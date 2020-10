Tele Casalino, Ricciardi star e il libbberismo

Fatti, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

TELE CASALINO

Nessuna domanda dei giornalisti al presidente del Consiglio in conferenza stampa per approfondire e spiegare quello che c'è o non c'è nel Dpcm (oggetto della conferenza stampa), ma Mes, bla bla crescita, coinvolgimento opposizioni, focolaio Camera e ferie natalizie. Gulp! — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 18, 2020

DUBBIO Ma alcune domande (come ad esempio quella sul Mes) erano state anticipate in privato a Palazzo Chigi? Pareva che Conte leggesse, a volte, mentre rispondeva (specie sul Mes) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 18, 2020

TELE FANTOZZI

Continua la serie fracchiana "Come è umano lei…" Titolo Repubblica: "Il nuovo Conte nemico del lockdown. "Non voglio sentirlo nominare"". — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 19, 2020

SINTONIE ISTITUZIONALI

BALLETTI VIRALI "Dipartimenti di prevenzione: il governo sostiene che le Regioni non abbiano fatto abbastanza. Le Regioni accusano l’esecutivo di non aver offerto gli strumenti necessari, lasciando procedure troppo farraginose per l’assunzione di personale" (fonte: Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 19, 2020

NEWS GOVERNATIVE

PALESTRE INSICURE (dice Conte come se niente fosse) Palestre: secondo il Comitato tecnico scientifico (Cts) non hanno protocolli abbastanza sicuri. «Ma se tra una settimana non saranno considerati sicuri – spiega il premier in conferenza stampa – dovranno fermarsi» (fonte: Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 19, 2020

TRA SCIENZA E VATICINII "C’è la prospettiva di una terza ondata" "Ad alto rischio ora ci sono Milano e Napoli ma anche Roma, tra un po’, potrebbe essere nella stessa situazione" (Walter Ricciardi, membro italiano del board Oms e consulente del ministro della Salute, Speranza) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 19, 2020

IL BANCHIERE LIBERISTA MA ANCHE UN PO’ STATALISTA…