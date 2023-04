F-35, ecco gioie e doloretti per Lockheed Martin

La forte domanda per il settore difesa spinge la trimestrale di Lockheed Martin oltre le stime degli analisti. Tuttavia, i problemi della catena di approvvigionamento stanno ancora danneggiando i volumi di produzione dell’F-35. Fatti, numeri e approfondimenti

La trimestrale di Lockheed Martin batte le attese di Wall Street.

Il 18 aprile il colosso della difesa statunitense ha comunicato i risultati del primo trimestre. Lockheed Martin ha registrato un utile per azione di 6,61 dollari su un fatturato di 15,1 miliardi di dollari, superando il consenso degli analisti che prevedeva 6,07 dollari per azione su un fatturato di 15,05 miliardi di dollari.

Le crescenti tensioni in Europa, nel Mar Cinese Meridionale e nella regione indo-pacifica si sono tradotte in un aumento degli ordini per i caccia F-35 di Lockheed, missili e altri equipaggiamenti per la difesa, portando un fatturato netto trimestrale di 15,13 miliardi di dollari al di sopra delle stime di 15,03 miliardi di dollari, sottolinea Reuters.

Il budget per la difesa di 858 miliardi di dollari del Pentagono per il 2023 ha anche portato numerose commesse per aziende della difesa statunitensi come Lockheed, Raytheon Technologies e Northrop Grumman, che considerano il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come il loro più grande cliente.

La società ha quindi riaffermato la sua guidance per il 2023.

Tutti i dettagli.

I NUMERI DEL PRIMO TRIMESTRE

Il gruppo di Bethesda ha realizzato nel primo trimestre dell’anno un’utile netto di 1,69 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto a 1,73 miliardi registrato nel primo trimestre del 2022. Il fatturato aumenta a 15,1 miliardi di dollari (+1%). L’utile per azione è salito a 6,61 dollari da 6,44 dollari dell’anno precedente. Anche il free cash flow è stato di 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, rispetto a 1,1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022.

LE COMMESSE MESSE A SEGNO NEL TRIMESTRE

“Alcuni dei risultati degni di nota della società durante il trimestre includevano l’ottenimento di un contratto per il primo programma missilistico ipersonico basato sul mare degli Stati Uniti, Conventional Prompt Strike (CPS), con la consegna del primo aereo da combattimento F-16 dalla nostra nuova fabbrica Greenville, nella Carolina del Sud” ha commentato il ceo Jim Taiclet.

Inoltre, nel corso del primo trimestre, l’Australia ha dichiarato che acquisterà 40 elicotteri militari Black Hawk prodotti da Lockheed per circa 1,96 miliardi di dollari, in quanto aumenterà la spesa per la difesa sui problemi con la presenza della Cina nella regione indo-pacifica. Ancora, Lockheed Martin anche finalizzato un accordo per vendere 88 jet F-35 al Canada in un progetto da 14,2 miliardi di dollari per sostituire la vecchia flotta di aerei da combattimento del paese.

I PROBLEMI ALLA SUPPLY CHAIN

Tuttavia, i problemi della catena di approvvigionamento derivanti dalla pandemia stanno ancora danneggiando i volumi di produzione dell’F-35, riducendo le vendite dell’unità aeronautica dell’azienda, la più grande, di circa il 2,1% a 6,27 miliardi di dollari nel trimestre, sottolinea Reuters.

E il portafoglio ordini di Lockheed è sceso a 145,1 miliardi di dollari alla fine del trimestre da 150 miliardi alla fine del 2022.

LOCKHEED MARTIN MANTIENE LA GUIDANCE 2023

Infine, Lockheed ha riaffermato le sue prospettive per l’intero anno, proiettando vendite nette comprese tra circa 65 miliardi e 66 miliardi di dollari e profitti tra 26,60 dollari per azione e 26,90 dollari per azione.

“Rimaniamo sulla buona strada per raggiungere la nostra guidance finanziaria per l’intero anno 2023 e continuiamo il nostro solido approccio alla restituzione del capitale agli azionisti, con 500 milioni di dollari di riacquisti di azioni e 784 milioni di dollari di dividendi distribuiti nel primo trimestre”, ha dichiarato la società in una nota.