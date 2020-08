Chi è Giacomo Lasorella, nuovo presidente Agcom al posto di Cardani

Il consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Giacomo Lasorella (classe 1964, nato a Potenza) a presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) al posto di Angelo Cardani. Ecco il curriculum di Lasorella

Sarà Giacomo Lasorella il nuovo presidente dell’Agcom. Ecco tutti i dettagli.

Il consiglio dei ministri hieri a deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dottor Giacomo Lasorella (classe 1964, nato a Potenza) a presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) al posto di Angelo Cardani da tempo scaduto.

Ecco un estratto del curriculum di Lasorella tratto dal sito della Camera dei deputati, dove finora era vicesegretario generale (è stato mentore di Luigi Di Maio quando l’attuale titolare della Farnesina a 26 anni assunse la carica di vicepresidente, secondo Dagospia).

«Tutti quanti lo conoscono e lo stimano», è il refrain nei palazzi della politica, ha scritto oggi il Sole 24 Ore.

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI DI LASORELLA, NEO PRESIDENTE AGCOM

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 14/05/1987, con votazione di 110/110 e lode.

Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 16/07/1993, con votazione di 110/110 e lode.

Durante gli anni dell’università è stato borsista, accedendovi per concorso, della Residenza universitaria (ora Collegio universitario) “Lamaro Pozzani” dei Cavalieri del Lavoro, ove ha frequentato corsi di economia e di lingue.

Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita nel dicembre 1990.

ATTIVITA’ DI NATURA DIDATTICA A SCIENTIFICA DI LASORELLA, NEO PRESIDENTE AGCOM

Professore a contratto di Diritto parlamentare per l’a.a. 2019-2020 (ex art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – contratto con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale) presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata (IUS/08 6CFU 36 ore) nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali (Dipartimento di Giurisprudenza).

Negli anni 2018 e 2019 ha tenuto, insieme al dott. Malaschini, un corso su “Tecniche di gestione delle assemblee legislative” nell’ambito del Master MAPPP organizzato dalla LUISS di Roma.

Nell’anno 2018 ha tenuto una serie di lezioni nell’ambito del corso “Regole e dinamiche dei rapporti con il Parlamento” organizzato dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione.

E’ intervenuto in qualità di relatore a diverse edizioni dei Seminari di diritto parlamentare della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Dopo aver collaborato, negli anni ’90, alle attività della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma, ha tenuto regolarmente, nel corso degli anni, singole lezioni presso diverse Università nei vari corsi di perfezionamento e Master di secondo livello in diritto parlamentare, in materia di immunità parlamentari, commissioni d’inchiesta, commissione affari regionali, regolamento della Camera, programmazione dei lavori parlamentari, procedimento legislativo e sindacato ispettivo (in particolare, presso il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” (Università di Firenze), presso il Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti dAssemblea (Masterparlamenti) della Facoltà di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma, presso il Master Parlamento e Politiche Pubbliche (MAPPP) organizzato dalla LUISS di Roma, presso il corso di “Diritto e organizzazione della funzione parlamentare” organizzato dall’Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive (ARSAE) presso l’Università Federico II di Napoli, presso il Master universitario di secondo livello “Processi decisionali e lobbying in Italia e in Europa” organizzato dall’Università di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il BAICR e presso il Master in diritto parlamentare dell’Università LUMSA di Roma.

È presidente dell’Associazione di amicizia tra i funzionari della Camera e i funzionari del Bundestag