La plastica sta intossicando l’India

Nonostante gli 1,4 miliardi di indiani consumino una quantità di plastica pro capite (11 kg all’anno) notevolmente inferiore a quella dell’Europa (65 kg all’anno) o degli Stati Uniti (109 kg all’anno), il Paese sta diventando una pattumiera a cielo aperto, con pesanti ripercussioni per l’uomo, gli animali e la terra. L’articolo di Le Monde

Si staglia all’orizzonte come una montagna proprio nel cuore della capitale indiana. Ma quando ci si avvicina, rivela gradualmente i suoi contorni spaventosi e la sua puzza di putrefazione. La discarica a cielo aperto di Okhla, situata a sud di Nuova Delhi, è uno dei tre enormi cumuli di rifiuti della megalopoli di oltre 20 milioni di abitanti. Ogni giorno producono circa 12.000 tonnellate di rifiuti di cui Nuova Delhi non sa che farsene, a causa della mancanza di infrastrutture moderne per trattarli. Scrive Le Monde.

Nel dicembre 2022, la montagna di rifiuti era alta fino a 45 metri. Migliaia di sacchetti di plastica appassiti si accumulano qui. Si possono scorgere oggetti di uso quotidiano spiaggiati qua e là. Un’infradito con la suola consumata, una camera d’aria di bicicletta strappata o un soffione da doccia verde e stanco. Su queste colline apocalittiche, i cani vagano nel caldo soffocante in cerca di cibo, osservati dagli avvoltoi che volteggiano nel cielo.

L’India produce quasi 4 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno. Secondo i dati, tra il 40% e il 70% di questi rifiuti non vengono riciclati. La maggior parte di questi rifiuti proviene dalla plastica monouso. Si trovano ai bordi delle strade, nei fiumi e negli oceani, intasano le tubature e si accumulano in discariche come quella di Okhla.

Le conseguenze per l’ambiente e la salute sono drammatiche. In estate, le discariche prendono regolarmente fuoco per l’effetto combinato del gas metano e del caldo torrido. I fumi tossici aggravano l’inquinamento atmosferico, già tra i più alti al mondo, e avvelenano ulteriormente i residenti locali. I cani e le mucche che popolano le città e le campagne indiane divorano quotidianamente la plastica.

La plastica finisce nello stomaco delle mucche…

“Se solo sapeste quanta plastica ingeriscono le mucche”, esclama Pramod, che gestisce un mini-market a Nuova Delhi. “La gente butta via le bucce di frutta e verdura in sacchetti di politene e gli animali affamati non sanno come aprirli e finiscono con questa plastica nello stomaco”, continua il negoziante innovatore, che da tempo è passato ai sacchetti di stoffa. Le mucche, per quanto venerate, possono ritrovarsi con decine di chili di polietilene nello stomaco.

“Nelle strade di Bombay, i cani lo vomitano”, dice Afroz Shah, un avvocato impegnato nella lotta contro questo materiale e che organizza regolarmente la pulizia delle spiagge della capitale finanziaria indiana sul Mar Arabico. Il litorale della “città dei sogni” è una vera e propria pattumiera. Ogni giorno, le maree portano via tutta la plastica che il mare contiene. Si stima che Bombay scarichi nelle acque costiere circa 2.200 milioni di litri di rifiuti al giorno. I 7.000 chilometri di costa dell’India sono disseminati di rifiuti. “Abbiamo perso le nostre spiagge, i nostri fiumi e anche i nostri laghi”, lamenta Shah.

Gli 1,4 miliardi di indiani consumano comunque una quantità di plastica pro capite (11 kg all’anno) notevolmente inferiore a quella dell’Europa (65 kg all’anno) o degli Stati Uniti (109 kg all’anno). Ma la gestione dei rifiuti è inefficiente e la maggior parte del riciclaggio viene effettuata dal settore informale. Gli addetti alla raccolta dei rifiuti selezionano i rifiuti domestici a mani nude. Nell’elegante quartiere di Defence Colony, nel sud della capitale, Rafik Miya rovista nei cassonetti per separare i vasetti di yogurt e altre plastiche spesse dai sacchetti più sottili. “Le bottiglie e i vasetti possono essere venduti per il riciclaggio, ma non i sacchetti di politene”, che vengono inviati alla discarica di Okhla, conferma il giovane, che ha appena 17 anni.

Da quasi un anno, questi sacchetti monouso stanno diventando sempre più rari. Il 1° luglio 2022, il governo ha vietato la produzione, l’importazione e la vendita di plastica monouso, come cannucce, bicchieri e confezioni di pacchetti di sigarette. Solo i sacchetti di plastica più sottili saranno vietati, mentre tutti gli altri rimarranno esenti per il momento. I trasgressori rischiano una multa massima di 100.000 rupie (circa 1.130 euro) o cinque anni di reclusione. L’India ha anche introdotto una norma che rende i produttori responsabili della raccolta e del riciclaggio della plastica al termine della sua vita utile.

..e distrugge la natura

L’obiettivo del Paese era di essere libero dalla plastica entro la fine del 2022, ma le abitudini sono dure a morire. In passato, metà delle regioni indiane aveva già cercato di imporre questo tipo di regolamentazione, con successi alterni: “I sacchetti di plastica più sottili sono stati vietati ed è una buona cosa, ma non ho altra scelta che continuare a usarli”, ammette Chandar Paswan, un venditore di verdure di strada.

Il divieto, applicato rigorosamente nei primi mesi, è ora meno rispettato di prima. “La plastica è tornata perché i clienti non vengono con i loro sacchetti di stoffa, anche se i funzionari comunali li avevano distribuiti nel luglio 2022”, lamenta Chandar Paswan. Nonostante il divieto, ha finito per acquistare sacchetti di plastica economici e molto sottili per paura che gli acquirenti indisciplinati comprino dalla concorrenza.

“La plastica in quanto tale non è un problema. Il problema è l’inquinamento che genera; una volta gettata nella natura, è un killer”, afferma Afroz Shah. Per il sociologo Anand Teltumbde, la pratica di gettare i rifiuti nella natura è intrinsecamente legata al sistema delle caste. È un modo per affermare la propria superiorità rispetto ai dalit, un tempo conosciuti come intoccabili, che, secondo la gerarchia delle caste, sono responsabili della pulizia degli spazi pubblici. “Un divieto da solo non cambierà il comportamento”, ammette Anoop Srivastava della Plastic Pollution Campaign Foundation.

Tuttavia, si stanno facendo dei progressi. Le autorità hanno deciso di affrontare la montagna di rifiuti di Okhla, che si è notevolmente ridotta, proprio mentre il Paese ospita il vertice dei capi di Stato del G20 a settembre. Dal novembre 2022, gru e camion lavorano ai lati del cumulo di rifiuti nella speranza di eliminarlo entro il 2024. I rifiuti vengono riciclati. La plastica viene inviata a un impianto di termovalorizzazione o riconvertita in materiali per la costruzione di strade. “La vera soluzione a lungo termine sarebbe quella di tornare ai materiali riutilizzabili”, afferma Srivastava.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)