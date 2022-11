Iran, perché questa rivolta è diversa?

I pessimisti ricordano che le proteste di massa in Iran sono sempre soffocate dal regime, sparando, torturando e censurando. Tuttavia, secondo The Economist, ci sono ragioni per pensare che questa volta potrebbe essere diverso, che le fondamenta della Repubblica islamica stiano davvero vacillando al grido di “donne, vita, libertà”

Le dittature tendono a cadere come Ernest Hemingway diceva che le persone vanno in bancarotta: gradualmente, poi repentinamente. I segnali possono essere evidenti con il senno di poi. Nel 1978 il regime iraniano, corrotto, brutale e impopolare, fu assediato dai manifestanti e guidato da un vecchio scià malato. L’anno successivo fu spazzato via. Oggi i manifestanti iraniani chiedono nuovamente il rovesciamento di un regime corrotto e brutale, questa volta guidato da un vecchio ayatollah malato, Ali Khamenei. Come ha detto Ray Takeyh, un osservatore veterano dell’Iran, “la storia… sta sicuramente risuonando nelle strade di Teheran” – scrive The Economist.

I pessimisti ricordano che le proteste di massa hanno già scosso la teocrazia iraniana in passato, in particolare nel 2009 e nel 2019, e il regime le ha sempre soffocate sparando, torturando e censurando. Tuttavia, ci sono ragioni per pensare che questa volta potrebbe essere diverso, che le fondamenta della Repubblica islamica stiano davvero vacillando.

Gli iraniani sono scesi in piazza dopo la morte in carcere di Mahsa Amini, una donna di 22 anni arrestata dalla “polizia morale” di Khamenei per il reato di non aver coperto fino all’ultima ciocca i capelli. Queste proteste richiedono coraggio, vista la disponibilità del regime a rinchiudere ed essere violenti con i manifestanti. Eppure durano da settimane. E mentre la furia del 2009 era in gran parte urbana e borghese, dopo il furto di un’elezione a un candidato in qualche modo riformista, e quella del 2019 era più operaia, scatenata da un improvviso aumento del prezzo della benzina, le proteste di oggi sono scoppiate in tutto il Paese, coinvolgendo ogni gruppo etnico e persone di ogni estrazione sociale.

Le richieste dei manifestanti non riguardano un maggiore benessere o l’allentamento di questa o quella norma oppressiva; vogliono la fine del regime. “Morte al dittatore!” è uno slogan inequivocabile. E sono guidati da donne, il che conferisce loro una forza insolita. Il regime impone di indossare l’hijab con le frustate. Questa regola, che fa parte di un più ampio apparato di sottomissione delle donne, è contestata con passione. Così, semplicemente togliendo o bruciando il velo in pubblico, le donne inviano un messaggio di sfida che si diffonde rapidamente sui social media, ispirando tutti coloro che si oppongono al dominio clericale. Alcune si tagliano anche i capelli o entrano nelle sezioni maschili delle mense studentesche segregate, e vengono accolte dai loro coetanei maschi dalla mentalità moderna.

Che il regime si senta minacciato da queste aperte manifestazioni di moralità del XXI secolo è evidente dai presunti complotti per rapire o uccidere Masih Alinejad, un newyorkese che esorta le donne iraniane a condividere foto di sé senza hijab. Tuttavia, per quanto i mullah vogliano schiacciare queste donne indisciplinate, non possono essere certi che le forze di sicurezza obbedirebbero all’ordine di sparare loro in strada, o che la furia che seguirebbe un femminicidio di massa possa essere contenuta.

