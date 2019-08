Io, renziano, dico: un’ammucchiata contro Salvini è il migliore regalo a Salvini

Che cosa ha scritto su Facebook Umberto Minopoli, manager, saggista ed esponente del Pd che ha sostenuto Matteo Renzi

Un’ammucchiata contro Salvini è il migliore regalo a Salvini. Che forse questo voleva. Tutti si chiedono, infatti, perché ha aperto la crisi in modo cosi’ improvvido, arrogante e ultimativo. E perché stia esagerando con estremismi verbali, provocatori verso tutti (compresi gli alleati di centrodestra) e verso l’Europa. Solo per campagna elettorale? Non credo.

Lui sa che sta provocando quello che sta avvenendo: l’arroccamento di tutti, la paura del voto e l’indignazione verso di lui. Che spinge ad un governo contro di lui. Vuole che gli altri facciano il governo di scopo: per fare la manovra; magari per tagliare i parlamentari (cosa che distruggerebbe solo Pd e Forza Italia) e per togliere i principali ostacoli ad un futuro governo di Salvini.

Quello che dice Grillo è quello che va bene a Grillo e a Salvini. Non credo che al capo leghista lui spaventi votare a maggio (oltre sarebbe un golpe). Non si può, inoltre, fare l’ammucchiata resuscitando e riabilitando i 5 Stelle. Un fronte “antibarbaro'” con dentro Grillo, il capo degli Unni, sarebbe comico. Oltre che tragico e impudente.

Allora voto subito? C’è una mossa che tutti capirebbero e che nessuno (ufficialmente) vuole: il governo istituzionale per fare la manovra e sterilizzare l’Iva. E poi il voto. Questo governo dovrebbe avere il voto di tutti. Sarebbe una proposta limpida, trasparente, comprensibile da tutti.

Vediamo chi la respinge e con quali motivazioni. In ogni caso il Pd se ne avvantaggerebbe. Al contrario, un esecutivo di ammucchiata contro Salvini sarebbe un boomerang. E rafforzerebbe Salvini.

Faccio appello ai riformisti del Pd: non aumentiamo la confusione. O elezioni subito o esecutivo di tutti . E chi pensa che non basta il Pd e che, contro Salvini, occorre creare una terza forza finalmente, lo dica e lo faccia. Che non ci sia più tra Lega e Pd, il deserto o i 5 Stelle e’ il principale regalo che possiamo fare all’Italia. Coraggio.