L’ideologia di Xi Jinping sta danneggiando l’economia della Cina? Report Wsj

Molti economisti prevedono una crescita economica più bassa per la Cina, dovuta in parte all’autoritarismo del presidente Xi Jinping. L’approfondimento del Wall Street Journal

Due anni fa Xi Jinping ha definito piani ambiziosi per espandere la ricchezza della Cina e raddoppiare le dimensioni dell’economia nazionale entro il 2035.

Secondo le stime dei funzionari coinvolti nella definizione delle politiche, l’economia cinese dovrebbe crescere in media di quasi il 5% all’anno per 15 anni. Molti economisti, sia all’interno che all’esterno della Cina, ritengono che il 5% non sia raggiungibile, non solo per quest’anno, ma anche a lungo termine.

Una sfida importante è rappresentata dall’agenda politica di Xi. Da quando è salito al potere nel 2012, Xi ha messo al centro della sua politica la rettitudine ideologica, la sicurezza nazionale e il controllo del Partito Comunista. E ha insistito su un maggiore controllo statale sull’economia, un approccio che secondo molti economisti è andato a scapito del dinamico settore privato che ha spinto la straordinaria crescita cinese.

Gli economisti del settore privato, la Banca Mondiale e altre istituzioni si aspettano che la crescita della Cina rimbalzi a circa il 4,5% l’anno prossimo, dopo una stima del 3% o giù di lì nel 2022, supponendo che Pechino alla fine allenti la sua politica di zero-Covid. Molti economisti prevedono che la crescita rimarrà più debole rispetto a prima della pandemia, in parte a causa della contrazione della forza lavoro e dell’aumento del debito – scrive il WSJ.

Gran parte del recente rallentamento della crescita del PIL cinese è riconducibile alle severe politiche di contenimento del Covid. L’insistenza di Xi sulla chiusura delle aziende anche in caso di focolai minori ha rafforzato la sua convinzione che il sistema di controllo centralizzato cinese sia migliore di quello occidentale e ha mantenuto basso il numero di casi segnalati. Ha anche tenuto chiuse le aziende e fatto aumentare la disoccupazione giovanile.

Xi sembra ora intenzionato a prolungare il suo mandato di leader della nazione per altri cinque anni durante il congresso del Partito Comunista che si terrà questa settimana, contravvenendo al recente orientamento di farsi da parte dopo dieci anni. E non mostra segni di voler cambiare rotta sulle sue priorità. Nel discorso di apertura del congresso del partito, Xi ha difeso la sua politica di zero Covid, affermando che ha “protetto la vita e la salute delle persone nella misura più ampia possibile”.

Lunedì, la Cina ha bruscamente ritardato la pubblicazione dei dati sul prodotto interno lordo del terzo trimestre, inizialmente previsti per martedì, senza fornire alcuna motivazione.

Una preoccupazione economica a lungo termine è che Xi abbia dato priorità alle imprese statali, comprimendo le aziende private – un’importante inversione di rotta rispetto alla traiettoria della Cina da quando l’ex leader Deng Xiaoping ha inaugurato un periodo di “riforma e apertura” nel 1978.

Ha sfruttato i poteri dello Stato per neutralizzare i potenti magnati del settore privato. In un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti, ha intensificato gli sforzi per ridurre la dipendenza della Cina dalla tecnologia straniera e ha indirizzato più capitali verso settori che Pechino considera strategicamente importanti, come i semiconduttori e l’intelligenza artificiale.

Questo cambiamento sta contribuendo al rallentamento della produttività e della crescita dei salari, alla debolezza dei mercati finanziari cinesi e alla crescente riluttanza delle aziende occidentali a investire nel Paese.

Un nuovo studio dell’Atlantic Council’s GeoEconomics Center, un think tank di Washington, e del Rhodium Group, una partnership di ricerca economica con sede a New York, prevede che la Cina faticherà a mantenere una crescita superiore al 3% annuo entro la metà di questo decennio, a meno che il governo non apporti modifiche per superare la contrazione della popolazione e la debolezza della produttività.

“Abbiamo assistito a un graduale affievolimento dell’entusiasmo per le riforme economiche basate sul mercato”, ha dichiarato Helge Berger, capo missione del Fondo Monetario Internazionale per la Cina. “Il potenziale di crescita della Cina potrebbe essere sostanzialmente inferiore a quello a cui siamo abituati”.

Alcuni segnali indicano problemi per il potenziale di crescita del Paese. Un’analisi del FMI stima che la crescita della produttività sia stata in media solo dello 0,6% nella maggior parte dell’ultimo decennio sotto la guida di Xi. Si tratta di un netto calo rispetto alla media del 3,5% dei cinque anni precedenti.

Il FMI stima che la produttività delle imprese statali sia solo l’80% circa di quella delle imprese private, e di solito sono meno redditizie. La PetroChina Co. di proprietà statale, che contribuisce agli sforzi della Cina per ridurre la dipendenza energetica dall’estero, ha più di 400.000 dipendenti, sei volte di più della Exxon Mobil Corp.

