gruppi energetici privati più importanti in Europa”.

Tutto questo, viene sottolineato da Forbes, “sempre sotto la bandiera dell’etica”. E ora, appunto, la nuova avventura imprenditoriale alla guida dello storico settimanale d’inchiesta nato nel 1955 che pare non riuscire più a trovare un editore fisso. “Donato – si premurano di sottolineare da Forbes – vuol farlo in punta di piedi”, ma più che per rispetto per la storia della testata e della redazione perché riconosce “la leadership indiscussa all’amico Danilo (si conoscono dall’infanzia perché sono entrambi di Palma Campania), ma pronto a portare la sua esperienza imprenditoriale in quest’avventura e mettere a disposizione il sostegno finanziario necessario per meglio realizzare il progetto de L’Espresso messo a punto dal socio-amico”.

TRA I SUOI SUCCESSI ANCHE L’ESPRESSO?

Chissà cosa direbbe Arrigo Benedetti se potesse leggere queste parole. Di certo con il nuovo socio il sol dell’avvenire irradierà benevolmente coi suoi raggi la testata: “Il successo di Donato Ammaturo e del suo Gruppo – puntualizzano sempre Forbes – non è un caso, ma è il risultato di un impegno e un lavoro senza sosta per l’innovazione e un rigido aderire ai valori etici. Senza sosta davvero: Donato non molla mai, lavora sette giorni alla settimana. Poche vacanze e quelle dedicate alla famiglia. Da quando ha preso le redini dell’azienda, ha perseguito una crescita che è stata sia sostanziale che sostenibile.”

Sacrificherà pure la famiglia, ma Donato ha un cuore grande-grande: “Donato è un uomo dai mille interessi a cominciare dalla solidarietà: ha sostenuto la Andrea Bocelli Foundation con una donazione per la realizzazione di una palestra a una scuola di Amatrice colpita dal terremoto. Oltre alle sue responsabilità aziendali ricopre anche una serie di ruoli istituzionali di grande importanza. È membro del cda della Banca del Mediterraneo, ma la sua influenza non si limita al settore finanziario, ha anche una carriera diplomatica: ricopre infatti il ruolo di Ambasciatore at Large”.