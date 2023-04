Il Metaverso sarà davvero un affare economico?

Il Metaverso sta creando nuove opportunità di investimento. L’analisi di Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management di Franklin Templeton

Mentre le azioni correlate al metaverso hanno incontrato difficoltà nel contesto del settore tecnologico, che recentemente ha subito duri colpi, il rallentamento dell’innovazione generata da società e produttori di contenuti è stato minimo. Prendiamo ad esempio il recente interesse per l’intelligenza artificiale (AI). Le citazioni dell’AI nelle dichiarazioni degli utili quest’anno sono aumentate finora del 75%, con discussioni sempre più globali e che hanno coperto un numero maggiore di settori. La nuova ondata di sistemi di AI generativa, quali ChatGPT e DALL-E, utilizzano reti di deep learning per l’innovazione nella creazione di contenuti e l’automazione dei flussi di lavoro. Inoltre hanno catturato l’attenzione degli investitori, l’immaginazione e i finanziamenti.

L’anno passato, poco più di 100 startup statunitensi focalizzate sull’AI generativa hanno raccolto investimenti per 2,6 miliardi di dollari, e le stime per le prospettive di finanziamenti per quest’anno sono allo stesso livello. Non solo la tecnologia AI è fondamentale per la costruzione e il potenziamento del metaverso, ma è anche un’area che sembra espandersi di pari passo con quella della tecnologia immersiva. Entrambi i temi vantano una serie crescente di casi d’uso industriali, come l’aumento dei dati, la progettazione di chip, la progettazione di farmaci e la scienza dei materiali.

Facciamo un passo indietro: per i non esperti, abitualmente definiamo il metaverso come l’iterazione successiva dell’internet — il successore della connettività globale e dei mezzi di comunicazione odierni tramite spazi di realtà virtuale e mista 3D, decentralizzati e interattivi. Il metaverso è stato l’hot topic più rilevante per i fondi scambiati in borsa nel 2022, ed è un’opportunità multimiliardaria e pluridecennale.

RICALCANDO LA CRESCITA DI INTERNET

Sebbene lo sviluppo del metaverso sia ancora nelle fasi iniziali, e piuttosto frammentato, un cambiamento può arrivare rapidamente. Secondo Citi, il mercato del metaverso potrebbe raggiungere un totale di cinque miliardi di utenti, pari a quasi il 63% della popolazione mondiale, e generare un fatturato compreso tra gli 8 e i 13 trilioni di dollari entro il 2030. Tuttavia ancora prima di allora, il 25% della popolazione trascorrerà almeno un’ora al giorno nel metaverso, secondo le previsioni della società di ricerca Gartner. Per contestualizzare questa crescita e questo potenziale, quasi il 64% del mondo utilizza oggi Internet, e la maggior parte degli utenti (tre miliardi) risiedeva in Asia lo scorso anno.

Naturalmente, il continuum del metaverso non è privo di scettici, che temono che al momento ci siano più chiacchiere che vere e proprie implementazioni. È chiaro che il termine “metaverso” di per sé possa farlo sembrare surreale. Ciò nonostante, anche in questa prima fase di vita, il panorama concorrenziale dell’attività è cambiato. Le società sostengono a gran voce il vantaggio del metaverso, e gli investimenti delle imprese in questo ambito sono in crescita. Stiamo, inoltre, già vedendo e sperimentando una trasformazione del mondo reale e digitale (ad esempio è possibile attraversare i Pirenei pedalando su una cyclette direttamente dal seminterrato di casa vostra).

Mentre l’intrattenimento (gaming e socializzazione) nei mondi del metaverso è ben conosciuto, il potenziale ulteriore della tecnologia è nel contributo che può fornire alle industrie. Una società che ha in programma la produzione di un nuovo prodotto, attualmente può utilizzare forme più avanzate di realtà virtuale (VR) per perfezionare i piani di fabbricazione con una maggiore efficienza e collaborazione.

