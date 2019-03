Prefetti e magistrati, ecco nomine e spostamenti

L’articolo del giornale on line Zerozeronews diretto da Gianfranco D’Anna, sulle nomine in corso di prefetti e magistrati

Tempi supplementari per la scelta dei nuovi Prefetti di Roma e Napoli. Fra le ipotesi anche quella della valutazione di curriculum meno a ridosso della pensione, oltre a quelli delle autorevoli candidature finora emerse: quella dell’attuale capo del Dipartimento per l’immigrazione Gerarda Pantalone per la Capitale e di Antonella De Miro per il capoluogo Campano.

Confermando le anticipazioni il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha intanto deliberato 28 fra nomine e avvicendamenti di Prefetti:

Mario PAPA è destinato a svolgere le funzioni di Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Giuliana PERROTTA da Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse

Giovanna Stefania CAGLIOSTRO da Potenza a Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Marcello CARDONA Dirigente Generale di P.S.è nominato Prefetto di Lodi

Alberto INTINI Dirigente generale di P.S è nominato Prefetto di Imperia

Liliana BACCARI da Lecco è destinata a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione

Darco PELLOS da Prefetto di Trapani a Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Annunziato VARDE’ da Brescia a Prefetto di Potenza

Attilio VISCONTI da Pavia a Prefetto di Brescia

Silvana TIZZANO da Imperia a Prefetto di Pavia

Donato Giovanni CAFAGNA da Taranto a Prefetto di Verona

Antonella BELLOMO da Matera a Prefetto di Taranto

Umberto GUIDATO da Vicenza a Prefetto di Brindisi

Patrizia PALMISANI da Lodi a Prefetto di Monza e della Brianza

Maria Luisa D’ALESSANDRO da Fermo a Prefetto di Sassari

Vittorio LAPOLLA è nominato Prefetto di Pesaro e Urbino

Giuseppina SCADUTO è nominata Prefetto di Enna

Pietro SIGNORIELLO è nominato Prefetto di Vicenza

Anna Aida BRUZZESE è nominata Prefetto di Nuoro

Vincenza FILIPPI è nominata Prefetto di Fermo

Paola SPENA é nominata Prefetto di Sondrio

Tommaso RICCIARDI è nominato di Trapani

Demetrio MARTINO è nominato Prefetto di Matera

Michele FORMIGLIO è nominato prefetto Prefetto di Lecco

Giancarlo DI VINCENZO nominato Prefetto e viene collocato a disposizione

Fabio MARSILIO è nominato Prefetto e collocato fuori ruolo presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Francesco ZITO nominato Prefetto, rimane in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vito Danilo. GAGLIARDI Dirigente Generale di P.S., è nominato con l’incarico di Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia

CSM

Designazioni e reintegri anche al Consiglio Superiore della Magistratura dove la Terza Commissione competente per i trasferimenti e i collocamenti fuori ruolo ha proposto il ricollocamento presso la Corte di Cassazione di Giuseppe Corasaniti, che ha svolto la funzione di Capo Dipartimento affari di giustizia presso il Ministero, nel ruolo di sostituto Procuratore Generale che aveva precedentemente occupato.

La Quinta Commissione per il Conferimento degli incarichi ha proposto per la Presidenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze

Maria Giuseppa D’Amico (5 voti);

Simonetta Liscio (1 voto).

Presidenza Sezione del Tribunale di Caltagirone

Giuseppe Tigano (all’unanimità).

Articolo pubblicato su zerozeronews.it