In passato, di fronte alle proteste, il regime ha invitato i suoi sostenitori a organizzare contro-dimostrazioni. Questa volta, quasi nessuno si è presentato. E diversi grandi che in passato avrebbero potuto condannare le proteste o esprimere il loro sostegno al regime, hanno clamorosamente omesso di farlo. Per ora, i generali iraniani dicono di sostenere Khamenei. Ma non è chiaro fino a che punto si spingeranno per sostenere un ottantatreenne fuori dal mondo che vuole insediare un figlio di secondo piano come suo successore. Quando le proteste in Egitto sono sfuggite di mano nel 2011, i vertici del governo hanno messo da parte l’impopolare presidente (che stava anche preparando il figlio come suo erede) e hanno permesso una breve fioritura della democrazia prima di prendere il potere. In Iran, come in Egitto, i vertici hanno vasti e sporchi interessi commerciali da proteggere. Se sentono che il leader supremo sta affondando, non hanno alcun incentivo ad affondare con lui.

Se il regime di Khamenei dovesse cadere, pochi lo piangerebbero. È un’alleanza empia tra i pii e i borseggiatori. In patria, disapprova il divertimento e le elezioni corrette, mentre l’economia iraniana ristagna e la classe dirigente, che si suppone giusta, si arricchisce di rial. All’estero, le sue milizie per procura dominano il Libano, destabilizzano l’Iraq, alimentano la guerra nello Yemen e sostengono un despota assassino in Siria. Sta anche fornendo droni kamikaze per aiutare la Russia a mettere fuori uso la rete elettrica dell’Ucraina.

Se il prossimo regime iraniano fosse più sensibile ai desideri del suo popolo, farebbe meno prepotenze in patria e si intrometterebbe meno all’estero. Entrambi i cambiamenti sarebbero popolari: con il prezzo del pane alle stelle, gli iraniani non sopportano le ingenti somme che i loro governanti spendono per terrorizzare i vicini. Un Iran che non esportasse più la rivoluzione renderebbe il Medio Oriente meno teso e permetterebbe agli Stati del Golfo di spendere meno in armi. La minaccia di una corsa agli armamenti nucleari potrebbe allontanarsi. Il commercio potrebbe fiorire, come è avvenuto tra Israele e gli Stati arabi che lo hanno recentemente riconosciuto.

Tuttavia, sono possibili esiti ben peggiori. Un regime militare nazionalista potrebbe allentare l’obbligo della pietà, ma continuare a derubare gli iraniani e ad armare le milizie straniere, e correre alla ricerca di una bomba. Oppure l’Iran potrebbe finire come la Siria, dove un dittatore ha ridotto il Paese in cenere piuttosto che cedere il potere.

Il mondo dovrebbe volere quello che vogliono i manifestanti: un governo iraniano che rifletta la volontà degli iraniani. Tuttavia, gli estranei non possono fare molto per aiutare. È difficile inasprire le sanzioni, perché sono già molto severe. (L’America ha recentemente e giustamente aggiunto sanzioni per le aziende iraniane che vendono droni da combattimento alla Russia). Gli stranieri possono aiutare i manifestanti a comunicare tra loro, creando server proxy o permettendo loro di scaricare software vpn per eludere i controlli su Internet. Più gli iraniani vedranno video di studentesse che deridono i mullah furiosi, meno inevitabile sembrerà il dominio clericale.

I manifestanti dicono di volere “una vita normale”. Per ottenerla, dovranno non solo scrollarsi di dosso il regime, ma anche evitare una guerra civile. Per questo la controrivoluzione, attualmente decentrata e senza leader, deve essere inclusiva. Molti iraniani devoti temono omicidi per vendetta, come è accaduto dopo i cambi di regime nei Paesi vicini. Hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che il movimento di oggi è per tutti gli iraniani, non solo per quelli che odiano i clericali.

Il mondo dovrebbe prepararsi alla possibilità che l’esperimento iraniano, durato quattro decenni, di una teocrazia assassina, che odia la libertà e che ficca il naso nelle camere da letto, non duri ancora a lungo. E se, contro ogni previsione, l’Iran diventasse il Paese normale che i suoi cittadini desiderano, il resto del mondo dovrebbe abbracciarlo.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)