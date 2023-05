Come cambieranno gli stipendi dei vertici di Eni, Enel, Leonardo, Poste, Enav e Mps

Stretta del governo sugli stipendi dei top manager delle società controllate o partecipate dallo Stato che sono quotate in Borsa. Ecco che cosa prevede il decreto Lavoro

In un panorama che va da Enel a Eni, da Leonardo a Poste fino a Enav e Monte dei Paschi, la nuova regola chiede al ministero dell’Economia di «esercitare il diritto di voto» per assicurare che le politiche di remunerazione da applicare ai nuovi incarichi di vertice rispondano a tre obiettivi: «contenere i costi di gestione», «privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse» ed «escludere o comunque limitare i casi e l’entità» delle buonuscite da riconoscere in caso di dimissioni o fine mandato, sottolinea il Sole 24 Ore: “In sostanza, nell’ottica del ministero dell’Economia si tratta di una sorta di “moralizzazione” delle buste paga dei manager per cancellare o quanto meno limitare al minimo le prassi di compensi che oltre a essere ovviamente elevati sono blindati da componenti fisse scorrelate ai risultati effettivi ottenuti dall’azienda”.

Nel caso questa norma entri in vigore prima dell’8 maggio verrà applicata già a partire dalle prossime assemblee di Poste, Leonardo, Enel ed Eni già tutte convocate tra l’8 ed il 10 di maggio.

Sempre l’articolo 47, al primo comma, prevede poi – rimarca il quotidiano La Stampa – che i gettoni di presenza per la partecipazione alle attività di società che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione concorrono al calcolo del reddito che in base alla legge per i dirigenti pubblici non deve superare il tetto fissato a 240mila euro. La norma si applicata a tutte le amministrazioni comprese nell’elenco Istat che definisce i confini delle amministrazioni pubbliche e comprende tra le tante società come Rfi e Anas, la Rai e Cinecittà spa, il Gestore dei servizi energetici, la Sogin, e poi Enac, Sogei e Fintecna.

Ma la stretta è più rilevante per le quotate di Stato.

Ecco che cosa prevedono al momento le politiche di remunerazione di Eni, Enel, Leonardo, Poste Italiane, Enav e Mps.

REMUNERAZIONE ENEL

La politica per la remunerazione di Enel è definita in coerenza alle raccomandazioni contenute nel Codice italiano di Corporate Governance, ed ha lo scopo di attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società, allineando le relative retribuzioni agli standard di mercato, al fine di assicurare un adeguato livello di competitività sul mercato del lavoro.

Essa è stata predisposta dalla Società in modo tale da incentivare l’Amministratore Delegato/Direttore Generale (in relazione ai rispettivi rapporti) e i Dirigenti con responsabilità strategiche al perseguimento del successo sostenibile di Enel, che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli Azionisti, nonché in modo tale da allineare i loro interessi alla strategia aziendale, garantendo che la remunerazione stessa sia basata sui risultati effettivamente conseguiti dagli interessati e dal Gruppo nel suo insieme.

Tale politica è inoltre strutturata in modo da garantire un adeguato bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile, e – nell’ambito di quest’ultima – tra la variabile di breve e quelle di lungo periodo, al fine di assicurare un equilibrio tra le componenti stesse e l’adozione di comportamenti allineati alla performance sostenibile del Gruppo.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi, in conformità a quanto raccomandato dal Codice italiano di Corporate Governance, risulta legata alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti dai compiti loro attribuiti nel Consiglio di Amministrazione e nei Comitati consiliari; tale remunerazione, inoltre, non è legata al conseguimento di obiettivi di performance.

La politica è descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione Enel, previa istruttoria e su proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, la quale è a sua volta messa a disposizione del pubblico in conformità all’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, la prima sezione della suddetta relazione è sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea degli azionisti.

La relazione fornisce, inoltre, nella seconda sezione – sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea degli azionisti ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 – informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori, al Direttore Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai Sindaci effettivi.

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2023

QUI LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2022 DI ENEL

REMUNERAZIONI ENI

La Relazione approvata il 17 marzo 2022 dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione, in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regolamentari, definisce e illustra:

nella prima sezione, la descrizione della Politica per la remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, per l’intero mandato amministrativo 2020-2023, a seguito della sua approvazione da parte dell’assemblea del 13 maggio 2020 (voto vincolante), con voti favorevoli pari ad oltre il 95% dei partecipanti. La prima sezione descrive inoltre le finalità generali perseguite dalla Politica, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della stessa. La presente Relazione riporta pertanto il contenuto della primal sezione della Relazione 2020, aggiornato limitatamente alla descrizione delle attività svolte dal Comitato Remunerazione nel corso del 2021. Non essendo previsti cambiamenti alla Politica approvata per il triennio 2020-2023, la stessa non è stata sottoposta a votazione assembleare nel 2022.

nella seconda sezione, l’attuazione della Politica di competenza 2021 con informazioni sulla consuntivazione dei risultati, nonché, per gli Amministratori, i Sindaci, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, i Direttori Generali, e, in forma aggregata, per gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, i compensi maturati nell’esercizio 2021 e le partecipazioni detenute. La sezione riporta, infine, le informazioni relative all’attuazione 2021 del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

La Politica per la remunerazione descritta nella prima sezione della Relazione è stata predisposta in linea con le raccomandazioni in tema di remunerazione del Comitato per la Corporate Governance e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella versione del luglio 2018, in vigore al momento della sua definizione ed approvazione, e risulta inoltre sostanzialmente conforme ai Principi e raccomandazioni, del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020, cui Eni formalmente ha aderito in data 23 dicembre 2020.

Le due sezioni della Relazione sono introdotte dal Sommario che ha lo scopo di fornire al mercato e agli investitori un quadro di sintesi della Politica programmata per il mandato in corso, informazioni sulle strategie di Eni, informazioni di sostenibilità e sul pay for performance nonché sui risultati del voto espresso nelle ultime Assemblee annuali sulla Relazione sulla Remunerazione.

QUI LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ENI 2023-2026

REMUNERAZIONE LEONARDO