LE POSSIBILITÀ SONO IMMENSE

Anche solo nel settore auto, le applicazioni per il metaverso stanno già proliferando. La casa automobilistica tedesca BMW sta utilizzando fabbriche “gemelle digitali” per la personalizzazione di nuovi design, che consentono a sedi manifatturiere diverse di sincronizzarsi e imparare reciprocamente. E proprio come lo slogan di Meta (“Il metaverso può essere virtuale, ma l’impatto sarà reale”), i risparmi notevoli di tempo e costi di produzione hanno un valore reale per gli investitori.

In occasione del CES (la mostra commerciale annuale della Computer Technology Association) sono stati rivelati e promossi vari altri casi per nuovi usi. Tra questi, esperienze VR per i passeggeri nei sedili posteriori delle vetture; showroom virtuali come quelli di Fiat e Kia Germany, che consentono personalizzazioni e acquisti “in-world”; l’uso di ChatGPT per le vendite e tutorial sulle caratteristiche delle auto; servizi tecnici di realtà mista e dispositivi tattili che simulano il tocco. I vantaggi vanno dall’intrattenimento futuristico a efficienze nella gestione delle scorte.

In altri casi di nuovi utilizzi, neurochirurghi della Johns Hopkins University stanno già utilizzando la realtà aumentata per interventi chirurgici sulla spina dorsale. L’anno passato, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha lanciato una sfida per la codificazione del metaverso, e sono aumentati gli impegni dell’esercito degli Stati Uniti delle forze di polizia locali in mondi virtuali per il reclutamento e l’addestramento del personale. Come hub di innovazione globale, la Corea del Sud ha varie iniziative statali e societarie già avanzate, tra cui Metaverse Seoul, che consentirà agli utenti di accedere a servizi pubblici, ad esempio con avatar che possono visitare uffici delle imposte.

Sebbene non sia stato un chatbot a scrivere questo particolare articolo, anche il settore dei servizi finanziari globale sta attingendo all’innovazione. Gli investitori che si propongono di aggiungere nei loro portafogli un’esposizione al metaverso possono a loro volta far leva sui possibili offerti dal ruolo dell’AI nella metodologia dell’indice. La realizzazione avviene tramite strumenti che utilizzano algoritmi per elaborare il linguaggio naturale allo scopo di analizzare i dati che guidano la selezione per il portafoglio.

Il Solactive Global Metaverse Innovation Index, ad esempio, utilizza uno strumento proprietario di questo tipo per selezionare, verificare e ribilanciare società tecnologiche che offrono prodotti per il metaverso, tra cui app per la blockchain.6 Ogni titolo è filtrato in base alla sostenibilità e conformità alla governance, e gli viene assegnato un punteggio di rilevanza e classificazione. Google perderà la guerra dell’AI contro ChatGPT? Il futuro più promettente del metaverso è più orientato verso i settori consumer o industriali? Strategie ETF basate su regole per replicare tali indici possono offrire un vantaggio, dal momento che rettificano automaticamente i portafogli allo scopo di catturare un’esposizione ottimale al metaverso.

Mentre lo spazio che consente alle aziende e agli utenti finali di muoversi senza difficoltà tra i due mondi è ancora in fase embrionale, si stanno già formando nuovi network. Nei prossimi anni, i casi d’uso aziendali riguarderanno probabilmente la collaborazione interna, il contatto con i clienti, le vendite e il marketing, la pubblicità, gli eventi, l’ingegneria e la progettazione, la formazione e le attività di recruitment. Il progresso tecnologico e la crescente velocità di calcolo hanno spianato la strada a un numero crescente di aziende globali per sviluppare nuovi modi di incidere radicalmente sulle società e sulla crescita economica globale. Prevediamo che l’entusiasmo per la tecnologia immersiva e i mercati virtuali persisterà e che la crescita secolare della digitalizzazione e l’opportunità di ottenere rendimenti a lungo termine per gli investitori saranno troppo grandi per essere ignorate.