In base al rendimento delle attività, l’azienda texana è circa tre volte più redditizia di PetroChina, con più del doppio delle entrate per ogni lavoratore a tempo pieno.

Secondo le proiezioni del FMI, una forte spinta al rinnovamento del settore statale, con misure volte a garantire condizioni di parità per le imprese private, potrebbe più che raddoppiare la crescita annuale della produttività in Cina, portandola a circa l’1,4%.

L’approccio politico di Xi ha indispettito alcuni alti dirigenti cinesi che ritengono che il Paese debba continuare a percorrere la strada tracciata da Deng, secondo i funzionari coinvolti nella definizione delle politiche. Il numero due di Xi, Li Keqiang, in quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno da premier, è sembrato a volte cogliere le preoccupazioni all’interno dei ranghi del partito per la crescita vacillante.

Poco dopo che i leader del partito si sono riuniti nella città balneare di Beidaihe in agosto, Li ha fatto un viaggio a Shenzhen, la culla della trasformazione economica della Cina. In un gesto simbolico, ha deposto una corona di fiori presso una grande statua di Deng.

Secondo un video ampiamente diffuso sui social media cinesi, Li ha detto a una folla acclamante: “La riforma e l’apertura devono andare avanti”. Li ha paragonato il processo di liberalizzazione dell’economia cinese a “una scia di sangue”.

Il video è stato successivamente eliminato dalla censura di Pechino.

Xi aveva segnalato un approccio diverso al momento del suo insediamento nel 2012. Desideroso di aumentare gli standard di vita come parte del suo “Sogno cinese” per il ringiovanimento nazionale, ha chiesto che le aziende statali operino più come imprese commerciali, che le città e le province rivedano le loro finanze e che il governo promuova l’imprenditorialità.

Con il passare del tempo, Xi ha iniziato a diffidare delle forze di mercato e del modo in cui potevano minacciare la stabilità politica, soprattutto dopo le turbolenze del mercato azionario nel 2015, dicono persone che conoscono il suo pensiero.

Xi è diventato anche più vigile sulle potenziali minacce alla supremazia del Partito Comunista da parte di magnati del settore privato come Jack Ma, cofondatore di Alibaba Group Holding Ltd., e sulla posizione sempre più dura degli Stati Uniti nei confronti della Cina.

I cambiamenti orientati al mercato hanno lasciato il posto a iniziative volte a rafforzare il controllo del Partito e a rendere la Cina, secondo le parole di Xi, una “moderna potenza socialista”.

Le politiche statali miravano a ridurre la dipendenza della Cina dalle importazioni occidentali, a trasformare il Paese in un leader nelle nuove tecnologie, a ripulire il sistema finanziario dal debito e a ridistribuire la ricchezza.

Pechino ha elargito sussidi alle industrie favorite e ha incoraggiato le imprese statali a fondersi per diventare più potenti. Nel 2018, le attività totali delle aziende statali erano valutate al 194% del prodotto interno lordo cinese, un valore superiore a quello dei primi anni 2000 e di diversi ordini di grandezza rispetto a qualsiasi altro Paese, secondo il FMI.

Grazie al sostegno dello Stato, le imprese statali cinesi hanno ottenuto prestiti a tassi di interesse più bassi. Secondo il rapporto del Rhodium-Atlantic Council, oggi rappresentano oltre il 90% delle emissioni obbligazionarie in Cina.

Gli sforzi per contenere la speculazione edilizia e impedire che la bolla immobiliare si ingigantisse hanno portato gli sviluppatori immobiliari statali ad accaparrarsi quote di mercato a scapito di quelli privati.

Pechino ha anche lanciato un giro di vite quasi totale sui giganti tecnologici privati, visti come una sfida al governo autoritario di Xi, soprattutto nei settori che si avventurano nel dominio ideologico del partito, come le lezioni private e l’intrattenimento.

Un imprenditore che ha conseguito un dottorato in tecnologia dell’istruzione negli Stati Uniti ha trascorso più di un decennio a costruire una piattaforma di apprendimento della lingua inglese in Cina che serve più di 15 milioni di studenti. L’anno scorso ha lasciato l’azienda dopo che il numero dei suoi clienti è calato dell’80% a causa del giro di vite di Pechino sulle aziende di istruzione private, che Xi temeva costassero troppo ai genitori e diventassero di fatto un sistema di istruzione alternativo.

“È come se avessi cresciuto un bambino per 15 anni e all’improvviso fosse sparito”, ha detto l’imprenditore. Da allora ha iniziato a fare ricerca in un laboratorio finanziato dal governo nel campo della biologia computazionale, una priorità strategica per la Cina. Sta valutando la possibilità di tornare negli Stati Uniti.

Un altro imprenditore, Rock Sun, ha dichiarato di aver lasciato la Cina durante l’estate dopo che il governo ha vietato le transazioni legate alle criptovalute. Pechino temeva che le valute digitali decentralizzate e anonime potessero minare il controllo statale sul sistema finanziario.

Sun, che ha lavorato per anni in aziende tecnologiche e di criptovalute a Pechino, ha detto che gli investitori di criptovalute avevano inizialmente accolto con favore la guida del governo per aiutare a mettere ordine nel settore. Dopo che le azioni di Pechino lo hanno spazzato via, è partito per Singapore, dove le criptovalute sono regolamentate ma consentite.

