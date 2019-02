Ecco i risultati delle elezioni in Sardegna (articolo in aggiornamento)

Tutti i dettagli sui risultati delle elezioni regionali in Sardegna

Per le elezioni regionali in Sardegna si attendono ancora dati significativi ma gli occhi sono concentrati sui candidati favoriti secondo gli exit poll: per il nuovo governatore è infatti una sfida a due tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra) divisi da un solo punto. Rispetto alle politiche, si profila un crollo del M5s.

Con lo spoglio in fase ancora iniziale (circa 3% sezioni), il vantaggio di Solinas al momento pare consistente ma è ancora prematuro fare valutazioni complete. Anche sulle liste, al momento il primo partito sarebbe il Pd, seguito da Forza Italia, Lega, Partito sardo d’azione e solo dopo il M5s. Ma questi dati si evolveranno significativamente con le prossime ondate di sezioni scrutinate.

(pezzo aggiornato alle ore 12)

IL COMMENTO DI FRANCESCO DAMATO SUL VOTO IN SARDEGNA