Fincantieri venderà la Fremm Spartaco Schergat all’Egitto? Fatti e rumors

Via libera della Cdp alla vendita di due navi militari di Fincantieri all’Egitto tra cui la Fremm Spartaco Schergat, Tutti i dettagli

Fincantieri studia la fornitura di due navi militari all’Egitto. L’operazione, soggetta ad un lungo iter autorizzativo, è pressoché definita per la parte finanziaria, come apprende Il Sole 24 Ore Radiocor, con un finanziamento export banca.

Il dossier è stato esaminato martedì dal cda di Cassa depositi e prestiti (controllata dal ministero dell’Economia e partecipata dalle fondazioni bancarie) per la concessione di una garanzia fino a 500 milioni con il coinvolgimento della controllata Sace, specializzata nelle assicurazioni internazionali. Nell’operazione sono coinvolte anche Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas e Santander.

“Fincantieri, interpellata, non commenta”, scrive Radiocor.

L’operazione di export banca per Cdp rientra nella missione istituzionale della holding presieduta da Giovanni Gorno Tempini ed è un punto qualificante del piano industriale firmato dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo.

Cdp attraverso la controllata Sace offre, attraverso questo strumento, un sostegno alle politiche di sviluppo del Paese in sinergia con il sistema bancario.

Secondo le indiscrezioni di Start, una delle Fremm in ballo nell’operazione sarebbe Spartaco Schergat.

Lo scorso 29 gennaio, nello stabilimento di Riva Trigoso del cantiere integrato navale militare si è tenuta la “cerimonia di varo della fregata “Spartaco Schergat”, nona di una serie di 10 unità Fremm–Fregate Europee Multi Missione, commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di Occar, l’organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti”, come si legge in un comunicato di Fincantieri (in fondo tutto il testo).

Non mancano i subbugli in ambienti della Marina militare per questa decisione che ha avuto il via libera politico della presidenza del Consiglio.

Ci sarà una contropartita per la Marina visto che la Fremm ora sfuma?

Fincantieri sabato scorso ha varato nei cantieri di Riva Riva Trigoso, a Genova, l’ultima fregata della classe Fremm, prevista dalla commessa di dieci unita’ alla Marina militare italiana.

Nel corso della cerimonia, il presidente dell’azienda italiana della cantieristica, controllata Cdp, Giampiero Massolo, ha dichiarato, in riferimento alla fregata Fremm che è il prodotto di un progetto italo-francese, “consegniamo al Paese uno strumento innovativo, simbolo di sviluppo tecnologico, altissima competenza e versatilità operativa”.

COMUNICATO FINCANTIERI DEL 29 GENNAIO 2019

Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Riva Trigoso del cantiere integrato navale militare, la cerimonia di varo della fregata “Spartaco Schergat”, nona di una serie di 10 unità FREMM – Fregate Europee Multi Missione, commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l’organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.

Madrina del varo è stata la signora Anna Rosa Aonzo Grillo, figlia della Medaglia d’oro al Valor Militare Giuseppe Aonzo.

A fare gli onori di casa il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, che hanno accolto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. di Squadra Valter Girardelli, oltre a numerose autorità civili e religiose.

A seguito del varo, l’unità proseguirà le attività di allestimento presso lo stabilimento di Muggiano, a La Spezia, e sarà consegnata nel 2020. Nave “Spartaco Schergat” sarà caratterizzata, come le altre, da un’elevata flessibilità d’impiego e avrà la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Potrà raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità massima di personale trasportato pari a 200 persone.

Il programma FREMM, che rappresenta lo stato dell’arte della difesa italiana ed europea, nasce dall’esigenza di rinnovamento della linea delle unità della Marina Militare della classe Lupo (già radiate) e Maestrale (alcune già in disarmo e le rimanenti prossime al raggiungimento del limite di vita operativo), costruite da Fincantieri negli anni Settanta.

Nel corso del 2013 sono state consegnate “Carlo Bergamini” e “Virginio Fasan”, nel 2014 “Carlo Margottini”, nel 2015 “Carabiniere”, nel 2016 “Alpino”, nel 2017 “Luigi Rizzo” e nel 2018 “Federico Martinengo”. Con l’esercizio dell’opzione, nell’aprile 2015, per la costruzione della nona e della decima unità, la cui consegna è prevista dopo il 2020, si è data completa attuazione al programma italiano. L’iniziativa vede la partecipazione in qualità di prime contractor per l’Italia di Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) e per la Francia di Armaris (Naval Group + Thales).

Questa cooperazione ha capitalizzato l’esperienza positiva del precedente programma italo-francese “Orizzonte” che ha portato alla realizzazione di due cacciatorpediniere per la Marina italiana, l’“Andrea Doria” e il “Caio Duilio”.

2° Capo Palombaro Spartaco SCHERGAT – Medaglia d’oro al Valor Militare

Nacque a Capodistria (Pola) il 12 luglio 1920. Volontario nella Regia Marina dal marzo 1940, ed assegnato alla categoria Palombari, al termine del corso sostenuto presso la Scuola C.R.E.M. di San Bartolomeo (La Spezia) e brevettato palombaro, a domanda, entrò nella 1^ Squadriglia M.A.S. (successivamente – giugno 1941 – denominata 10^ Flottiglia M.A.S.) quale Operatore dei mezzi speciali d’assalto.

Partecipò alle missioni di forzamento di Gibilterra del maggio e del settembre 1941 e all’impresa di Alessandria dell’alba del 19 dicembre dello stesso anno quando, 2° operatore del “maiale” condotto dal Capitano G.N. Antonio Marceglia (a cui è intitolata la Fremm n. 8), portò il carico di esplosivo sotto la corazzata inglese Queen Elizabeth che, per lo scoppio della carica, affondò in porto rimanendo a lungo fuori dal conflitto per i danni riportati.

Fatto prigioniero e condotto nel campo inglese n. 321 in Palestina, nell’ottobre 1944 rientrò in Patria partecipando alla guerra di liberazione nel Gruppo Mezzi d’Assalto. Congedato nel novembre 1945, fu iscritto nel Ruolo d’Onore nel grado di 2° Capo.