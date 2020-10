Luigi Di Maio iscrive Papa Francesco al Movimento 5 Stelle

Fatti, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start



GLI SVOLAZZI DI LUIGI DI MAIO

NO COMMENT "L'enciclica di Papa Francesco "Fratres Omnes", spiega Di Maio, è una road map preziosa per la "via mediana" dell'Italia in politica estera. Ma è anche un assist a una nuova fase politica di una parte del Movimento, che dice addio al dna populista". (fonte: Formiche) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 16, 2020

Incipit articolo di Formiche di Paolo Messa (top manager Leonardo) ripubblicato da Dagospia: “Un dialogo all’evento di Formiche “Laudata Economia” con padre Antonio Spadaro conferma la svolta di Luigi Di Maio. L’enciclica di papa Francesco “Fratres Omnes”, spiega il ministro degli Esteri, è una road map preziosa per la “via mediana” dell’Italia in politica estera e il suo soft power nel Mediterraneo. Ma in fondo è anche un assist a una nuova fase politica di una parte del Movimento, che dice addio una volta per tutte al dna populista. Sono lontani i tempi dei non expedit del Movimento Cinque Stelle verso la Chiesa e il Vaticano. Di sicuro lo sono per Luigi Di Maio. Ex capo politico, ministro degli Esteri da più di un anno, il giovane di Pomigliano d’Arco con i Sacri Palazzi ci parla, si incontra, e soprattutto si intende alla grande”.

DI MAIO IL FRULLATORE DI DOSSIER "Vorrei tanto ritirare i soldati dall’Afghanistan, che è stata una guerra ingiusta. Ma avere lì i nostri militari contribuisce alla credibilità internazionale che ci ha consentito di ottenere il Recovery fund" (Luigi Di Maio, fonte: Repubblica) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

SCAZZI VIRALI

COMUNI INTASATI "Le istituzioni locali hanno la possibilità di una risposta adeguata. I mobility manager, che dovrebbero esserci in ogni città e hanno a disposizione tutti i dati, devono elaborare mappe per linee, fasce orarie e aree" (Sergio Iavicoli, Inail e Cts) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 16, 2020

FALLIMENTO "Le Asl non sono più in grado di tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus non sta funzionando. Né manualmente, con le interviste ai positivi al virus sui loro contatti, né tecnologicamente, con l’app Immuni", ha detto Ricciardi (Oms-Salute). — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

MUNICIPALIZZATE REDARGUITE "Sui trasporti pubblici locali il Cts aveva dato indicazioni precise su come procedere ad aprile e a fine agosto" (Sergio Iavicoli, Inail e componente del Comitato tecnico scientifico) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 16, 2020

OPPOSTE VISIONI

CRISANTI DIXIT "Non è giusto dare la colpa al solo comportamento degli italiani, che sono vittime di quello che sta accadendo" (Andrea Crisanti). — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

LA SENTENZA DEL CORSERA "I dati sulle mascherine raccontano tre storie sulla condizione degli italiani di fronte al virus. La prima riguarda gli errori commessi: non quelli eventuali del governo o della politica locale, ma dei cittadini stessi" (Federico Fubini) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

MON AMOUR

ARCURI Myrta Merlino da giorni a L'Aria che Tira su La7 ripetutamente chiede e si chiede: "Come mai l'Italia non si è organizzata a prevenire gli effetti della seconda fase della pandemia? Perché è successo questo?". Ma chissà perché non lo chiede al commissario Arcuri. Chissà. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 16, 2020

COMMISSARIO ALLE POLEMICHE «Giovedì ho chiesto alle Regioni di sapere dove sono i 1.660 ventilatori che non risultano in questo momento in funzione. Per ora mi hanno risposto solo in 3», dice il commissario Domenico Arcuri. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

GOVERNO IN AZIONE

AGENDA FRANCESCHINI "La chiusura delle attività si tradurrà in un “coprifuoco”: significherebbe vietare la possibilità di uscire di casa dopo le 22 o le 23, a meno che non si tratti di ragioni di lavoro. C’è chi lo chiede, ad esempio Franceschini". (Fonte: Repubblica) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

QUI LEGA

GIORGETTI & SOSPETTI "Ogni mossa di Giorgetti è guardata con sospetto da chi nel Carroccio non vuole «morire democristiano». Persino il pollice in su rivolto al ministro Amendola durante il dibattito alla Camera sul Recovery plan è stato annotato" (Corsera). — Michele Arnese (@Michele_Arnese) October 17, 2020

