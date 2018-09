Popolare di Bari, Popolare del Lazio e non solo. Che cosa farà la Luzzatti sugli Npl delle banche popolari

Tutti i dettagli sul progetto in cantiere sugli Npl di banche come Popolare di Bari, Popolare del Lazio, Popolare di Fondi, Cassa di Ravenna e Banca di Piacenza

Banche popolari fanno squadra sugli Npl. Sta infatti prendendo definitivamente forma la prima grande cartolarizzazione fatta in pool dalle banche italiane.

Il mondo delle banche popolari sta infatti finalizzando una maxi-cartolarizzazione da 1,7 miliardi effettuata in pool.

Ecco tutti i dettagli

IL PROGETTO DI LUZZATTI SPA SVELATO DAL SOLE 24 ORE

Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dal Sole 24 Ore, sarebbe al rush finale l’operazione che vede protagoniste 14 popolari aderenti alla “Luigi Luzzatti Spa”, la piattaforma nata sotto l’ombrello di Assopopolari.

POPOLARE DI BARI IN PRIMA FILA

A far da capofila al progetto è Banca Popolare Bari, soggetto che apporterà quasi il 49% del portafoglio per complessivi 810 milioni lordi. All’istituto pugliese si affiancano Popolare Valconca (che apporta 200 milioni lordi), Banca Popolare Puglia e Basilicata (139 milioni), Popolare del Lazio (121 milioni), Popolare S. Angelo (72 milioni), Popolare di Fondi (55 milioni), Popolare Pugliese (52), Cassa di Ravenna (59), Popolare del Cassinate (38), Credito di Romagna (33 milioni), Popolare del Frusinate (31), Sanfelice 1893 (19), Banca di Piacenza (18) e Popolare di Cortona (14).

CHE COSA PREVEDE L’OPERAZIONE

L’operazione – che vede tra gli advisor Jp Morgan, Kpmg e Pwc, con Cerved special e master servicer -, è oramai in dirittura d’arrivo: “L’analisi da parte delle agenzie di rating è in corso, ed entro fine settembre-inizio ottobre sono attesi i rating. Subito dopo si partirà con l’emissione delle note e l’analisi da parte degli investitori, per arrivare entro fine ottobre alla richiesta della Gacs sulla tranche senior della cartolarizzazione”, ha scritto oggi il Sole 24 Ore. Il portafoglio di “Pop Npl 2018” – questo il nome del cantiere – è per il 73,4% garantito da immobili, e per il 26,6% non garantito.

COSA E’ E COME FUNZIONA LA LUZZATTI SPA

Ma che cosa è e che cosa fa la società per azioni Luigi Luzzatti? Innanzitutto è così denominata in onore del fondatore del sistema del Credito popolari in Italia. La società è presieduta dal Presidente della Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri e fanno parte del suo Consiglio d’Amministrazione Giambattista Cartia della Banca Agricola Popolare, Leonardo Patroni Griffi, Banca Popolare Puglia Basilicata, Tonino Fornari, Banca Valsabbina, Mario Crosta, Banca di Piacenza, Nicola Luigi Giorgi, Banca Popolare di Lajatico, Gianluca Marzinotto, Banca Popolare di Fondi, Gianluca Jacobini, Banca Popolare di Bari, Felice Delle Femine, Banca di Credito Popolare, Marcello Mastroianni della Banca Popolare del Frusinate; mentre Vincenzo Formisano, Banca Popolare del Cassinate, ne presiede il Collegio sindacale.

IL COMMENTO DI ASSOPOPOLARI

“La Luzzatti S.p.A. – ha scritto il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno – è frutto dell’idea e dell’iniziativa di diciassette banche che esprimono un’intermediazione per un totale dell’attivo pari a circa 270 miliardi di euro e 264 miliardi di provvista attraverso una rete di oltre 5.200 sportelli – ma è concretamente ipotizzabile che in futuro il numero dei partecipanti possa aumentare”.

GLI OBIETTIVI DI LUZZATTI SPA

La società è dunque, prima di tutto, “un veicolo per la gestione di operazioni relative ad acquisizioni di partecipazioni in società finanziarie e bancarie e di altre attività di interesse comune alle banche che ne fanno parte – ha scritto De Lucia Lumeno – Uno strumento che mette queste Popolari nelle condizioni di approfondire i temi strategici fondamentali per affrontare la costante e progressiva evoluzione dell’operatività bancaria dalla gestione degli npl, alla formazione e all’analisi normativa e regolamentare”