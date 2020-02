Come sarà l’effetto del Coronavirus su borse asiatiche e Pil cinese. Report

Il commento “Prospettive per il 2020: azioni asiatiche” a cura di Soo Nam Ng, responsabile azionario asiatico di Columbia Threadneedle Investments, sull’impatto del Coronavirus sulle borse asiatiche

Quale sarà l’impatto del Coronavirus su borse asiatiche e Pil cinese?

In questi giorni in cui si sta svolgendo il Capodanno cinese, proviamo a leggere con oggettività le conseguenze dell’epidemia di coronavirus. Le azioni asiatiche restano sottovalutate, soprattutto quelle cinesi.

L’epidemia di coronavirus con il suo epicentro a Wuhan avrà un impatto negativo in Cina, pari al 20%, sulla crescita del Pil nel primo trimestre dell’anno.

Il governo cinese ha bloccato la città di Wuhan e ha nominato il Premier Li Keqiang a capo del contenimento e degli sforzi medici. Per quanto tempo si trascinerà l’epidemia attuale, nessuno può immaginarlo, ma l’episodio SARS del 2003 potrebbe essere un riferimento utile.

La SARS è iniziata nel novembre 2002 ed è durata fino a luglio 2003. Tuttavia, l’indice MSCI China ha toccato il fondo il 24 aprile 2003, quando le notizie negative hanno raggiunto il picco. A questo è seguito un rally del 36,8% (in USD) fino al 9 luglio 2003 quando l’OMS ha dichiarato che la SARS era stata contenuta (fonte: Bloomberg). L’indice MSCI Asia Pacific ex Giappone ha toccato il fondo ancora prima, il 13 marzo 2003, e ha registrato un rimbalzo con un rendimento totale del 25,5% entro il 9 luglio 2003 (fonte: Bloomberg). Pertanto, riteniamo che l’attuale epidemia di coronavirus possa rappresentare un’altra opportunità per gli investitori di acquistare in Asia, supponendo che la situazione alla fine si normalizzerà.

Pertanto, anticipiamo un moderato rialzo dei mercati asiatici. Riteniamo che nell’ultimo biennio il contesto commerciale complicato abbia spinto le imprese alla prudenza e a un maggior rigore sul fronte della spesa per investimenti e dei costi. Ciò dovrebbe avere un impatto favorevole sui profitti futuri, a condizione che i fattori macroeconomici o geopolitici non riservino sorprese particolarmente negative.

La Corea e Taiwan trarranno vantaggio dal ciclo di recupero tecnologico man mano che l’implementazione del 5G entrerà nel vivo. Prevediamo che le apparecchiature 5G, inclusi i portatili e le apparecchiature di rete, richiederanno più componenti di fascia alta, aumentando ulteriormente il rimbalzo del settore. Ad esempio, le apparecchiature di rete 5G e i portatili dovrebbero utilizzare più condensatori ceramici multistrato.

Inoltre, i produttori di obiettivi trarranno vantaggio dalla domanda di qualità delle immagini più nitida e funzionalità di sicurezza come il riconoscimento facciale. Maggiori vendite di veicoli elettrici e un maggiore contenuto elettronico in tutte le auto supporteranno anche i produttori di componenti tecnologici.

L’alta posta in gioco associata al conflitto sino-statunitense continuerà a rappresentare una minaccia. Nell’anno delle elezioni presidenziali statunitensi, temi quali il commercio e la sicurezza nazionale nell’ambito delle relazioni con la Cina saranno all’ordine del giorno dei programmi dei candidati di entrambe le parti. Questa retorica intaccherà probabilmente il sentiment verso la Cina, il che potrebbe continuare a penalizzare i rendimenti delle azioni asiatiche (Giappone escluso) nel 2020.

L’India resta un’incognita e tutto dipenderà dalla capacità delle recenti misure politiche di invertire l’attuale decelerazione della crescita economica.