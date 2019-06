Come Amazon farà le scarpe a Fedex e Ups

Mentre l’azienda di Jeff Bezos impiega in media 3,2 giorni per consegnare un pacco dopo che un acquirente ha cliccato su “acquista”, per tutte le altre aziende di e-commerce, il tempo medio è di 6 giorni

Meno di un decennio dopo che Amazon è entrata nel settore della logistica, si è trasformata nella più grande realtà del settore. Proprio mentre il mondo cominciava a notare il colosso americano per il suo indiscusso ruolo nel settore dei libri, del cloud e dei generi alimentari, infatti, l’azienda di Jeff Bezos ha deciso di buttarsi a capofitto nel business più redditizio delle spedizioni fino a rivoluzionare un’industria da 35-40 miliardi di dollari l’anno negli Usa.

QUASI LA METÀ (48%) DEI PACCHI AMAZON SONO CONSEGNATI DALL’AZIENDA STESsa

Come riporta Axios, Amazon ha conquistato circa il 20% del mercato, superando quest’anno il servizio postale statunitense nella consegna dei pacchi, almeno secondo i dati della società di ricerca Rakuten Intelligence. In una serie di dati forniti proprio ad Axios e frutto di milioni di monitoraggi, i ricercatori hanno scoperto che quasi la metà (48%) dei pacchi Amazon sono consegnati dall’azienda stessa. Si tratta di un drastico cambiamento rispetto a due anni fa, quando il Servizio Postale consegnava oltre il 60% dei pacchi Amazon, contro appena il 15% circa eseguito in house.

L’E-COMMERCE È CIRCA UN TERZO DEL GIRO D’AFFARI COMPLESSIVO DEGLI USA

Nel 2018 il mercato statunitense totale dei pacchi è stato di circa 106 miliardi di dollari. Di questi, 35-40 miliardi di dollari, o circa un terzo, ha riguardato l’e-commerce, secondo David Vernon, analista di Bernstein In una dichiarazione ad Axios, Amazon ha però precisato: “I numeri non sono una rappresentazione accurata di come le spedizioni Amazon siano condivise tra Amazon e i nostri partner vettori”.

AMAZON CONSEGNA PIÙ VELOCE E A PREZZI PIÙ BASSI

Non solo. Amazon è anche più veloce dei concorrenti: mentre l’azienda di Jeff Bezos impiega in media 3,2 giorni per consegnare un pacco dopo che un acquirente ha cliccato su “acquista”, per tutte le altre aziende di e-commerce, il tempo medio è di 6 giorni, sottolinea ancora Rakuten. Amazon è in grado inoltre di spedire prodotti per circa due terzi delle tariffe di UPS e FedEx. “Stiamo ora parlando di un rivenditore che controllerà l’intero processo”, dalla produzione alla consegna, ha detto Mark Rosenbaum, professore all’Università della Carolina del Sud ad Axios.