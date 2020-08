Banche, società di consulenza e sciacalli

L’intervento di Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi

Alcune società di consulenza si comportano da sciacalli, da approfittatori e da speculatori. Questo tipo di comportamenti andrebbero perseguiti legalmente, in quando auspicano licenziamenti, tagli di posti di lavoro e riduzione dei costi tutto a danno delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per fortuna, queste aziende non hanno messo il becco né sono state coinvolte nell’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo sul gruppo Ubi. E, se lo faranno, nel prossimo futuro li contrasteremo con ogni mezzo.

In passato, del resto, non hanno mai azzeccato una previsione e i loro consigli si sono sempre rivelati sbagliati: i cervelloni delle società di consulenza sono quelli che dopo aver caldeggiato l’acquisto di filiali da parte delle banche, a colpi di milioni di euro, un istante dopo si sono rimangiate tutto, suggerendo di chiudere e razionalizzare la rete di sportelli, col solo scopo di far quadrare i bilanci e gli utili.

Quando si espongono pubblicamente, lo fanno perché vanno a caccia di nuovi contratti con gli istituti di credito. Ma nelle banche ci sono professionalità adeguate e di consigli inutili gli amministratori delegati preparati non hanno bisogno.

In ogni caso, staremo con gli occhi aperti e ci metteremo di traverso se, nelle prossime operazioni nel settore, sarà coinvolto questo tipo di società, una in particolare.