La Cina è ora leader mondiale in alcuni settori sostenuti da Pechino, tra cui i veicoli elettrici. Le aziende che hanno beneficiato del sostegno statale, tra cui Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. e SenseTime Group Inc. sono all’avanguardia in campi come la sorveglianza e l’intelligenza artificiale.

Gli investitori di capitale di rischio hanno investito 129 miliardi di dollari nelle startup cinesi nel 2021, superando il precedente massimo di circa 115 miliardi di dollari del 2018, con la maggior parte del denaro destinato a priorità approvate dal partito come i semiconduttori e la tecnologia dell’informazione.

Lo scorso anno il reddito nazionale pro capite della Cina ha raggiunto i 12.556 dollari. Ciò lo avvicina alla soglia di 13.205 dollari che la Banca Mondiale classifica come il minimo per un Paese ad “alto reddito”, un obiettivo che Pechino persegue da tempo. L’anno scorso il PIL pro capite della Cina era pari al 18% di quello degli Stati Uniti, rispetto al 12% del 2012.

Scott Rozelle, economista che dirige il programma di educazione rurale dell’Università di Stanford e co-autore di “Invisible China”, ha affermato che la Cina potrebbe ritrovarsi nella “trappola del reddito medio” – in cui la crescita di un Paese ristagna prima di diventare ricco – a meno che non cambi radicalmente le priorità per investire nel capitale umano.

L’autore ha rilevato che nel 2020 solo il 34% della forza lavoro cinese avrà un’istruzione scolastica superiore, un tasso inferiore a quello di altri Paesi a reddito medio come Messico, Argentina e Turchia. Tra le principali economie di mercato del mondo, il tasso di scolarizzazione è in media dell’82%.

“La Cina non è riuscita a investire nel suo popolo”, ha dichiarato.

Dopo gli sforzi di Xi per rendere la Cina meno dipendente dalle tecnologie straniere, il Paese è ora in grado di produrre circa il 26% dei semiconduttori di cui ha bisogno, rispetto al 13% del 2017, secondo Handel Jones, amministratore delegato della società di consulenza International Business Strategies.

Si tratta di chip meno complicati. Nonostante i miliardi di dollari investiti negli ultimi 10 anni, la Cina non è riuscita a produrre in massa chip di fascia alta, fondamentali per le economie moderne e attualmente dominati dai produttori di chip di Taiwan, Corea del Sud e Stati Uniti.

Una spinta guidata dallo Stato per sviluppare il primo jet commerciale cinese di grandi dimensioni, il C919, ha mostrato progressi limitati dopo un decennio di investimenti. L’aereo ha recentemente superato una serie di ostacoli normativi per iniziare a trasportare passeggeri, ma gli esperti del settore affermano che sono ancora lontani anni dal servizio commerciale.

Arthur Kroeber, socio fondatore della società di ricerca Gavekal Dragonomics, che ha scritto molto sull’economia cinese, ha dichiarato di essere sempre più negativo sulle prospettive della Cina, visti i limitati benefici della sua politica industriale incentrata sulla tecnologia.

“La strategia dichiarata può dare impulso ad alcuni settori come i semiconduttori e i veicoli elettrici, ma non è sufficiente a creare una crescita della produttività a livello economico”, ha affermato.

L’aumento dei controlli normativi sugli investimenti esteri, per motivi di sicurezza nazionale, ha portato un numero maggiore di multinazionali a lasciare la Cina o a pianificare un disinvestimento. Nonostante i dati governativi mostrino il persistere di forti flussi di investimenti esteri in Cina, lo studio del Rhodium-Atlantic Council rileva che gli investimenti diretti esteri come quota del PIL cinese sono diminuiti costantemente, scendendo al 21% l’anno scorso da quasi il 30% di un decennio prima.

Un sondaggio pubblicato ad agosto dal Business Council USA-Cina su 117 aziende americane che operano in Cina ha mostrato che l’ottimismo delle imprese ha raggiunto i minimi storici. Secondo il sondaggio, circa l’8% delle aziende intervistate ha spostato parti della propria catena di approvvigionamento dalla Cina agli Stati Uniti, mentre un altro 16% ha trasferito alcune operazioni in altri Paesi.

Xi ha ritirato alcune delle sue politiche che hanno allontanato la Cina dall’economia di mercato, tra cui la campagna “prosperità comune” che invitava gli imprenditori a condividere le loro fortune. Xi ha detto ai funzionari che l’obiettivo a breve termine è quello di “rendere la torta più grande” e poi dividerla in modo più equo, secondo quanto riferito da funzionari informati sulle osservazioni.

“Molte persone non sono sicure che lo sviluppo economico continuerà a essere il compito centrale del partito”, ha dichiarato Mao Zhenhua, presidente e fondatore dell’agenzia di rating China Chengxin Credit Co, in occasione di un forum economico tenutosi a Pechino a giugno, secondo una trascrizione. “È necessaria una correzione di rotta per riportare l’economia sulla strada giusta”.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)