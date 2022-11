Difesa: chi è Giuseppe Cossiga, nuovo presidente Aiad (al posto di Crosetto)

Alla guida di Aiad (federazione delle aziende per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza) è stato eletto Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex presidente della Repubblica. Subentra a Guido Crosetto, attuale ministro della Difesa. Quando Cossiga jr. elogiò Crosetto

È Giuseppe Cossiga il nuovo timoniere dell’associazione confindustriale che rappresenta le imprese italiane della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

L’assemblea di Aiad, la Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza di Confindustria, ha eletto ieri presidente Giuseppe Cossiga, già Responsabile del settore Difesa prima per Pdl e dal 2012 per Fratelli d’Italia, è stato anche sottosegretario alla Difesa del governo Berlusconi.

Cossiga subentra così al collega di partito Guido Crosetto, nominato ministro della Difesa del governo Meloni. Il neo presidente di Aiad “ha una più che ventennale esperienza nel mondo della Difesa e dal 2017 ricopre il ruolo di Direttore delle Relazioni Istituzionali di MBDA Italia. Oltre ad una esperienza come parlamentare tra il 2001 ed il 2013, è stato sottosegretario di Stato alla Difesa, con responsabilità sul Procurement e sul comparto industriale della Difesa. Precedentemente ha ricoperto incarichi in Italia ed all’estero in aziende del comparto aerospaziale” comunica la nota della federazione.

Sardo, classe 1963, Giuseppe Cossiga è figlio di Francesco, ex-capo dello Stato e due volte presidente del Consiglio dei ministri. Laureato in ingegneria aeronautica, ha iniziato la sua carriera in Francia a Tolosa per il consorzio Atr (joint-venture tra Airbus e Leonardo, leader nella produzione di aerei per il trasporto regionale). Dal 2017 è alla guida delle relazioni istituzioni di Mbda, il gruppo missilistico europeo composto da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

LE CONGRATULAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO

Il nuovo numero dell’Aiad ha immediatamente raccolto l’apprezzamento del suo predecessore Guido Crosetto, attuale titolare del dicastero Difesa.

“Congratulazioni a Giuseppe Cossiga per la nomina a Presidente della Federazione delle Aziende italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad) di Confindustria. Sono certo che porterà la sua esperienza al servizio di un settore di vitale importanza per il Paese” ha commentato così il Ministro della Difesa la nomina di Giuseppe Cossiga alla Presidenza della Federazione.

“La sua specifica competenza nel settore, sarà un valore per il comparto industriale della Difesa e per l’Italia” ha aggiunto Crosetto.

STIMA RECIPROCA

Attestazione di stima già ricambiata anticipatamente da Giuseppe Cossiga proprio un anno fa. Nel novembre 2021, il figlio dell’ex presidente della Repubblica si era tirato fuori dal totonomi di quei giorni u chi sarebbe stato il successore di Sergio Mattarella in qualità di capo dello Stato. Alla domanda de La Nuova Sardegna: “Ma lei ha un identikit del successore di Mattarella?”. La risposta del neo presidente di Aiad fu: “Il mio candidato è una ottima persona con cui ho fatto una parte del mio cammino politico: Guido Crosetto”.

CV DI GIUSEPPE COSSIGA TRATTO DAL PROFILO LINKEDIN

Direttore relazioni istituzionali

MBDA ott 2017 – Presente · 5 anni 2 mesi

Dir. Business Development

Autostrade Tech S.p.A. giu 2014 – ott 2017 · 3 anni 5 mesi

Sviluppo clienti pubblici e progetti ricerca

Responsabile Sviluppo Internazionale

Autostrade per l’Italia mag 2013 – mag 2014 · 1 anno 1 mese

Identificazione e sviluppo nuove iniziative extra-comparto autostradale

Deputato

Camera dei Deputati mar 2001 – apr 2013 · 12 anni 2 mesi

Responsabile per il Gruppo FI/PdL/FdI settore Difesa

Sottosegretario di Stato alla Difesa

Ministero della Difesa mag 2008 – nov 2011 · 3 anni 7 mesi

Delegato al comparto industriale della Difesa, relazioni internazionali (NATO, UE, Europa), riforma del Ministero

Amministratore Delegato MAK Multimedia

Adnkronos mar 2000 – mar 2001 · 1 anno 1 mese

Settore editoria multimediale del Gruppo GMC

Autostrade Telecomunicazioni SpA

Segretario Generale

Autostrade Telecomunicazioni SpA ott 1998 – feb 2000 · 1 anno 5 mesi

Affari Legali, Amministrazione, Risorse Umane, Pianificazione & Controllo

Responsabile Sviluppo Business

Autostrade International SpA lug 1997 – set 1998 · 1 anno 3 mesi

Settore consulenza e servizi per concessionari autostradali stranieri

Attività Internazionali

Alenia Aeronautica giu 1996 – giu 1997 · 1 anno 1 mese

Coordinamento attività internazionali

Area Sales Manager

ATR apr 1991 – mag 1996 · 5 anni 2 mesi