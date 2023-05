La Bce fa la falchetta su tassi e bond. La cronaca e i commenti degli analisti

Che cosa ha comunicato la Bce su tassi di interesse e reinvestimento delle obbligazioni. I fatti e i commenti degli analisti

La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,75%, quello sui depositi al 3,25%, e quello sui prestiti marginali al 4%.

“Le prospettive di inflazione – scrive la Bce – continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo. Alla luce delle continue pressioni inflazionistiche elevate, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave. L’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo, i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell’area dell’euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all’economia reale rimangono incerti”.

“Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi ufficiali siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per conseguire un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario”, scrive ancora la Bce nel comunicato diffuso dopo le decisioni di politica monetaria, aggiungendo che “il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione”.

La Bce interromperà i reinvestimenti del programma di acquisti App a partire da luglio. Per quanto riguarda gli investimenti del programma di acquisti pandemico Pepp, la Bce proseguirà i reinvestimenti dei titoli in scadenza almeno fino alla fine del 2024.

Il commento di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm

Come previsto, la BCE ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, apparentemente in linea con la decisione della Fed di ieri sera.

Il settimo rialzo consecutivo arriva sulla scia di un’inflazione ancora alta nell’Eurozona: ad aprile l’inflazione complessiva è risalita per la prima volta in sei mesi al 7%, anche se la componente core è scesa al 5,6% per la prima volta da giugno 2022.

La BCE tiene conto del fatto che le banche dell’Eurozona hanno ridotto in modo significativo l’accesso al credito e prevede un possibile impatto sull’economia. Poiché il FMI stima che l’inflazione non raggiungerà il target del 2% fino al 2025, la Banca Centrale dovrà intraprendere una delicata azione di bilanciamento, alla luce di un’inflazione persistente e della pressione sull’economia.

Il commento di ave Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager di Columbia Threadneedle Investments

Dopo quello che molto probabilmente è stato l’ultimo rialzo da parte della Federal Reserve statunitense ieri, la BCE ha raffreddato il ritmo della traiettoria di aggiustamento dei tassi, scendendo in linea con le aspettative del mercato e optando per un rialzo di 25 punti base, la metà delle tre mosse precedenti.

Per placare i falchi, il reinvestimento delle obbligazioni in scadenza all’interno della APP sembra destinato a terminare a luglio, prima del previsto. Questo dovrebbe aggiungere una certa spinta al rialzo degli spread periferici, anche se la conferma dei reinvestimenti del PEPP fino al 2024 continuerà a offrire maggiore flessibilità all’esposizione dei paesi e pertanto un sostegno.

La Presidente Lagarde ha tenuto a sottolineare che la BCE non sta facendo una “pausa” – un chiaro tentativo di distinguere il suo aumento da quello della Fed – ma ha anche segnalato che la maggior parte del percorso verso un livello adeguato di politica restrittiva è ormai nello specchietto retrovisore.

In prospettiva, gli effetti ritardati di quello che è stato un aggiustamento aggressivo della politica monetaria cominceranno a ripercuotersi sull’economia reale nei prossimi mesi, in concomitanza con un’accelerazione della liquidazione dei bilanci e con la scadenza dei prestiti a basso costo resi disponibili con le operazioni TLTRO. L’insieme di queste misure dovrebbe agire come un freno molto potente sull’economia dell’Eurozona, che è già in fase di stallo, come confermato dai dati del PIL del 1° trimestre.

Lo scenario peggiore di un inverno rigido può aver risollevato il sentiment e l’attività nel breve termine, ma la triplice stretta politica farà presto appassire nuovamente gli spiriti.

Il commento di Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia

La BCE ha aumentato i tassi di interesse principali di 25 punti base (bps). Il tasso sui depositi è passato dal 3% al 3,25%. Questa decisione era ampiamente attesa dai mercati finanziari. Il Presidente Lagarde ha osservato che alcuni governatori hanno suggerito un rialzo di 50 punti base, mentre nessuno si è espresso a favore di tassi invariati.

Per quanto riguarda il Quantitative Tightening legato al programma di acquisto di asset, il Consiglio direttivo ha deciso di anticipare la fine del programma di reinvestimento a luglio. La decisione è stata più aggressiva del previsto.

Secondo la dichiarazione della BCE e i commenti del Presidente Lagarde durante la conferenza stampa, sembra che la BCE si aspetti ancora altri rialzi in futuro e che, a differenza del messaggio che abbiamo ascoltato ieri dalla Federal Reserve statunitense, la BCE non voglia ancora fare una “pausa” nel suo ciclo di rialzi.

Sebbene i prestiti bancari stiano rallentando e il settore manifatturiero stia affrontando un “deterioramento delle prospettive”, l’inflazione rimane troppo alta e i rischi sono ancora descritti come al rialzo.

In questo contesto, la BCE sembra “determinata” a inasprire ulteriormente la politica monetaria, ma si rifiuta di fornire qualsiasi forma di forward guidance e ha ribadito di concentrarsi principalmente sui dati macro che usciranno.