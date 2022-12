Ecco come Panzeri elogiava il Qatar

Che cosa scriveva nello scorso febbraio per Huffington Post Italia Antonio Panzeri, ex europarlamentare prima del Pd e poi di Articolo 1, sul Qatar

“Anche in Qatar il processo di affermazione dei diritti è ancora in itinere e va seguito e rafforzato, riguardo alle donne, i lavoratori immigrati (che sono il 90% dell’intera forza lavoro), le minoranze. Ma, appunto, “le gambe” sono in movimento forse nella direzione giusta e possono contribuire a essere riferimento e sollecitazione anche per i paesi vicini, trasformando la competizione, a tratti aspra, in un percorso positivo e virtuoso”. E’ quello che scriveva su Huffington Post Italia Antonio Panzeri, ex europarlamentare prima del Pd e poi di Articolo 1, come presidente dell’associazione Fight Impunity.

L’INDAGINE SU PANZERI E QATAR

“Da diversi mesi gli investigatori della polizia giudiziaria sospettano che uno Stato del Golfo (il Qatar, ndr) abbia cercato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo”, ha confermato la procura federale di Bruxelles.

QATAR, I NOMI COINVOLTI (NON SOLO PANZERI)

A casa della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ora agli arresti, sono state trovate borse piene di banconote. Kaili è stata espulsa dal partito socialista Pasok in Grecia e sospesa dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. Anche l’ex parlamentare Ue Antonio Panzeri (Pd, poi Articolo 1), fermato a Bruxelles, è sospettato – come presidente dell’associazione Fight Impunity – di aver agito a beneficio di Qatar e Marocco in cambio di denaro. La moglie e la figlia sono ai domiciliari. L’esponente di Articolo 1 è stato espulso dal partito.

CHE COSA DICEVA KAILI SUL QATAR

Fino a pochi giorni fa la vice presidente del Parlamento europeo Kaili ha difeso in aula i progressi del Paese del Golfo nell’ambito dei diritti in vista dei Mondiali di calcio in corso.

“Oggi i Mondiali in Qatar sono la prova, in realtà, di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Io da sola ho detto che il Qatar è all’avanguardia nei diritti dei lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le sfide che persino le aziende europee stanno negando per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Tuttavia, alcuni qui stanno invitando per discriminarli. Li maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma comunque, prendono il loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano miliardi lì”, ha detto nel suo intervento a Strasburgo.

“Ho ricevuto lezioni come greca e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento per le vie legali di migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori ma non abbiamo il diritto morale di dare lezioni per avere un’attenzione mediatica a basso costo. E non imponiamo mai la nostra via, noi li rispettitamo, anche senza Gnl”, ha aggiunto. Sono una nuova generazione di persone intelligenti e altamente istruite. Ci hanno aiutato a ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l’Afghanistan a salvare attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutati. E sono negoziatori di pace. Sono buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci a vicenda per superare le carenze. Hanno già raggiunto l’impossibile”, ha concluso.

QUANDO LO SCORSO FEBBRAIO PANZERI ELOGIAVA QATAR

Ecco che cosa scriveva Panzeri solo pochi mesi fa, nel febbraio del 2022, su Qatar e non solo, in un commento su Huffington Post Italia di cui è una firma: