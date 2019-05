Carige, tutti in ginocchio da Blackrock

Ecco tutti i dettagli su Carige-Blackrock con i commenti istituzionali, le analisi degli esperti e il parere dei sindacati.

Lunedì 6 maggio i commissari di Carige incontreranno i sindacati. Inoltre si riunirà il consiglio del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi (Fitd) sulla conversione del bond di Carige: l’accordo con Blackrock c’è (il prezzo è oggetto di trattativa, i tempi anticipati al 2020 per dare al fondo un’opzione di uscita), ma l’ultima parola spetta all’assemblea dello Schema dei Fitd – formato dalle grandi banche come Intesa Sanpaolo – fissata la settimana dopo.

Sono queste le prossime tappe per il salvataggio di Banca Carige. Ecco tutti i dettagli con i commenti istituzionali, le analisi degli esperti e il parere dei sindacati.

CHE COSA FARA’ FITD SU CARIGE

Il consiglio del Fondo, di fatto, avrà il compito di convocare l’assemblea per ottenere il via libera formale della banche al progetto di trasformazione del debito in capitale. L’intenzione del Fondo resterebbe quella di non assumere il controllo dell’istituto ligure, ma se possibile di rimanere al di sotto del 50% di Carige, come ha sottolineato qualche tempo fa il presidente di Fitd, Salvatore Maccarone. La conversione del Fondo interbancario è ovviamente uno dei tasselli chiave del salvataggio, in tandem con l’offerta di BlackRock, unico interlocutore rimasto: senza il fondo Usa, Carige colerebbe a picco di fatto. E si tratta evidentemente di un inedito assoluto: mai prima d’ora il colosso americano BlackRock è entrata in forze in un istituto di credito.

LE PAROLE DI TRIA SU CARIGE E BLACKROCK

A Roma spicca l’ottimismo del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha giudicato l’arrivo di Blackrock «un buon segnale» per la banca. In effetti nei giorni scorsi il piano presentato dal fondo di Larry Fink ha raccolto il favore di Banca d’Italia e venerdì 3 maggio anche l’ok del titolare del Tesoro, Tria: “L’interesse manifestato da un investitore istituzionale di standing internazionale come BlackRock, tra l’altro già presente nel capitale di altre banche italiane e supportato da un adeguato piano industriale, è un buon segnale in questa direzione e una garanzia per il rilancio della banca”, ha dichiarato Tria che ha aggiunto: “Ribadisco l’auspicio di una soluzione privata per Banca Carige”.

IL COMMENTO DI TOTI SU CARIGE E BLACKROCK

Positivo anche il commento dei vertici della Regione Liguria. Per il presidente della Regione Giovanni Toti. “il ministro si è pronunciato sull’ipotesi di un partner privato delle dimensioni e della credibilità di Blackrock, si tratta adesso di dare tutto il supporto ai commissari affinché il salvataggio della banca diventi concreto. La preoccupazione dei sindacati è assolutamente comprensibile, li ho incontrati e gli ho assicurato tutta l’attenzione degli enti locali”.

TEMPI E MODI DEL PARLAMENTO

D’altronde, il Parlamento ha convertito in legge il decreto di gennaio del governo che prevede una serie di misure di salvaguardia per l’istituto ligure commissariato, compresa l’eventuale ricapitalizzazione di Stato fino a 1 miliardo da realizzare «con la sottoscrizione di azioni dal Mef entro il 30 settembre».

L’ANALISI DEL SOLE SU CARIGE

“Le linee guida del salvataggio sono all’attenzione della Bce che giusto qualche tempo fa aveva prorogato al 17 maggio il termine ultimo per presentare delle offerte vincolanti per l’istituto. Quella proposta ora è agli atti e di fatto, abbinata alla conversione del bond in equity, materia quest’ultima del Fondo interbancario di tutela dei depositi, sembra essere l’unica soluzione plausibile per il futuro dell’istituto, oggi guidato dai commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener”, ha scritto oggi il Sole 24 Ore.

IL PIANO DI BLACKROCK PER CARIGE

Ma quali sono i contenuti del piano del gruppo Usa? I dettagli non sono ancora del tutto noti: “Fin qui è trapelato che il fondo, che raccoglie gli interessi di numerosi sottoscrittori i cui nomi sono ancora coperti dal più stretto riserbo, punta ad un aumento di capitale fino ai 400 milioni di euro. Il che farebbe levitare oltre i 700 milioni la ricapitalizzazione complessiva. Una cifra superiore di quasi 100 milioni rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali. Stando alle ultime indicazioni, sarebbero di intervenire in maniera drastica sui costi, con un taglio importante delle filiali, tanto da produrre fino a 2 mila esuberi su 4.300 dipendenti. Cifre, per ora smentite e contestate dai sindacati”, ha aggiunto il Sole.

LA POSIZIONE DELLA FABI DI SILEONI SU CARIGE E BLACKROCK

Ma che cosa pensano i sindacati? Il leader del sindacato autonomo Fabi, Lando Maria Sileoni, non ha mostrato preclusioni: “I fondi sono una presenza ormai consolidata nelle banche italiane. Non c’è nulla di male nei fondi, ma va detto che sono pericolosi quelli altamente speculativi. La nostra è un’apertura verso chi vuole acquistare Carige, intende salvaguardare i posti di lavoro e riconsegnare la banca al territorio. Chi subentrerà deve garantire una stabilità duratura per la nuova banca”, ha detto ieri: “Se un fondo investe in una banca, qualunque essa sia e ne fa macelleria sociale noi siamo contrari all’operazione. Nel salvataggio di Carige c’è la regia di Bankitalia e sono certo che questa istituzione non si farebbe carico della gestione di un’operazione sapendo di avere come interlocutore un fondo con un approccio chiaramente speculativo. Per noi la regia di Bankitalia è una garanzia”. Conclusione con un messaggio al fondo Usa: “Sanno che non possono presentarci un conto spropositato e che i nostri paletti sono il secco no ai licenziamenti, ma anche la salvaguardia della clientela perché senza clientela la banca non esiste”.