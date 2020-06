La corrida dell’economia spagnola causa virus

Tutti gli effetti del Coronavirus sull’economia spagnola secondo il quotidiano El Pais



Il coronavirus ha spinto l’economia in un precipizio le cui profondità cominciano solo ora a diventare chiare. Nelle prime due settimane di confinamento, dal 16 al 31 marzo, l’attività in Spagna è crollata del 34%, rispetto alla media del 21% dell’eurozona. Questo calo maggiore si spiega in parte con le misure adottate per contenere la diffusione della pandemia, che sono più severe di quelle di altri vicini europei. Tra le maggiori economie dell’area solo l’Italia, la prima a sperimentare la violenza del covid-19, ha vissuto un simile crollo, secondo una nota pubblicata lunedì dalla Banca di Spagna.

L’autorità di vigilanza colloca l’inizio del rigido confinamento in date diverse a seconda del paese: 22 marzo in Germania, 17 marzo in Francia, 10 marzo in Italia e 16 marzo in Spagna. Berlino, che ha adottato le misure meno severe tra le grandi economie, secondo uno studio dell’Università di Oxford raccolto dalla Banca di Spagna, ha registrato solo un calo del 13% nel periodo di contenimento analizzato nello studio. In Francia il crollo è stato simile a quello della Spagna e dell’Italia, il 32%, contro il 21% dell’area dell’euro. “In conclusione, anche se la crisi sanitaria è un problema di origine comune, i suoi effetti a breve termine sono stati diversi in ciascuno dei paesi membri”, dice l’agenzia.

Se l’attenzione viene estesa ad ogni settore dell’economia, le asimmetrie diventano più evidenti. I servizi di mercato, categoria che comprende gli alberghi e i ristoranti e il commercio al dettaglio, sono stati i più colpiti in tutta l’area dell’euro, a causa delle restrizioni alla circolazione e della chiusura forzata di molte imprese. L’attività in questo settore, che rappresenta oltre la metà dell’economia dei Paesi dell’euro, è diminuita del 26% nel primo trimestre del periodo di contenimento.

La battuta d’arresto è stata molto più dura in Spagna, dove in sole due settimane il calo dell’attività nel settore dei servizi, che ha un peso specifico superiore alla media dell’eurozona, ma leggermente inferiore a quello dell’Italia o della Francia, ha raggiunto livelli del 50%, riflesso della forte dipendenza dal turismo e trascinata dal crollo della categoria che raggruppa commercio, trasporti e settore alberghiero, che è crollata del 71%. Anche in Italia il declino di questo sottosettore è stato notevole, del 61%, contro il 53% della Francia e il 22% della Germania. Lo stesso è avvenuto per l’attività legata alle professioni artistiche, al tempo libero e ai servizi personali, che hanno un’importanza maggiore in Spagna (4,7%) rispetto agli altri paesi analizzati e alla media del l’area (3,4%) e che è scesa del 73%. La lettura: oltre alle misure di contenimento, le disparità nello tsunami che ha comportato la pandemia per l’attività rivelano le differenze nella struttura produttiva, “l’orientamento all’esportazione delle economie e la loro partecipazione alle catene globali del valore in un contesto di crisi globale”, riassume il supervisore.

“È vero che l’intensità con cui si è chiusa l’economia influisce, ma oserei dire che ciò che pesa di più è la struttura dell’economia, la specializzazione produttiva di ogni paese”, commenta Raymond Torres, direttore di Congiuntura di Funcas. Questo economista elenca alcuni dei punti deboli del l’economia spagnola che gli faranno venire meno il colpo: l’elevato numero di lavoratori temporanei, che non hanno potuto essere del tutto assorbiti dagli ERTE, e le dimensioni delle imprese, che in Spagna sono in oltre il 95% PMI. “È più facile sopportare con aziende medie e grandi che quando sono piccole o molto piccole”, riassume.

Entro il 2020, il governo prevede che il PIL diminuisca del 9,2%, con un calo del 5,2% nel primo trimestre, secondo l’andamento dell’INE, mentre la Banca di Spagna stima un calo del 9-11,6%, a meno che non ci sia una ripresa: in questo caso il colpo potrebbe superare il 15%. Per contro, la ripresa nel 2021 sarà sostenuta, con un progresso superiore al 6,5% del PIL sia secondo l’esecutivo che secondo il supervisore. “Al fine del confinamento ci sarà un rimbalzo, la vera incognita è se sarà lo stesso in tutti i settori [spiega che gli aggiustamenti nell’industria automobilistica e nel turismo sono tra i più preoccupati in Spagna ] e se ci saranno cadute legate ad altre dinamiche, come un aumento del risparmio delle famiglie a causa dell’incertezza”, aggiunge Torres. Per il secondo semestre, quando la Spagna ha ulteriormente limitato i movimenti, Torres prevede un morso del 18,8% sui dodici mesi.

COLPO AL SETTORE DEI SERVIZI

Lo studio pubblicato ieri dalla Banca di Spagna fornisce anche dettagli sul crollo dell’attività nell’insieme dei primi tre mesi dell’anno: in Spagna e in Italia è dove più retrocede; lo seguono la Francia, a poca distanza, e la Germania, con un calo di solo il 2%. La Spagna sta subendo i maggiori regressi nel settore dei servizi, la Francia nel l’edilizia e nei servizi non di mercato, come l’istruzione o la sanità, e l’Italia nel l’industria.

Rafael Doménech, responsabile dell’analisi economica presso la BBVA Research, afferma che i dati pubblicati ieri dalla Banca di Spagna sono “totalmente in linea con le previsioni” e ritiene che la maggior parte di questa evoluzione sia dovuta alle misure di contenimento. “È vero che il turismo, uno dei settori più colpiti dalla crisi, pesa più sul PIL della Spagna che nell’UE. Ma, ad esempio, se il peso del turismo fosse diminuito a quello del l’UE e si aumentasse dello stesso livello di quello del l’industria, il calo del PIL nel primo trimestre (-5,2%) sarebbe stato solo di circa due decimi inferiore” concludendo che “L’incognita ora è fino a che punto si spingerà questa ripresa, in particolare nel caso del turismo”.

(Estratto dalla rassegna stampa internazionale a cura di Epr Comunicazione)