Ecco i 13 miliardi di tasse etiche che pagheremo in 4 anni

Numeri, dettagli e curiosità sulle tasse cosiddette etiche che graveranno sui cittadini. L’articolo di Luigi Pereira

Tutela della salute, difesa dell’ambiente, lotta al gioco d’azzardo: con la legge di bilancio 2020, il governo è pronto ad offrire all’Erario oltre 13 miliardi di euro nel prossimo quadriennio con una media di circa 3.4 miliardi all’anno relativamente alle cosiddette “tasse etiche”.

Ecco i dettagli tratti da un articolo del commercialista Giuliano Mandolesi sul quotidiano Italia Oggi.

LA TASSA SULLA PLASTICA

L’imposta sul consumo dei manufatti in plastica sebbene ridimensionata rispetto alla sua versione originaria quando l’ammontare dell’imposta era stabilita a 1 euro (ora 45 centesimi) per chilogrammo di materia plastica contenuta manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), porterà poco meno di 3 miliardi di euro nei prossimi quattro anni con una media di circa 690 milioni l’anno.L’incasso previsto, più che dimezzato rispetto agli oltre 6 miliardi (nel quadriennio) se fosse rimasto il vecchio impianto della norma con imposta di 1 euro, secondo il dossier redatto dal Servizio di bilancio del Senato sarebbe però leggermente sovrastimato. Rapportando il calcolo del servizio bilancio del Senato ai 45 centesimi per kg dovrebbero mancare all’appello poco più di 100 milioni di euro l’anno riducendo l’incasso totale da 3 miliardi a circa 2.5 miliardi.Il leggero colpo ai tabacchi.

I DETTAGLI

Da aumento delle accise sui tabacchi e dall’introduzione dell’imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo è previsto un extra gettito di poco meno di mezzo miliardo nei prossimi quattro anni. La parte più consistente dell’introito deriva dall’incremento delle accise con una media di 88 milioni di incasso l’anno. Con l’articolo 1 comma 659 della legge di bilancio 2020 sono state infatti elevate sia le accise che gravano sui tabacchi lavorati (aumentate da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro rispettivamente per sigari, sigarette e tabacco tranciato) ed è stato altresì elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22% al 96,22% della somma dell’accisa globale e dell’Iva.

SUGAR TAX

Dalla sugar tax invece è stato previsto un incasso di circa un miliardo di euro nel prossimo quadriennio con una media di 256 milioni per anno.La disposizione prevede l’applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Escluse dall’imposta sono le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

LA TASSA SULLE VINCITE

La tassa è stata introdotta nel 2011 con aliquota del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi videolottery (c.d. Vlt) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%.

LE ALTRE STANGATE

Tra legge di bilancio e decreto fiscale, il governo è riuscito a prevedere altre nuove imposte: saranno quindici nei prossimi tre anni ed avranno un valore di 6 miliardi di euro. Stretta sulle compensazioni di 5191 milioni di euro per il 2020, abrogazione del super iper ammortamento 388 mln nel 2020, che diventano 778 nel 2021 e nel 2022; sostituzione mini Ires con Ace dal 2021 778,2 mln e 5191 nel 2022; unificazione Imu e Tasi 14,45 nel 2020, 68,53 nel 2021, 44,83 mln nel 2022; e poi ancora ci sono il mancato rinnovo della cedolare, la rimodulazione delle detrazioni, la tracciabilità delle detrazioni, l’abrogazione super forfait, nuove cause ostative forfettario, inclusione reddito forfait per benefici, accise tabacchi e tasse su accessori tabacchi. La voce più rilevante è la prima, la stretta sulle compensazioni che arriva quasi a 5 miliardi. La maggior parte dei contribuenti non potranno usare in compensazione i propri crediti d’imposta per gran parte del 2020 con la conseguenza che imposte che altrimenti sarebbero state compensate dai crediti vantati nei confronti dell’erario dovranno invece essere effettivamente versate. Anche l’abrogazione del super e dell’iper ammortamento avrà effetti pesanti sulle tasche dei contribuenti, stimati intorno ai 400 milioni.

I numeri sulle tasse etiche hanno animato un dibattito sui social. Ecco un botta e risposta