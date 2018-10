Ecco chi Davide Casaleggio incontrerà fra Milano e Roma

Da Roma a Milano, agenda fitta di incontri per Davide Casaleggio. La prossima settimana presenterà alle imprese lo studio realizzato dalla Casaleggio Associati sulla blockchain

Dopo Italia a 5 Stelle, la due giorni grillina organizzata al Circo Massimo lo scorso week end, Davide Casaleggio, erede del cofondatore del M5S e presidente della Casaleggio Associati, si prepara a presenziare a una serie di incontri, di lavoro e non.

A MILANO DIALOGO CON LE AZIENDE

Il prossimo 13 novembre si terrà presso il Centro Svizzero di Milano l’evento “Come la blockchain rivoluzionerà il modo di operare delle imprese”. Il convegno sarà l’occasione per presentare i risultati dello studio realizzato da Casaleggio Associati.

Lo studio blockchain for business 2018, il primo in Italia di questo tipo, ha lo scopo di indagare il valore di mercato della tecnologia blockchain – che solo per il 2018 ha investimenti globali previsti per oltre 2 miliardi di dollari – le applicazioni attuali in ambito aziendale e le possibili applicazioni future.

La ricerca ha visto il coinvolgimento di tutte le principali realtà italiane ed estere nei diversi settori industriali e dei servizi, dalle piattaforme per la tutela del Made in Italy nell’agroalimentare, alle recensioni certificate, dalle crypto finance company, alle piattaforme per la gestione dei processi interni.

Alla presentazione dello studio seguirà la tavola rotonda a cui interverranno tra gli altri: Massimo Chiriatti, dirigente tecnico di IBM Italia, Mirko Mischiatti, responsabile della funzione Sistemi Informativi di Poste Italiane (la società è anche partner dell’iniziativa), Giuseppe Perrone, Blockchain HUB MED Leader di Ernst & Young, Nicolò Romani, Head of Innovation di SIA, e Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi Tech (anche quest’ultima partner dell’evento).

BLOCKCHAIN PER LE IMPRESE…

“Tutto l’ecosistema delle aziende dovrà confrontarsi con questo nuovo paradigma – sottolinea Davide Casaleggio in una nota – che stravolgerà completamente le relazioni tra i diversi attori del business. Si tratta di un cambiamento già in atto che non riguarderà solo le grandi realtà aziendali, ma anche le piccole imprese e che aprirà nuovi scenari di crescita e sviluppo per coloro che sapranno cogliere le reali necessità del mercato in questo senso”.

La portata del fenomeno sarà imponente, basti pensare che già nel 2018 quattro aziende italiane sono riuscite a raccogliere in sei mesi finanziamenti su blockchain pari a quanti ne ha investiti l’intero comparto del venture capital italiano nello stesso periodo.

E PER LE ISTITUZIONI

Ma il numero uno della Casaleggio Associati non si rivolge soltanto alle aziende quando parla di blockchain: “Penso che dovremmo iniziare in Italia dal permettere l’utilizzo di questa tecnologia in vari contesti anche pubblici, anche della pubblica amministrazione per gestire dei processi base” ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage, “La blockchain è un’evoluzione che riguarderà anche il voto. Stiamo lavorando per inserire la blockchain all’interno di Rousseau [piattaforma digitale messa a punto dal M5], come sistema di certificazione distribuito che permetterà a più enti, o più persone, o anche a tutti, di verificare che effettivamente tutto stia avvenendo nel rispetto delle regole e di quello che è stato voluto dalla comunità”.

L’APPUNTAMENTO CAPITOLINO

Prima del convegno milanese, nell’agenda del presidente della Casaleggio Associati c’è anche una tappa romana: sarà ospite e protagonista di “InPersona”, il nuovo format di eventi organizzato da Agol (Associazione giovani opinion leader), il prossimo 5 novembre alla Casa del Cinema di Villa Borghese. La platea di questi incontri è solitamente composta da giovani (e non più giovanissimi) professionisti che operano nel mondo della comunicazione, del public affair e delle istituzioni.