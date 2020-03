Decreto anti Covid-19, che cosa farà Cassa depositi e prestiti per le imprese

Tutte le misure economiche previste nella bozza del decreto legge anti Covid-19 che riguardano il gruppo Cdp (Cassa depositi e prestiti)

Cdp garantirà, con uno stanziamento pubblico di 500 milioni, finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche potranno rilasciare alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.

E’ una delle norme previste dalla bozza del decreto che il governo si accinge a varare.

Nella relazione tecnica viene infatti spiegato che l’effetto ‘leva’ previsto è pari ad un moltiplicatore di 20 rispetto al nuovo plafond di 500 milioni per Mid e Large Corporate di Cdp (Cassa depositi e prestiti). La norma prevede il rilascio di garanzie fino all’80% del valore dei finanziamenti.

Lo strumento punta ad aiutare le imprese migliorando la liquidità del sistema e si aggiunge ai 7 miliardi che Cdp ha già messo a disposizione.

L’iniziativa permette di facilitare l’accesso al credito in questa fase congiunturale estremamente delicata ed è rivolta principalmente ad aziende di medie e grandi dimensioni. In questa prospettiva, la misura è complementare con il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” del Ministero dello Sviluppo Economico istituito con la legge 662 del 1996 che assiste Piccole e Medie Imprese e Professionisti.

A questo si aggiungono i 7 miliardi già previsti, come annunciati dal gruppo Cdp il 10 marzo scorso (qui l’approfondimento di Start Magazine).

Con la norma contenuta del Dl, viene potenziato il Fondo 394 per l’internazionalizzazione per conto del ministero degli Affari esteri (Commercio estero) consentendo alle imprese di usufruire di contributi a fondo perduto.

L’intervento aumenta sensibilmente la capacità di sostegno del Fondo 394/81 alle strategie di sviluppo internazionale delle PMI italiane, rispondendo tempestivamente alle attuali esigenze di sostegno delle piccole e medie imprese per far fronte alla difficile congiuntura economica legata all’emergenza Coronavirus.