Tutti i perché delle dimissioni di Malpass dalla Banca mondiale

Scettico climatico, critico del multilateralismo e non solo: chi è stato David Malpass, il presidente dimissionaro della Banca mondiale. L’articolo di Le Monde

La Banca mondiale avrà presto una nuova guida. Il suo presidente, David Malpass, ha annunciato mercoledì 15 febbraio che si dimetterà entro il 30 giugno, quasi un anno prima della scadenza del suo mandato quinquennale, senza fornire una motivazione precisa. Nominato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’aprile 2019, il 66enne americano è stato criticato per la sua mancanza di interesse nella lotta al cambiamento climatico.

Era anche sotto pressione da parte dei paesi azionisti per riformare la più grande banca multilaterale di sviluppo del mondo. Solo sei giorni prima dell’annuncio delle dimissioni, giovedì 9 febbraio, la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha invitato l’istituzione con sede a Washington a liberare “rapidamente” le risorse per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare le crisi, in particolare quelle sanitarie e i cambiamenti climatici.

Mentre aumenta la necessità di finanziamenti per adattarsi al riscaldamento globale e molti paesi ricchi escono indebitati dalla crisi di Covid-19, diversi azionisti della Banca mondiale vogliono che l’istituzione rafforzi la sua capacità di finanziamento facendo leva sul settore privato. Un rapporto, commissionato dai paesi del G20 e pubblicato nell’ottobre 2022, ha proposto diverse strade per la riforma.

“Nessuna visione chiara” del nesso sviluppo-clima

Una di queste è stata quella di aumentare l’ammontare del “capitale richiamabile” da parte dei paesi azionisti, cioè il capitale disponibile in caso di necessità ma non mobilitato, che consente alla Banca di raccogliere più fondi sui mercati senza rischiare di vedersi declassare il rating dalle agenzie di valutazione. Un’altra raccomandazione è stata quella di vendere alcuni prestiti al settore privato, per alleggerire il bilancio della Banca e darle più spazio di manovra nei finanziamenti.

“Ma la Banca mondiale era riluttante a intraprendere alcune di queste riforme”, afferma Clemence Landers, ricercatrice presso il Center for Global Development, un think tank con sede a Washington. Soprattutto, David Malpass ha avuto difficoltà a convincere le persone della sincerità della sua lotta contro il cambiamento climatico.

Interrogato per tre volte sul ruolo dei combustibili fossili nel riscaldamento globale durante una tavola rotonda organizzata dal New York Times nell’ottobre del 2022, l’ex sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali di Donald Trump si è rifiutato di prendere posizione, rispondendo di non essere “uno scienziato”.

Anche se in seguito ha negato di essere uno “scettico del clima” e ha sottolineato i 31,7 miliardi di dollari (29,6 miliardi di euro) di finanziamenti per il clima nel 2022, pari al 36% dei prestiti dell’istituzione, le ONG lo hanno accusato di continuare a finanziare progetti che utilizzano il gas naturale. “Non è riuscito a formulare una visione chiara del ruolo della Banca mondiale nello sviluppo e nella lotta al cambiamento climatico, e soprattutto ad articolare i due temi senza metterli in contrapposizione”, afferma Clemence Landers.

Critiche poco velate ai prestiti cinesi

David Malpass ha fatto della trasparenza del debito una questione fondamentale, visto che quasi la metà dei paesi poveri è a rischio di insolvenza e i negoziati per la ristrutturazione dei loro prestiti sono lunghi e difficili. Ma le sue parole sono state viste anche come una critica poco velata ai numerosi prestiti concessi da Pechino ai paesi poveri, in particolare nel contesto delle “nuove vie della seta”, a condizioni talvolta astruse, con il rischio di rinchiudere l’istituzione nel terreno della rivalità geopolitica.

In un mondo sempre più geopoliticamente frammentato, Malpass non era probabilmente il miglior sostenitore della cooperazione internazionale. “Il multilateralismo si è spinto troppo in là, al punto da danneggiare gli Stati Uniti e l’economia globale”, ha dichiarato alla fine del 2017 a una conferenza del think tank Council on Foreign Relations quando era ancora sottosegretario al Tesoro. Ha inoltre espresso preoccupazione per “l’espansione delle strutture multilaterali, che stanno diventando sempre più invadenti”.

Dietro le dimissioni di Malpass c’è anche la questione del ruolo della Banca mondiale in un mondo in cui le crisi non sono mai state così numerose. L’istituzione deve sia rispondere alle crisi immediate della guerra in Ucraina e di Covid-19, sia preparare i Paesi poveri ed emergenti alla transizione climatica a lungo termine.

Malpass ha dichiarato di lasciare un gruppo “fondamentalmente solido, finanziariamente solido e ben posizionato per aumentare il suo impatto sullo sviluppo di fronte alle urgenti crisi globali”. Gli Stati Uniti proporranno un nuovo candidato per sostituirlo. Una regola non scritta assegna la guida della Banca Mondiale a un americano e del Fondo Monetario Internazionale a un europeo.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)